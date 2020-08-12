Великобритания в новом убранстве

Зима с каждым днем становится все ближе и все чаще напоминает, что пришло ее время. Многие города давно лежат под снежным покровом, другие же наслаждаются последними теплыми деньками. Великобритания уже распахнула свои двери новой хозяйке – и совсем скоро наденет белые одежды. Самые красивые фотографии туманного Альбиона в последние дни осени – в нашей подборке.







Туман медленной поступью приближается к церкви святого Дэвида в одной из деревушек в Уэльсе.







Промозглое утро в городе Уилтшир.







Драматический пейзаж. Замок Корф, графство Дорсет.







Виадук у горы Уэрнсайд, графство Северный Йоркшир.







Молодая женщина вышла на утренний променад, графство Суррей.







Солнце поднимается над рекой Brue, графство Сомерсет.







Удивительной красоты небо над Канэри-Уорф, Лондон.







Холодное утро для жителей плавучего дома.







Оледеневшая ежевика, графство Суррей.



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