Как НКВД ликвидировал первого советского разведчика, из-за любви предавшего родину, Георгия Агабека

Советский разведчик Георгий Агабеков был первым ренегатом в истории спецслужб в СССР, который после побега в другую страну обнародовал секретную информацию о советской разведке. За 7 лет своего пребывания за границей в статусе невозвращенца чекист-предатель написал несколько книг, а в 1937 году был наказан за это сотрудниками НКВД.
Блестящая карьера разведчика в ОГПУ
Георгий Сергеевич Агабеков (настоящая фамилия Арутюнов) родился в 1895 году в простой семье рабочих из Ашхабада. В Первую мировую войну он ушел на фронт сразу после окончания гимназии. За два года службы юноша успел зарекомендовать себя с хорошей стороны и, благодаря совершенному владению турецким языком, получил должность переводчика.
Переломным этапом в карьере Агабекова стала Февральская революция — молодого и талантливого переводчика приняли в ряды Красной Армии, а в 1920 году он вступил в партию.
Умного и смелого лидера, владеющего несколькими языками, заприметили в Чрезвычайной комиссии и пригласили на работу в Екатеринбургскую ЧК. Агабеков быстро завоевал доверие партии, блестяще справляясь с самыми трудными задачами. Он возглавлял кампанию по борьбе с бандитизмом в Туркестане, ловил шпионов и устранял контрабандистов в Ташкенте.
В 1924 года Агабеков проходит спецподготовку в лаборатории ОГПУ, где учится вскрывать конверты, пользоваться тайнописью и осваивает другие премудрости разведдела. В этом же году чекиста переводят в Иностранный отдел ОГПУ и под прикрытием командируют в Афганистан, где он фактически возглавляет местную агентуру. Через два года Агабеков становится резидентом разведки в Иране, где вербует скрывающихся от советской власти русских эмигрантов. Известно, что Агабекову удалось завербовать одного из генералов бывшей белой армии, а также разоблачить нескольких британских и французских агентов.
В 1928 году разведчик возвращается в Москву и вплоть до октября 1929 года курирует сектор ОГПУ по Среднему и Ближнему Востоку.
Резидент советской разведки в Турции
Яков Блюмкин. /Фото: i.pinimg.com
Советский разведчик Яков Блюмкин, руководивший резидентурой ОГПУ в Константинополе, был отозван в Москву в 1929 году. Его арестовали и расстреляли, обвинив в сотрудничестве с троцкистами, а должность руководителя ОГПУ в Турции отдали Агабекову.
Осенью 1929 года разведчик прибыл в Константинополь под именем персидского купца Нерсеса Овсепяна, желающего открыть в Турции свою лавку с коврами. За пару месяцев своего пребывания в Стамбуле Агабеков наладил отношения с турецкими купцами и установил связь с местным легальным резидентом ГПУ, работавшим в советском консульстве на должности атташе.
Как только Агабеков освоился на новом месте, он дал объявление в газету о том, что ищет преподавателя английского языка с оксфордским акцентом. Через три дня пришло письмо, в котором двадцатилетняя выпускница Оксфордских курсов Изабель Стритер предлагала свои услуги и назначала встречу в парке отеля «Саммер Палас».
Побег во Францию ради любви
Советский разведчик и историк Павел Судоплатов. /Фото: pbs.twimg.com
Когда в июне 1930 года стамбульский агент не вышел на связь, в НКВД решили, что с ним что-то случилось. А позже стало известно, что разведчик предал родину и сбежал во Францию. По одной из версий, на такой отчаянный шаг Агабекова толкнула история Блюмкина. Он считал, что в ОГПУ жестоко поступили с предшественником, и боялся такой же участи.
Советский разведчик и историк Павел Судоплатов придерживался другой версии. По его мнению, виной побега стала молодая преподавательница английского языка, ради которой советский агент порвал с разведделом и стал предателем родины. Еще одна непопулярная версия гласит, что юная Изабель Стритер была дочерью английского резидента в Константинополе и участвовала в спецоперации по вербовке Н. Овсепяна.
Из мемуаров Георгия Агабекова и материалов ФССБ известно, что к побегу он готовился заранее, записывал секреты ГПУ и предлагал свои услуги британской разведке. Потенциальные работодатели видели в нем подсадную утку и не торопились с ответом. В мае сотрудник посольства Великобритании все же вышел на связь и сообщил Овсепяну, что его предложение готовы рассмотреть. В то же самое время родители Изабель Стритер, которые были против ее связи с «диким азиатом», выслали дочь в Париж. Агабеков отправляется вслед за ней, мечтая выгодно продать рукопись с тайнами ОГПУ и обеспечить себе с Изабель безбедную и свободную жизнь.
«Русский секретный террор»: мемуары с тайнами советской разведки
Обложка книги Г. Агабекова. /Фото: ruslania.com
Во Франции Георгий Агабеков встретился с возлюбленной. Но под давлением своей сестры и ее мужа, лейтенанта английского королевского флота, Изабель была вынуждена прекратить встречи с советским перебежчиком и уехала обратно в Стамбул. Позже, осенью 1930 года, они снова встретились в Бельгии и поженились.
Через французские газеты бывший разведчик ГПУ объявил о том, что больше не вернется в СССР, и надеялся на сотрудничество с иностранными спецслужбами. Но время шло, деньги заканчивались, а европейцы не спешили предлагать перебежчику работу. Нищета и безысходность подтолкнули Агабекова написать книгу с тайнами советского шпионажа. Первое издание «ОГПУ: русский секретный террор» нанесло существенный удар по советской агентуре в странах Востока и ухудшило отношения между СССР и Ираном.
Спецоперация НКВД по нейтрализации предателя
Георгий Агабеков. /Фото: 144.r.photoshare.ru
В НКВД было принято решение найти и ликвидировать беглеца любой ценой. Сначала проблему пытались решить мирным путем и обращались к французскому правительству с просьбой выдать Агабекова-Арутюнова. Французы отказались, но в конце лета 1931 года, чтобы не портить отношения с СССР, выдворили перебежчика из страны. На этот раз он обосновался в Бельгии, где начал вести переговоры о сотрудничестве с разведслужбами 7 стран. Но и эти попытки с треском провалились — к Агабекову относились настороженно, считая его импульсивным и ненадежным.
Попытки НКВД уничтожить предателя, предпринятые в 1931 и 1934 годах, не увенчались успехом. Бывалый разведчик отлично знал все инструменты, которыми пользовались его бывшие коллеги.
Устранить беглеца удалось лишь в 1937 году. К тому времени европейские спецслужбы вытянули из Агабекова все, что можно, и периодически подбрасывали ничтожные поручения с мизерной оплатой. Он отчаянно нуждался в деньгах и потерял бдительность.
Нейтрализация разведчика-предателя подробно описана в книге П.Судоплатова «Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930-1950 годы». Сотрудники НКВД под руководством Александра Короткова придумали масштабный план по устранению Агабекова. Обещая большое вознаграждение, перебежчика выманили в Париж, на явочную квартиру, где должны были обсудить условия работы — транспортировки драгоценностей, принадлежащих одной зажиточной армянской семье. Там его ожидали двое — Коротков и неизвестный турок, агент советской разведки.
Турецкий боевик зарезал Агабекова ножом, после чего труп сфотографировали для отчета, погрузили в чемодан и выбросили в реку.
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