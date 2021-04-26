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Откуда берутся блуждающие волны-убийцы

Заголовок звучит так, будто речь пойдет об очередном антинаучном исследовании, которыми так любят оперировать желтые газеты. Человек с Марса, построенные инопланетянами пирамиды, волны-убийцы — казалось бы, вполне логичный ряд. На самом же деле, это действительно научный термин, который обозначает блуждающие по океану невероятно огромные волны, которые способны поглотить практически любой корабль. В отличие от вполне предсказуемого цунами или шторма, блуждающая волна появляется совершенно внезапно, вырастая на пути гигантским валом, готовым поглотить все живое на своем пути.

Как известно, у страха глаза велики. Поэтому, долгое время существование волн-убийц считалось морской байкой и даже мифом. Но это было ровно до тем пор, пока кому-то из экипажа корабля, на пути которого встала очередная волна, не заснял это чудовище на видео.

Что интересно, амплитуда возникновения волн, почти не зависит от величины водоема и погоды. Мы собрали воедино все, что нам на данный момент известно о явлении, которого опасаются все моряки, выходящие в открытый океан.

Откуда берутся блуждающие волны-убийцы

Что это такое


Гигантская одиночная волна, совершенно непредсказуемо появляющаяся на просторах океана, долгое время считалась досужей выдумкой легких на пугающие рассказы моряков.
И только в прошлом веке ученые и в самом деле получили задокументированные доказательства существования этого феномена. Волна-убийца может достигать до 30 метров — это, на минуточку, высота четырнадцатиэтажного дома.

Самое странное, что они появляются практически внезапно – исследователям до сих пор не удается составить никакого, даже приблизительного алгоритма их появления. Следовательно, опасности подвергнуться «нападению» такого гигантского монстра, подвергается чуть ли не каждое вышедшее в открытое море судно.

Откуда берутся блуждающие волны-убийцы

Причины возникновения


Никто так, до конца, и не разобрался в точных причинах возникновения этого опасного феномена. Вернее, существует так много факторов, которые вполне могут способствовать формированию волны-убийцы, что просто невозможно привести их к общему знаменателю. К примеру, обычные волны могут двигаться навстречу затормаживающему их в одной точке течению, объединяться и превращаться в одну гигантскую волну. Способствует этому и мелководье, где волны взаимодействуют друг с другом, дном и течением одновременно. Поэтому становится невозможным и своевременное предсказание появления волны-убийцы, а значит — защититься от них заранее тоже не представляется реальным.

Откуда берутся блуждающие волны-убийцы

Волна Дропнера


Очень долгое время, гигантские блуждающие волны-убийцы считались досужим вымыслом. И это совершенно понятно — вы только прочтите название еще раз! К тому же, существовавшая математическая модель появления морских волн просто не допускала существования внезапно возникающей стены воды высотой более двадцати метров. Но 1 января 1995 года, математикам пришлось разрабатывать аналитическую систему заново: появившаяся у нефтяной платформы «Дропнер» волна превышала 25 метров. Миф оказался правдой, а моряки долгое время не знали, радоваться ли им подтвержденной байке, или начинать бояться уже вполне реальных волн-убийц.

Откуда берутся блуждающие волны-убийцы

Исследовательский проект


Появление волны Дропнера инициировала разработку нового исследовательского проекта, направленного на изучение феномена. Ученые проекта MaxWave начали использовать радарные спутники для мониторинга всей поверхности мирового океана. Меньше, чем за месяц, исследователи обнаружили десяток волн, превышающих 25 метров. Гибель массивных судов, таких как контейнеровозы и супертанкеры.

Откуда берутся блуждающие волны-убийцы

Каталог смерти


Еще один громкий заголовок, и опять — совершенно оправданный. Так называемый «Каталог волн-убийц» составила известный океанолог Ирина Диденкулова. Она решила собрать абсолютно всю доступную информацию не только из официальных источников, но и с навигационных сайтов, данных СМИ и даже роликов на YouTube. В результате, получилась очень ровная и грамотная статистическая картина возникновения этих страшных волн. Не все ученые готовы рассматривать «каталог смерти» как серьезное научное исследование, однако, приведенные здесь данные действительно позволяют привести феномен к общему знаменателю.

Откуда берутся блуждающие волны-убийцы

Сестры-убийцы


Океанологи были уверены, что гигантские волны-убийцы могут возникать только в Мировом океане. До того момента, как подтвердились данные о гибели военного корабля «эдмунд Фицжеральд», произошедшей на озере Супериор, Сша. Как выяснилось, на этом озере местные жители уже много лет наблюдают удивительный феномен: несколько раз в год, поверхность воды рождает три идущие друг за другом огромные волны, высотой около 25 метров каждая. Они получили название «Три сестры».

Откуда берутся блуждающие волны-убийцы

Крупнейшие катастрофы


Несвоевременная фиксация страшного и крайне необычного явления волн-убийц привела к тому, что пропажа и гибель многих кораблей так и осталась неразгаданной. Но сейчас, когда принципиальное существование такого явления научно доказано, исследователи могут составить список самых страшных катастроф, произошедших по их вине. В последнее десятилетие, случилось несколько опасных столкновений с волнами-убийцами: лайнер «Норвежская заря» повстречал сразу три 24-метровые волны, но остался на плаву. В 2001 двум кораблям (лайнер «Бремен» и научное судно «Звезда Каледонии») повезло меньше: с бортов обоих кораблей пропало несколько членов экипажа.

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