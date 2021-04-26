Откуда берутся блуждающие волны-убийцы

Заголовок звучит так, будто речь пойдет об очередном антинаучном исследовании, которыми так любят оперировать желтые газеты. Человек с Марса, построенные инопланетянами пирамиды, волны-убийцы — казалось бы, вполне логичный ряд. На самом же деле, это действительно научный термин, который обозначает блуждающие по океану невероятно огромные волны, которые способны поглотить практически любой корабль. В отличие от вполне предсказуемого цунами или шторма, блуждающая волна появляется совершенно внезапно, вырастая на пути гигантским валом, готовым поглотить все живое на своем пути.



Как известно, у страха глаза велики. Поэтому, долгое время существование волн-убийц считалось морской байкой и даже мифом. Но это было ровно до тем пор, пока кому-то из экипажа корабля, на пути которого встала очередная волна, не заснял это чудовище на видео.



Что интересно, амплитуда возникновения волн, почти не зависит от величины водоема и погоды. Мы собрали воедино все, что нам на данный момент известно о явлении, которого опасаются все моряки, выходящие в открытый океан.









Что это такое

Причины возникновения

Волна Дропнера

Исследовательский проект

Каталог смерти

Сестры-убийцы

Крупнейшие катастрофы