14 знаменитых фотографов за работой

В наше время повального увлечения селфи автопортретами уже никого не увидишь. Однако в прошлом веке фотографы предпочитали фотографировать не себя, а окружающую действительность. Именно поэтому сохранилось мало автопортретов мастеров снимка, однако то немногое, что дошло до нас, мы и собрали в подборку как автопортретов знаменитых фотографов, так и просто снимков, на которых мастера запечатлены за работой.









Маргарет Бурк-Уайт на крыше Крайслер-билдинг, 1934 год. Автор снимка Оскар Граубнер.







Ричард Аведон.







Анри Картье-Брессон, Нью-Йорк, 1959 год. Автор снимка Рене Бурри.







Сэм Хаскинс, 1963 год.







Хельмут Ньютон, автопортрет с женой и моделью, 1981 год.







Артур Феллиг, он же Виджи или Уиджи.







Стэнли Кубрик.







Ирвинг Пенн.







Анри Картье-Брессон, 1957 год.







Диана Арбус.







Имоджен Каннингем, «Автопортрет на Гири-стрит», 1958 год.







Жанлу Сьефф.







Марк Селиджер, автопортрет в фотостудии в Нью-Йорке, 2011 год.







Доротея Ланж в Техасе, 1934 год. Автор снимка Пол С. Тейлор.







Ильзе Бинг, автопортрет в зеркалах, 1931 год.



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