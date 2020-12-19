В наше время повального увлечения селфи автопортретами уже никого не увидишь. Однако в прошлом веке фотографы предпочитали фотографировать не себя, а окружающую действительность. Именно поэтому сохранилось мало автопортретов мастеров снимка, однако то немногое, что дошло до нас, мы и собрали в подборку как автопортретов знаменитых фотографов, так и просто снимков, на которых мастера запечатлены за работой.
Маргарет Бурк-Уайт на крыше Крайслер-билдинг, 1934 год. Автор снимка Оскар Граубнер.
Ричард Аведон.
Анри Картье-Брессон, Нью-Йорк, 1959 год. Автор снимка Рене Бурри.
Сэм Хаскинс, 1963 год.
Хельмут Ньютон, автопортрет с женой и моделью, 1981 год.
Артур Феллиг, он же Виджи или Уиджи.
Стэнли Кубрик.
Ирвинг Пенн.
Анри Картье-Брессон, 1957 год.
Диана Арбус.
Имоджен Каннингем, «Автопортрет на Гири-стрит», 1958 год.
Жанлу Сьефф.
Марк Селиджер, автопортрет в фотостудии в Нью-Йорке, 2011 год.
Доротея Ланж в Техасе, 1934 год. Автор снимка Пол С. Тейлор.
Ильзе Бинг, автопортрет в зеркалах, 1931 год.
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14 знаменитых фотографов за работой
В наше время повального увлечения селфи автопортретами уже никого не увидишь. Однако в прошлом веке фотографы предпочитали фотографировать не себя, а окружающую действительность. Именно поэтому сохранилось мало автопортретов мастеров снимка, однако то немногое, что дошло до нас, мы и собрали в подборку как автопортретов знаменитых фотографов, так и просто снимков, на которых мастера запечатлены за работой.
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