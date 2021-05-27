Вещи, из-за которых квартира кажется меньше

Небольшие квартиры имеют особый шарм: при правильной планировке и грамотном дизайне они превращаются в самые настоящие уютные гнездышки. Но если попытаться впихнуть в маленькое помещение всю желаемую мебель и любимые предметы декора, то жилье запросто может вызвать приступ клаустрофобии у гостей.

Часто, приобретая ту или иную вещь для нашей квартиры, мы и не подозреваем, что она может съедать драгоценные квадратные метры.

Мы решили выяснить, какие детали интерьера оказывают нам медвежью услугу и визуально уменьшают размеры наших жилищ.



Малофункциональная мебель

Шкафы средней высоты

Отсутствие штор на окнах

Неиспользуемые стены

Крупные люстры

Плотно заставленные поверхности

Мебель неправильного размера

Кухонная утварь на виду

Изобилие подушек на диване

Ширмы

Открытые полки и вешалки в прихожей

Мебель перед окнами

Отсутствие растений

Провода и кабели на виду

Если в квартире квадратных метров кот наплакал и хочется освободить пространство, самое время избавиться от непрактичных предметов интерьера. Прикроватная тумбочка, например, хороша в просторных комнатах. В противном случае лучше отказаться от нее в пользу навесной полки или и вовсе использовать для хранения подручных вещей стул или табурет, который при необходимости может служить и по своему прямому назначению.Журнальные столики в небольших комнатах лишь мешают передвижению. А туалетные столики редко используются для наведения марафета, так как многие девушки по привычке красятся в ванной или у окна, где свет лучше.Такие шкафы зрительно уменьшают высоту и площадь помещения.К тому же руки так и чешутся закинуть на них какой-нибудь малоиспользуемый хлам. Встроенные шкафы от пола до потолка таких соблазнов не вызывают. С ними комната кажется выше и, следовательно, просторнее.Владельцы небольших квартир часто отказываются от занавесок и штор, придерживаясь принципов минимализма. Однако именно текстиль на окнах приковывает взгляды и отвлекает внимание от квадратных метров. Не стоит вешать слишком длинные портьеры, которые будут волочиться по полу, или же размещать их строго над линией окна. Предпочтительнее сделать выбор в пользу вариантов длиной строго от пола до потолка и шириной во всю стену.Лучший способ визуально увеличить комнату — использовать светлые полупрозрачные занавески. А если еще и прибегнуть к трюку с зеркалом напротив окна, то небольшое помещение превратится в настоящие хоромы.Пустующие стены не сыграют на руку обладателю маленькой квартиры. Однако не стоит вешать на них кучу фотографий с приятными воспоминаниями. Вместо этого рекомендуется выбрать одну или пару картин большего масштаба и разместить их на уровне глаз. Это создаст иллюзию пространства.Кроме того, стены можно использовать для хранения: полки и навесные шкафчики вместят в себя весь скарб, не отнимая ограниченные квадратные метры у пола. Размещать их дизайнеры рекомендуют в верхней трети стены.Хозяева крошечных жилых помещений не могут побаловать себя роскошными хрустальными люстрами — если, конечно, они не хотят, чтобы их квартира казалась меньше. Им на помощь приходят небольшие потолочные светильники с нетривиальным дизайном. Они будут приковывать к себе взгляды гостей и тем самым визуально «вытянут» комнату вверх на пару драгоценных сантиметров.Порой так и хочется разместить на свободных поверхностях кучу дорогих сердцу вещей: рамки с памятными снимками, статуэтки, свечи или всю коллекцию фарфоровых ангелочков. Но такое загромождение пространства не только создает дополнительные неудобства при уборке, но и является визуальным шумом, который отнюдь не делает комнату более просторной.Вовсе не обязательно заполнять все полки под завязку. Нужно дать вещам, размещенным на них, возможность «дышать». Для этого лучше оставить пару предметов декора, а остальные убрать в ящик комода и доставать по необходимости.Слишком маленькая или, наоборот, слишком громоздкая мебель способна сделать комнату тесной. Компактные предметы интерьера лишь подчеркивают скромную площадь помещения, в то время как диван стандартного размера не съест драгоценные метры, если уравновесить его прозрачной и легкой мебелью: стеклянными этажерками, акриловыми столами и стульями.В то же время не стоит загромождать квартиру слишком большим количеством предметов и размещать их вплотную к стенам. Даже несколько сантиметров между диваном и стеной могут создать иллюзию просторного жилища.Удобно, когда при готовке вся необходимая кухонная техника и другая утварь находятся под рукой. Поэтому часто мы не прячем их по ящикам, а храним на видном месте. Это создает ощущение захламленности, которое визуально уменьшает размеры помещения. Поэтому нужно приучать себя убирать все кухонные принадлежности после использования в закрытые ящики или навесные шкафы.Декоративные подушки в огромном количестве лишь создают ощущение бардака, который безжалостно поглощает пространство комнаты. Если подушки занимают почти все свободное место на диване, а гостям приходится ютиться на краешке, то самое время провести ревизию. К тому же размер имеет значение: подушка должна умещаться за спиной. В противном случае она слишком велика, и размещать ее на софе не стоит.Жильцы студий нередко используют ширмы для зонирования квартиры. Такие перегородки прекрасно выполняют свою функцию, отделяя спальную зону от обеденной. Но наряду с этим они отсекают ценное пространство, из-за чего жилье кажется меньше, чем есть на самом деле. Особенно актуально это для высоких и темных ширм.Вместо них зонировать квартиру можно грамотным расположением дивана или, к примеру, вертикальными стеллажами, которые пропускают свет и не утяжеляют помещение.Именно прихожая производит первое и самое главное впечатление на всех входящих в квартиру. Поэтому важно грамотно организовать пространство и там. Открытые полки для обуви, вешалки и крючки для верхней одежды — все это играет против обладателя не слишком просторного жилья. А верным помощником, напротив, станут системы закрытого хранения: корзины для обуви и компактные шкафы для одежды.В небольшой квартире каждый квадратный метр на вес золота, поэтому хочется использовать все помещение по максимуму. Каким бы сильным ни был соблазн, не стоит размещать мебель непосредственно у окна, чтобы не препятствовать естественному освещению комнаты.Зелень, расставленная по углам, рядом со стульями и диванами или за ними, — прекрасный способ добавить глубины маленькой комнате. Пышная растительность смягчает углы, из-за чего создается впечатление, что помещение больше, чем есть на самом деле.Для маленьких квартир важно сохранять пространство визуально чистым. Неприглядная паутина из шнуров питания этому не способствует. К счастью, существует масса приспособлений, которые помогут сделать их менее заметными: короба для проводов, органайзеры, зажимы для присоединения кабелей к мебели, а также удлинители в цвет пола.