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5 советских принципов воспитания, ломающих жизнь детей


5 советских принципов воспитания, ломающих жизнь детей

Люди, родившиеся и повзрослевшие в Советском Союзе, обычно говорят: «Ну мы же выросли, и вроде ничего так». Но многие из способов воспитания, педагогических методик, которые использовались в те времена, сегодня применять просто нельзя.

1. Ребенка надо воспитывать так, чтобы из него вырос человек


В СССР каждого ребенка стремились вырастить человеком / Фото: aqua-rmnt.com

В СССР каждого ребенка стремились вырастить человеком / Фото: aqua-rmnt.com

 

Одним из постулатов СССР, да и традицией, было вырастить из ребенка «человека». Под этим подразумевалось отсутствие проявления с его стороны самостоятельности до определенного возраста. В современном мире этот принцип не соответствует устоям и пониманию становления общества.
Такой подход к современным детям приведет к неприспособленности жизни / Фото: fotostrana.ru

Такой подход к современным детям приведет к неприспособленности жизни / Фото: fotostrana.ru

 

Если такие методы использовать по отношению к нынешнему ребенку, он вырастет абсолютно неприспособленным к дальнейшей взрослой жизни. К тому же, у него останется обида на своих родителей за детство, в котором все время учили, не считаясь ни с его желаниями, ни с мнением. Психологи утверждают, что даже малыши уже являются личностями, причем, с самого рождения. Неуважение его мнения, взглядов приведет к тому, что он станет зависимым от чужого мнения и во взрослой, самостоятельной жизни.
А это ни к чему хорошему не приведет.

2. Нужно учиться только на «отлично»


Все советские дети должны были учиться на отлично / Фото: 7ya.ru

Все советские дети должны были учиться на отлично / Фото: 7ya.ru

 

Многие советские люди помнят, как родители их ругали не только за принесенную из школы «двойку», но и за оценки повыше – «тройки». А что самое интересное, то это испытываемый родителями стыд за своего ребенка, если тот не учился хорошо. В наше время к оценкам несколько иное отношение. Мы понимаем, что талантливым во всем человек быть не может, как и успешным. Но у каждого ребенка есть свои уникальные способности. Главное, их увидеть и развить.
Современные родители должны стремиться раскрыть таланты ребенка / Фото: babyhit.kz

Современные родители должны стремиться раскрыть таланты ребенка / Фото: babyhit.kz

 

Чтобы как можно раньше открыть у детей таланты, сегодня используются разные техники и методики. Да и на практике доказано, что высокие школьные оценки не являются гарантом благосостояния и счастья человека в его взрослой жизни.

3. Беспрекословное послушание старших


Позвольте ребенку учиться на своих ошибках и не бояться оступиться / Фото: www.intex-press.by

Позвольте ребенку учиться на своих ошибках и не бояться оступиться / Фото: www.intex-press.by

 

В СССР учили детей, что они должны уважать всех взрослых и безоговорочно выполнять их распоряжения и указы. Никто не спрашивал мнения ребенка, так как это было, мягко скажем, не в почете. Относиться с уважением к людям преклонного возраста полезно научиться и современным детям. Но и логика типа «я дурак – ты начальник» не вписывается в наш мир и его восприятие. Все люди делают ошибки независимо от их возраста, статуса и занимаемой должности. Родители, которые признают, что ошибались и открыто говорят об этом своему ребенку, помогут ему стать сильным, независимым и успешным человеком.

4. Ремень и подзатыльник – основные инструменты воспитания


Всыпать ремня ребенку в СССР считалось нормой / Фото: yandex.ru

Всыпать ремня ребенку в СССР считалось нормой / Фото: yandex.ru

 

Во времена Советского Союза наказание «ремнем» за мельчайшую провинность являлось нормой. Тогда у взрослых даже мысли не возникало, что за это может быть возбуждено уголовное дело или, как минимум, прохожие начнут делать замечания. Фундаментом воспитания было не уважение, а страх.

Сегодня мы понимаем, что подобные методы не могут иметь хороших последствий. Каждый из тех, кого в детстве били, получил на всю жизнь психологическую, нередко слишком серьезную, травму. В дальнейшем у него могут наблюдаться депрессивные состояния или приступы агрессии, склонность к суициду. Факт доказан множеством исследований.

5. Интим – неприлично и стыдно


В СССР не говорили об интиме с детьми / Фото: yandex.ua

В СССР не говорили об интиме с детьми / Фото: yandex.ua

 

В СССР никто из взрослых дома не говорил о половом воспитании со своими детьми. В подростковом возрасте ребенок не мог прийти с интересующим его вопросом к родителям и открыто с ними побеседовать. Темы инфекций, передающихся половым путем, и контрацепции вообще не поднимались. Отсутствие знаний вызывало неуверенность и страх, устранить которые самостоятельно практически невозможно. Сегодня психологи доказали, что такой подход неверен, а раннее половое воспитание необходимо современным детям.
Раннее половое воспитание необходимо подросткам / Фото: icocnews.ru

Раннее половое воспитание необходимо подросткам / Фото: icocnews.ru

 

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5 советских принципов воспитания, ломающих жизнь детей

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