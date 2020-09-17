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Растения, которые прогоняют из дома деньги и провоцируют нищету

А задумывался ли ты когда-нибудь, дорогой читатель, какова роль растений в жизни человека? И мы сейчас говорим не об огромных деревьях в лесной чаще и даже не о полезных сельскохозяйственных культурах. Мы говорим об обычных домашних цветках, которые часто ютятся в горшках на подоконнике.
Растения, которые прогоняют из дома деньги и провоцируют нищету
Некоторые скажут: «Да они же просто радуют глаз и ничего более»! И будут по-своему правы. Но на самом деле эти растения постоянно находятся в наших домах и могут зарядить их энергетику не только позитивными вибрациями, но также и негативными. А какие именно это цветы — мы расскажем тебе ниже в нашей статье.

КАКОВА РОЛЬ РАСТЕНИЙ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА


Папоротник


Первое растение с негативной энергетикой в нашем списке. Папоротнику не место в доме, поскольку его сильнейшие вибрации не особо помогают в жизни человека. Много лет тому назад наши предки считали это растение символом горя и смерти. Из-за него человек, сам того не ведая, может заболеть, у него может начаться депрессия без видимых на то причин.
Растения, которые прогоняют из дома деньги и провоцируют нищету
Еще один эффект, который наблюдается у всех растений из нашего списка, это постоянные проблемы в финансовом плане. Проявляться они могут как угодно: на работе, в быту. Деньги почему-то уходят как песок сквозь пальцы, и это далеко не единичные случаи.
Успешные бизнесмены легко могут превратиться в малообеспеченных людей за самый короткий срок.

Азалия


Красивый домашний цветок, занимающий второе место в нашем списке. Большинство обывателей абсолютно не задумываются, когда покупают это растение себе домой: яркий бутон, не слишком прихотливо к окружающей среде, отлично получается на фотографиях. Почему бы и не оставить его дома?
Растения, которые прогоняют из дома деньги и провоцируют нищету
Вот только проблемы начинаются уже потом. Несмотря на ее обманчиво нежный вид, азалия является сильнейшим энергетическим вампиром, который отберет все силы у своего хозяина, особенно если ее поставить возле кровати. Если же в доме проживает семья, этот цветок с легкостью приведет к постоянным ссорам и недоверию между жителями. Очень опасный цветок.

Плющ


А на третьем месте в нашем списке расположился плющ. Опаснейшее растение среди домашних любимцев. Даже само название кричит о том, что плющу (особенно ядовитому) лучше оставаться в дикой природе. Да, у него красивые зеленые листья и легкое содержание практически в любой квартире. Но сколько же минусов у этой красоты!
Растения, которые прогоняют из дома деньги и провоцируют нищету
Если одинокая женщина пожелает завести дома плюща, это грозит ей «всего лишь» вялотекущей депрессией и финансовой нестабильностью. Это уже заставляет задуматься. Мужчине вдобавок придется попрощаться с личной жизнью, поскольку плющ является сильнейшим энергетическим вампиром для мужчин. Мужская сила с этим растением в доме опустится практически на нулевую отметку. Семейная же пара будет иметь трудности, наверное, на всех уровнях: финансовом, физическом и моральном. Ужасная находка для простых людей.

Единственным плюсом плюща для человека может быть защита от «плохого глаза». В этом случае его нужно посадить у ворот частного дома, на свежем воздухе. Только тогда он начнет давать хоть какую-то пользу.

Вот такая у нас сегодня тройка растений, с которыми ты не только рискуешь впустить в свой дом негативные вибрации, но еще и остаться без какой-либо финансовой поддержки.
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