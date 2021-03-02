Закусывать коньяк лимоном: откуда взялся столь странный обычай

Многие граждане наверняка слышали про такой «типично русский» обычай, как закусывать коньяк лимоном. Некоторые, наверняка, даже слышали о том, что пошел он якобы от русских царей. Так ли это на самом деле и почему закусывать коньяк нужно именно лимоном, а не чем-то другим? Попытаемся разобраться в деликатном вопросе и найти ответы.
Традиция пошла от Николая II. |Фото: fb.ru.
Обычай этот на самом деле достаточно странный. Так, например, на Западе принято закусывать коньяк шоколадом, запивать кофе или сразу же после принятия внутрь закуривать сигару. Некоторые соотечественники насчет обычая с лимоном иронично пошутят о том, что добавлять лимон в чай и коньяк – напрасный перевод дорогого продукта. В чем же суть вопроса?
Вот такая традиция. |Фото: edinstvennaya.ua.
А суть вопроса в том, что отечественные коньяки имеют достаточно мало общего с «настоящими» из Франции. Плохо это или все-таки хорошо – вопрос вкуса отдельного человека. Но тем не менее, данный напиток производился в стране уже на излете истории Российской Империи. Более того, отечественный коньяк был весьма популярен в дворянской среде. Многие употребляли этот алкогольный напиток даже утром. Пили его и императоры, в том числе последний – Николай II. Есть мнение, что именно он и приучил «русского человека» к странному обычаю закусывать коньяк лимоном.
Обычно закусывают шоколадом. |Фото: vashnarkolog.com.
Существует легенда, согласно которой Николай, как и многие аристократы того времени, любил выпить утром немного коньяка. Однако, это категорически не нравилось его супруге – Александре Федоровне. Поэтому император и придумал наливать коньяк под видом чая, украсив его кусочком лимона. Благо, два напитка очень похожи по цвету.
Такая традиция. |Фото: obozrevatel.com.
Существует и другая версия, менее «легендарная». Согласно ей, Николай II, наоборот, ненавидел вкус и запах коньяка, однако находясь в аристократической среде, был в некотором смысле вынужден его пить на светских мероприятиях. Именно для этого последний император России и стал использовать лимон, чтобы частично перебить неприятный ему вкус алкогольного напитка.
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