Даниил Заболотный: схватка с «черной смертью»

Даниил Заболотный вошел в историю как один из основоположников современной эпидемиологии, который смог объяснить причины возникновения очагов чумы и найти средства их локализации. В борьбе с эпидемиями он постоянно рисковал жизнью. По его выражению, он хотел «загнать чуму в тесный угол, где она и сдохнет под бурные овации всего мира», и ему это удалось.











Даниил Кириллович Заболотный родился в 1866 г. в Украине, в селе Чеботарка (ныне – Заболотное) Винницкой области в крестьянской семье. Он рано потерял отца и образование получил благодаря родственникам, у которых воспитывался. Сначала он учился в Новороссийском (ныне Одесском) университете и работал на Одесской бактериологической станции, а затем поступил на медицинский факультет Киевского университета, который был центром изучения бактериологии и эпидемиологии.







После окончания обучения Заболотный работал в Каменец-Подольском, где организовал бактериологическую лабораторию. На тот момент он занимался изучением эпидемий дифтерии, холеры и брюшного тифа, и в поисках сыворотки против холеры решил провести опыт на себе самом. Он выпил живую холерную культуру и испытал действие сыворотки. Результат оправдал его ожидания и сохранил ему жизнь: ученый положил начало пероральной иммунизации, доказав, что от холеры можно спастись путем введения вакцины.

С тех пор предохранительные прививки от холеры стали широко применять на практике.В конце XIX в. ученый по приглашению Ильи Мечникова работал в институте Пастера в Париже , был награжден французским орденом Почетного легиона. Затем участвовал в экспедициях по изучению чумы в Индии, Аравии, Персии, Монголии и т.д. Возбудитель чумы был открыт в 1894 г. – ученые доказали, что в портовые города чуму заносят зараженные крысы, проникающие на морские суда. Но открытым оставался вопрос о том, почему чума периодически вспыхивает в определенных очагах, в том числе в степных местностях.Даниилу Заболотному с учениками удалось найти причину возникновения «чумных очагов»: он установил, что они являются природными, и что распространителями становятся дикие грызуны – суслики, сурки, песчанки и т. д. Ученый организовал противочумные лаборатории в степных и пустынных зонах, чтобы локализовать очаги чумы. Благодаря его трудам был установлен принцип географического распространения чумы на земном шаре . Музей истории медицины в Киеве. Профессор Д. Заболотный за работойИлья Мечников однажды подарил Даниилу Заболотному свой портрет с надписью: «Бесстрашному ученику от восхищенного учителя». Ученый действительно не раз рисковал собственной жизнью, чтобы спасти чужие. Однажды он заразился, уколовшись иглой шприца, контактировавшего с больным. Заболотный хорошо понимал, чем ему это грозит, и даже написал прощальные письма близким. Но вовремя принятая противочумная сыворотка спасла ему жизнь.В доме-музее Даниила Заболотного в селе Чеботарка (Заболотное)В начале ХХ в. более 10 лет он боролся с холерой в Шотландии, Португалии, Маньчжурии и России. Когда в 1918 г. эпидемия свирепствовала в Петербурге, поражая ежедневно до 700 человек, Заболотный работал в больницах города. Он писал об этом периоде: «Особенно трудно было применение массовых предохранительных прививок. Главным препятствием была нехватка лабораторной посуды и питательных сред для приготовления вакцин. Приходилось искать и реквизировать агар в кондитерских, пользоваться одеколонными флаконами как посудой, придумывать приспособления для обогрева термостатов, вместо ампул и пробирок применять бутылки, но все-таки готовить необходимое количество вакцины и пускать ее в дело ».Жена Заболотного Людмила Радецкая с приемными детьми, 1910-е гг.Единственный сын Заболотного рано умер, и ученый нашел утешение в помощи сиротам. Он усыновил 13 детей и позаботился об их образовании. Заболотный опубликовал более 200 научных работ, посвященных изучению чумы и холеры. Его вклад в науку был признан во всем мире. Именем Заболотного назван Институт микробиологии и вирусологии НАН Украины, а также улицы в Киеве и в Одессе.Дом-музей Даниила Заболотного в селе Чеботарка (Заболотное)Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)