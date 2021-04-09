Киевлянин превратил свой подъезд в дворец 17-го века

Житель украинской столицы самостоятельно облагородил три лестничные клетки своего подъезда таким образом, что они стали похожи на помещения дворянских поместий XVIII века. На это роскошное благоустройство у него ушло 15 лет жизни.











Стены щедро усыпаны лепниной, позолотой и фотокопиями картин 17-18-го веков – пенсионер признается, что всегда интересовался этим периодом мировой истории. Работа в киевском метрополитене дала необходимые навыки – Владимир Чайка работал в депо над ремонтом зданий и сооружений, – а занимавшийся лепкой знакомый подарил формы для отливки лепнины. Свободное время для воплощения своей задумки у украинца появилось с выходом на пенсию.







Владимир Васильевич рассказывает, что на такую масштабную авантюру его сподвигли вовсе не радостные события: «в 1997 году я пережил клиническую смерть… И с того времени хотелось успеть сделать что-то красивое, необычное для людей и себя». К благоустройству подъезда пенсионер относится как к хобби, и на предложения людей сделать у них похожий ремонт отвечает отказом. Более того, Чайка признается, что даже в собственном доме не сделал полноценного ремонта – только камин на даче выполнил в схожем стиле.







Своей гордостью мужчина называет трубу мусоропровода, которую он ловко превратил в колонну с позолоченными атлантами у потолка.

По словам Владимира Васильевича, не все соседи решаются выкидывать мусор в такой роскошный мусоропровод Любопытно, что в свое время Чайка предлагал сделать такой ремонт на общем для всех первом этаже, но люди «не захотели». Теперь же в подъезд даже водят любительские экскурсии, а молодожены заходят фотографироваться в свадебный день.Пенсионер признается – планов облагородить таким образом весь подъезд у него нет – не хватит денег, потому что гипс и декоративные краски подорожали в 3 раза. Да и дело это не скорое, на три лестничные клетки у Владимира Васильевича ушло 15 лет , потому что мастер подходит к делу возможно слишком тщательно – потолок на своем этаже он, по собственным словам, переделывал 4 раза.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)