Швейные секреты, способные облегчить работу

Наличие швейной машинки позволяет реализовать массу интересных задумок: от пошива и ремонта одежды до организации собственного бизнеса. Если имеющаяся в наличии машинка досталась вам по наследству или была приобретена раньше, чем вы стали заправской швеей, то советы и хитрости от бывалых мастериц придутся как раз кстати.

Вот лишь некоторые из приемов, которые стоит освоить обязательно.

Обработать края гардинного полотна без предварительной наметки предельно просто. Достаточно всего-лишь проложить лишний шов по всей длине, а затем использовать его как ориентир и линию подгиба одновременно. Край полотна при этом должен находиться вровень с лапкой.





Укоротить змейку можно не только снизу, но и сверху. Для этого достаточно обрезать ткань до нужной длины, избавиться от лишних зубчиков, а затем вернуть на место фиксаторы. При необходимости края можно дополнительно опалить.



Перед пристрачиванием потайной молнии на машинке с обычной лапкой, ее следует прогладить не слишком горячим утюгом, чтобы зубчики не расплавились, а лишь слегка вывернулись. Затем змейка укладывается на деталь по принципу лицом к лицу и после стыковки края пристрачивается. Ориентировочное расстояние между зубчиками и швом — 1,5-2 мм.

Ответная часть пристрачивается аналогично.Даже с обычной лапкой можно прострочить трикотаж, нужно всего-лишь частично оклеить лапку изолентой. В результате строчка будет эластичной, и сшитые детали не будут стянутыми.Кто бы знал, что при помощи обычной вилки легко заложить складки даже без наметки и подгонки.Обработать разрез при помощи атласной тесьмы можно разными способами.Для обычного разреза подойдет внутренняя окантовка. Суть работы заключается в том, чтобы разместить и закрепить ленту поперек полотна непосредственно над разрезом, а затем сделать надсечки на ткани до самого шва. Дальше остается разложить ткань так, чтобы разрез оказался посредине, загнуть надрезанную ткань в стороны, наложить поверх нее ленту, предварительно загнув ее вниз, и проложить строчку. Дойдя до низу, ленту следует подогнуть так, чтобы ее край остался с изнанки.Отличный вариант обработки разреза с контрастной окантовкой. Разрез сделан на цельном полотне, соединительный шов отсутствует, а это означает, что при необходимости таким разрезом несложно дополнить любую джинсовую вещь. В начале пристрачиваем тесьму по всей длине разреза. Края ленты заправляем внутрь с обеих сторон. Уложив ткань лицом вниз, делаем подгиб в месте поворота и фиксируем в нужном положении помощи поперечной строчки. Затем поворачиваем ткань и прокладываем продольный шов до низа изделия. Край обрабатываем. Верхняя часть ложится на нижнюю внахлест, визуально это напоминает мини-шлицу.Больше подробностей, касающихся применения на практике швейных хитростей, в предложенном видео: