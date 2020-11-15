10 ошибок при поклейке обоев, которых нужно избегать, если сам взялся за работу

Самостоятельно поклеить обои - просто, если знать, как избежать ошибок

1. Покупать обои из разных партий

При покупке нескольких рулонов сверяйте номера партии / Фото: i6.otzovik.com

2. Рассчитывать материал сантиметр в сантиметр

ru Всегда берите обои с запасом в 1-2 рулона / Фото: mvkursk.ru

3. Не учитывать разницу домашнего и магазинного освещения

Не забывайте, что дома и в магазине освещение может отличаться / Фото: iclub.in.ua

4. Покупать клей подешевле

Выбирайте клей, который соответствует разновидности обоев / Фото: samara.pokleykaoboev.com

5. Не учитывать изъяны на стенах

Если на стенах есть изъяны, которые не исправить, подбирайте маскирующие обои / Фото: sense-life.com

6. Неправильно подготовить стены

Правильная поэтапная подготовка стен - залог качественной поклейки обоев / Фото: parketnayadoska.com

7. Клеить обои грязными руками

Грязными руками можно оставить пятна, из-за которых весь ремонт пойдет насмарку / Фото: prostroiky365.ru

8. Не снимать выключатели и розетки

Сняв перед поклейкой все настенные элементы, вы сможете сделать аккуратный ремонт / Фото: re-home.su

9. Касаться кистью или валиком полаhttp://funhere.ru/?p=15465

Валик или кисть нужно класть в емкость с клеем / Фото: myremontnow.ru

10. Игнорировать вздувшиеся участки

Чтобы выгнать лишний воздух, разгладьте обои, двигаясь от центра к краям / Фото: tver-13.ru

Если вздулись обои, введите клей шприцем и разгладьте полотно / Фото: sense-life.com