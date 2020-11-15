10 ошибок при поклейке обоев, которых нужно избегать, если сам взялся за работу

Самостоятельно поклеить обои - просто, если знать, как избежать ошибок
Ремонт - сложный и напряженный процесс, в котором даже небольшой промах может повлиять на результат. Например, вы подобрали некачественные обои, выбрали плохой клей или случайно испачкали материал. Конечно, можно нанять специалистов, однако во время ремонта каждая копейка на счету. Да и не всем хочется платить за работу, которую можно выполнить самостоятельно. Прочтите эту статью, чтобы избежать распространенных ошибок при поклейке обоев.
1. Покупать обои из разных партий
При покупке нескольких рулонов сверяйте номера партии / Фото: i6.otzovik.com
На каждом рулоне есть этикетка, где прописан номер партии. Если покупаете большое количество материала, обязательно сверьте серии. На первый взгляд покажется, что обои идентичны. Однако дома, когда вы сравните полотна из разных партий, может обнаружиться разница в оттенке или принте. Маловероятно, что с таким раскладом получится эстетичное оклеивание стен. Также уже в процессе может оказаться, что обоев не хватает. Во-первых, не спешите выбрасывать этикетку из рулонов. А во-вторых, закажите в магазине обои только из этой же серии.
2. Рассчитывать материал сантиметр в сантиметр
Всегда берите обои с запасом в 1-2 рулона / Фото: mvkursk.ru
Расчет количества обоев становится настоящим кошмаром. Ни в коем случае не покупайте рулоны впритык, особенно если выбираете полотна с принтом. Во время ремонта может произойти все, что угодно, а запаса материала у вас не будет. Например, если нужно 9 рулонов, купите 10. Даже если запасные полотна не пригодятся сейчас, то в будущем вам точно надо будет освежить ремонт или заклеить потертости.
3. Не учитывать разницу домашнего и магазинного освещения
Не забывайте, что дома и в магазине освещение может отличаться / Фото: iclub.in.ua
Обратите внимание на естественное и искусственное освещение дома, а затем сравните его с магазинным. Если выбираете обои светлых тонов, разница не особо критична. Комната все равно получится светлой и просторной. А вот с темными или яркими обоями будьте осторожны. При тусклом освещении они могут казаться угрюмыми и визуально уменьшать помещение. В идеале - спросите у консультанта, можно ли взять небольшой образец обоев домой и приложить его к стене в разное время суток. Так вы на 100% убедитесь, подходит ли тот или иной материал.
4. Покупать клей подешевле
Выбирайте клей, который соответствует разновидности обоев / Фото: samara.pokleykaoboev.com
Думать, что все обои можно клеить на обычный клей - заблуждение. Для каждой разновидности материала подходит определенный состав. Бумажные хорошо держатся на более редком клее, а тяжелые виниловые или флизелиновые - на густом. В противном случае обои будут плохо клеиться или вовсе отойдут. Выбирайте составы от проверенных производителей и ориентируйтесь на средний ценовой сегмент. Помните, что скупой платит дважды, поэтому точно не нужно экспериментировать с самостоятельной варкой клейкого вещества.
Лайфхак: для ванной комнаты и кухни выбирайте клей с фунгицидными и бактерицидными добавками. Так вы дополнительно защитите стены от поражения грибком и плесенью.
5. Не учитывать изъяны на стенах
Если на стенах есть изъяны, которые не исправить, подбирайте маскирующие обои / Фото: sense-life.com
Бывает так, что понравились однотонные обои. И оттенок подходящий, и цена хорошая. Однако есть один нюанс - неровные стены, а такой материал подчеркнет все изъяны. Снимите старые обои и тщательно проинспектируйте поверхности. В идеале нужно постараться выровнять все, что можно. Если по-прежнему остались неровности, выпуклости и другие дефекты, выбирайте обои с принтом, который сгладит недостатки. Но надеяться, что покрытие полностью исправит ситуацию не стоит. В комнатах с низкими потолками визуально добавят пространства изделия с вертикальным рисунком или линиями. Горизонтальный принт желательно использовать только в высоких помещениях.
6. Неправильно подготовить стены
Правильная поэтапная подготовка стен - залог качественной поклейки обоев / Фото: parketnayadoska.com
Если с обоями определились, пора готовить стены под поклейку. Первым делом нужно удалить старое покрытие и вычистить поверхность. Далее выровняйте стены шпатлевкой и зачистите при помощи наждачной бумаги. Финальный этап - нанесение грунтовки. Оставьте стены до полного высыхания, а потом приступайте к оклеиванию. Если пропустить один из подготовительных этапов, велик риск, что обои отклеятся.
Лайфхак: воспользуйтесь скотчем, чтобы проверить готовность стен. Наклейте на поверхность небольшой кусочек, а спустя некоторое время оторвите. Если на скотче не будет никаких мелких частиц, значит, можно смело клеить обои.
7. Клеить обои грязными руками
Грязными руками можно оставить пятна, из-за которых весь ремонт пойдет насмарку / Фото: prostroiky365.ru
В ходе ремонта риск испачкаться увеличивается в разы, однако клеить обои нужно исключительно чистыми руками. Особенно, если работаете с полотнами светлых оттенков. Если не хотите обнаружить на свежепоклеенных обоях жирные пятна или грязь, лучше мыть руки с мылом как можно чаще.
8. Не снимать выключатели и розетки
Сняв перед поклейкой все настенные элементы, вы сможете сделать аккуратный ремонт / Фото: re-home.su
Перед оклеиванием снимите насадки с розеток и выключателей, уберите плинтусы, открутите бра и другие съемные элементы. Так пространство вокруг деталей получится красивым и аккуратным, без кривых срезов и неровных швов по краям.
9. Касаться кистью или валиком полаhttp://funhere.ru/?p=15465
Валик или кисть нужно класть в емкость с клеем / Фото: myremontnow.ru
Клей можно наносить на стены и обои валиком или широкой кистью - чем вам удобнее. Однако ни в коем случае не кладите инструменты на пол. Даже если кажется, что там чисто, все равно к валику или кисти может прилипнуть мелкий мусор или ворсинки. В результате загрязнения способны испачкать полотна или же образовать бугорки под обоями. Следите за тем, чтобы рабочее место было максимально чистым.
10. Игнорировать вздувшиеся участки
Чтобы выгнать лишний воздух, разгладьте обои, двигаясь от центра к краям / Фото: tver-13.ru
Подходящие условия для оклеивания - температура в помещении +18…+23 и закрытые окна. Сутки после окончания работ запрещено проветривать комнату и допускать попадания на стены прямых лучей солнца. Из-за несоблюдения этих условий и неправильного приготовления клея обои могут вздуться.
Чтобы избежать дефектов, сразу после приклеивания полотна к стене разгладьте его, двигаясь от центра к краям. Так вы выпустите остатки воздуха. Для бумажных изделий воспользуйтесь мягкой тряпкой или валиком, для флизелиновых - шпателем или резиновым валиком, для виниловых - жесткой щеточкой или пластиковым шпателем. Следите, чтобы инструменты были сухими, поскольку влага нанесет существенный урон свежему покрытию.
Если обои все же вздулись, воспользуйтесь следующим лайфхаком. Возьмите шприц и наберите в него клей. Проткните иглой пузырь и введите внутрь состав. Аккуратно разгладьте поверхность и оставьте обои высыхать. Обязательно соблюдайте температурный режим.
Если вздулись обои, введите клей шприцем и разгладьте полотно / Фото: sense-life.com
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