Сколько раз может кусаться один и тот же комар?

Комары летом являются самыми надоедливыми насекомыми. От их укусов старается защититься любой человек, чтобы избежать последующего зуда и неприятных ощущений. И если пчела способна ужалить лишь один раз, то комар явно может кусаться регулярно и не давать покоя на протяжении целой ночи. Из-за этого многие стараются закрывать окна и использовать специальные защитные средства.Но если комар все-таки добирается до своей цели, сколько раз он может ее укусить?Вы думали, что комар сосет кровь через трубочку? Как бы не так: у комара не один инструмент, а целый набор — буры, насосы, шприцы и крепежные конструкции.Жало комара состоит из верхней и нижней губы, вытянутых и плотно прижатых друг к другу. Из-за этого создается ощущение, что на голове насекомого располагается цельной хобот. Внутри находятся две пары челюстей, представляющих собой иглу. На самом деле у комара не одна, а шесть игл. На концах двух из них находятся зубья, которыми комар бурит кожу. Эти инструменты настолько тонкие, что человек почти не чувствует укус. Когда отверстие в коже проделано, комар погружает в него гибкую иглу–насос, которая поднимает вверх кровь, а другие иглы в это время служат распорками, расширяя отверстие.Вот как это выглядит на видео:Вообще то комары пьют кровь не ради еды. Вернее не столько ради пропитания. Сразу следует пояснить, что у комаров кусаются только самки. Самцы питаются нектаром, зато женские особи должны регулярно садиться на человека и животных, чтобы получать необходимые вещества для формирования и откладывания яиц. Самки тоже переходят на вегетарианскую диету, если негде взять кровь, только в этом случае отложить яйца они не могут.Когда комар приземляется на кожу и вставляет в нее хоботок, он старается полностью насытиться за один раз. Но если человек отгоняет его, насекомое пытается снова сесть на него и укусить. И данный процесс будет продолжаться до тех пор, пока самка не наберет достаточно “материала” для откладывания яиц.Если самка набрала достаточное количество материалов, она отправляется в место, благоприятное для откладывания яиц. Затем она вновь улетает на поиски пищи. За время своей жизни комары успевают сделать 2-3 кладки.Т.е. в среднем, если комара не прогнали во время поглощения крови, то он может "напасть" на человека 2-3 раза за свою жизнь. Однако в теории, комар способен совершить неограниченное количество укусов, пока не соберет необходимое количество материалов, или его жизнь не закончится.