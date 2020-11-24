История русского кулачного боя

Во все времена и во всех культурах кулачный бой считался достойным и популярным спортом. В Древней Греции кулачный бой включали в программу Олимпийских игр — и никто не считал зазорным увидеть настоящую мужскую потеху. На Руси же традиция рукопашного боя существовала издревле. Славяне всегда были известны Европе как сильные и умные воины: мужчины из любого сословия и любого рода занятий с самого детства обучались ратному делу. Сегодня мы расскажем вам об истории и судьбе русского кулачного боя — традиции, которая приводит в восхищение каждого, в чьих жилах течет славянская кровь.











Основные правила

Экипировка бойца

Подготовка к бою

Пляска горбатого

Проход и задирание противника

Как и куда били

Надежи

Сцеплялка-свалка

Стенка на стенку

Сам на сам

Запрет кулачного боя