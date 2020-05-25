Русские хореографы, обеспечившие триумф отечественного балета за рубежом

Начало ХХ века стало поистине триумфальным для русского балета за рубежом. У истоков нашего балета стояли иностранные танцмейстеры, когда же за рубежом этот вид искусства, казалось, изжил себя, приезд «Русских сезонов» Дягилева в Париж стал сродни сенсации. В дальнейшем русские хореографы совершили настоящую революцию в искусстве балета за границей. Многие из постановок того времени действительно вошли в историю мирового балета.





Борис Романов

Леонид Мясин

Михаил Мордкин

Джордж Баланчин

Ольга Преображенская