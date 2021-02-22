Как из серой тряпки сделать тюль цвета белых лилий

Тюль собирает на себя всю пыль, когда мы открываем окна. Даже если окна выходят не на проезжую часть, тюль приходится довольно часто стирать. Особенно если дома нет кондиционера. Со временем тюль становится серым и его сложно привести в божеский вид. Сегодня мы расскажем, как быстро отбелить тюль в домашних условиях.





КАК БЫСТРО ОТБЕЛИТЬ ТЮЛЬ

Нашатырь

Зеленка

Соль

Надо сказать сразу, что белизна в этом не помощник. Во-первых, она не всегда работает на все сто процентов. Во-вторых, белизна портит ткань. После двух-трех раз стирки в белизне, можно попрощаться с любимой занавеской. Так что будем бережно стирать, используя бабушкины методы, проверенные годами.Нашатырь идеально подходит для стирки занавесок, которые впитали неприятный запах табачного дыма или любой другой «аромат». А еще хорошенько отбеливает ткань. Итак, на 10 л теплой воды используй 1 ст. л. нашатырного спирта и 1 ст. л. стирального порошка. Замочи в этом растворе занавеску на несколько часов. Затем хорошенько прополощи тюль в теплой воде и постирай в стиральной машинке.Перед отбеливанием тюли в зеленке, стоит постирать занавеску в стиральной машинке. Не отбеливай тюль из окрашенной органзы, иначе она может поменять цвет или стать пятнистой.Раствори 5 капель зеленки в 6 л воды. Прополощи в растворе тюль после стирки. Перед применением убедись, что раствор однородный и не слишком концентрированный.Соль не только хорошо справляется с отбеливанием, но и удаляет пятна сажи. В теплой воде нужно растворить 5 ст. л. поваренной соли и 2 ст. л. стирального порошка. Замочи тюль в растворе на 4–6 часов. Затем хорошенько выполощи тюль в чистой воде. Соль можно заменить на соду, будет тот же эффект.Перед тем, как стирать занавески, обрати внимание на этикетку. Помни, что тонкие ткани лучше не кипятить и не стирать с агрессивными чистящими средствами. Иначе придется покупать новые занавески.Кстати, этим способом пользуется Ольга Папсуева, наша любимая домохозяйка. Она стирает занавески прямо в мешке для стирки белья. Как у нее получается отбелить тюль, можно посмотреть в видеоролике.

Несмотря на то что в продаже полно моющих и чистящих средств, доверять им не приходится. Во-первых, это бывает дорого, а во-вторых, можно запросто испортить вещь, не зная дозировки. Лучше всего использовать проверенные методы, которые достались нам от мам и бабушек. А каким способом ты отбеливаешь занавески?