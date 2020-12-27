Хотя иногда мы говорим на разных языках, спорим, ссоримся и не можем понять друг друга, но все равно наши вторые половинки — это самые близкие люди во всем мире.
20 открыток о радостях и трудностях семейной жизни. Посмотрите и проведите выходные со своими любимыми.
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20 открыток про любимых жен и мужей
Хотя иногда мы говорим на разных языках, спорим, ссоримся и не можем понять друг друга, но все равно наши вторые половинки — это самые близкие люди во всем мире.
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