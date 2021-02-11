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Любопытные факты о шотландском килте

Предметом национальной гордости шотландцев считается килт. Он выполнен из шерстяной клетчатой ткани (тартана) разных цветов. Килт – это не просто предмет одежды. По его рисунку определяют, к какому из древних кланов относится человек. Об особенностях тартана на национальной одежде – далее в обзоре.

Любопытные факты о шотландском килте


Любопытные факты о шотландском килте

Самое раннее изображение шотландских солдат в килтах. Ксилография, 1631 год.

Традиционный шотландский килт делают из специальной ткани – тартана, сотканного из натуральной шерсти. Его длина может достигать 7,3 метров. Тартан имеет довольно древнюю историю. В переводе с кельтского это слово означает «крест-накрест» или же «цвет местности». По цвету и особому рисунку тартана можно было определить, к какому клану относился шотландец и из какой местности он родом.

Самый древний лоскут тартана был обнаружен в окрестностях города Фолкирк. Исследователи считают, что его возраст составляет не менее 1700 лет.

Любопытные факты о шотландском килте

Принц Чарльз Эдвард Стюарт.

Для окрашивания нитей тартана вплоть до XIX века использовались натуральные красители. Из ольхи получали черный оттенок, из березы – желтый, вереск придавал нитям оранжевый цвет, черника – фиолетовый, ежевика – голубой.

В 1745 году, когда англичане подавили восстание якобитов, желавших посадить на трон представителей династии Стюартов, они запретили шотландцам носить килты.

Некоторые подчинились приказу, но шотландцы, жившие высоко в горах, не снимали килт даже ценой собственной жизни.

Любопытные факты о шотландском килте

Король Георг IV в тартане Royal Stewart.

К концу XVIII века, после снятия запрета, шотландцы поняли, что многие рисунки тартана были забыты. Началась масштабная кампания по возрождению национального наследия. Тартаны восстанавливали по картинам и старинным книгам портных. В 1822 году в Эдинбург приехал король Георг IV. Его прибытие ознаменовалось слоганом «Пусть каждый носит свой тартан». Благодаря этому, в Шотландии появилось множество новых рисунков на шерстяной ткани.

Любопытные факты о шотландском килте

Лиам Нисон в роли Роб Роя МакГрегора. Шотландцы не восприняли кинообраз предка, потому что тартан клана МакГрегоров другого цвета.

Изначально тартаны находились в собственности 11 шотландских кланов. Эти рисунки создавались строго в соответствии с законами геральдики. Все они зарегистрированы в Эдинбурге. Менять рисунки запрещалось.

Любопытные факты о шотландском килте

Самые же популярные тартаны на сегодняшний день выглядят так:

1.«Каледония» — универсальный тартан, который может носить каждый шотландец;

2. «Блэк Уотч» — военный тартан, ставший основой для многих клановых тартанов, например «Гордон» и «Кэмпбелл»;

3. «Дресс Кэмпбелл» — парадный тартан клана Кэмпбелл;

4. «Барберри» — этот тартан носили генералы британской армии во время англо-бурской войны в 1890 г.;

5. «Дресс Гордон» — нарядный вариант тартана клана Гордон;

6. «Роял Стюарт» — самый известный в мире тартан.

Любопытные факты о шотландском килте

На сегодняшний день в Шотландии насчитывается более 6 тысяч разновидностей тартана. Свои рисунки на тканях имеют коммерческие организации, государственные учреждения, частные клубы и даже служба «Скорой помощи».

Любопытные факты о шотландском килте

Принц Чарльз часто появляется на приемах в килте.

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