Любопытные факты о шотландском килте

Предметом национальной гордости шотландцев считается килт. Он выполнен из шерстяной клетчатой ткани (тартана) разных цветов. Килт – это не просто предмет одежды. По его рисунку определяют, к какому из древних кланов относится человек. Об особенностях тартана на национальной одежде – далее в обзоре.













Самое раннее изображение шотландских солдат в килтах. Ксилография, 1631 год.



Традиционный шотландский килт делают из специальной ткани – тартана, сотканного из натуральной шерсти. Его длина может достигать 7,3 метров. Тартан имеет довольно древнюю историю. В переводе с кельтского это слово означает «крест-накрест» или же «цвет местности». По цвету и особому рисунку тартана можно было определить, к какому клану относился шотландец и из какой местности он родом.



Самый древний лоскут тартана был обнаружен в окрестностях города Фолкирк. Исследователи считают, что его возраст составляет не менее 1700 лет.







Принц Чарльз Эдвард Стюарт.



Для окрашивания нитей тартана вплоть до XIX века использовались натуральные красители. Из ольхи получали черный оттенок, из березы – желтый, вереск придавал нитям оранжевый цвет, черника – фиолетовый, ежевика – голубой.



В 1745 году, когда англичане подавили восстание якобитов, желавших посадить на трон представителей династии Стюартов, они запретили шотландцам носить килты.

Некоторые подчинились приказу, но шотландцы, жившие высоко в горах, не снимали килт даже ценой собственной жизни.Король Георг IV в тартане Royal Stewart.К концу XVIII века, после снятия запрета, шотландцы поняли, что многие рисунки тартана были забыты. Началась масштабная кампания по возрождению национального наследия. Тартаны восстанавливали по картинам и старинным книгам портных. В 1822 году в Эдинбург приехал король Георг IV. Его прибытие ознаменовалось слоганом «Пусть каждый носит свой тартан». Благодаря этому, в Шотландии появилось множество новых рисунков на шерстяной ткани.Лиам Нисон в роли Роб Роя МакГрегора. Шотландцы не восприняли кинообраз предка, потому что тартан клана МакГрегоров другого цвета.Изначально тартаны находились в собственности 11 шотландских кланов. Эти рисунки создавались строго в соответствии с законами геральдики. Все они зарегистрированы в Эдинбурге. Менять рисунки запрещалось.Самые же популярные тартаны на сегодняшний день выглядят так:1.«Каледония» — универсальный тартан, который может носить каждый шотландец;2. «Блэк Уотч» — военный тартан, ставший основой для многих клановых тартанов, например «Гордон» и «Кэмпбелл»;3. «Дресс Кэмпбелл» — парадный тартан клана Кэмпбелл;4. «Барберри» — этот тартан носили генералы британской армии во время англо-бурской войны в 1890 г . 5. «Дресс Гордон» — нарядный вариант тартана клана Гордон;6. «Роял Стюарт» — самый известный в мире тартан.На сегодняшний день в Шотландии насчитывается более 6 тысяч разновидностей тартана. Свои рисунки на тканях имеют коммерческие организации, государственные учреждения, частные клубы и даже служба «Скорой помощи».Принц Чарльз часто появляется на приемах в килте . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)