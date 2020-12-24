Как выглядит внутри вилла Джона Леннона и Йоко Оно, которая скоро будет продана на аукционе

Джон влюбился во Флориду. Безумно. Раз и навсегда. Настолько, что захотел купить себе её кусочек. Уголок, который был бы всегда его. Его и Йоко. Любовное гнёздышко в Палм Бич. Нечто весьма далёкое от пролетарских корней ливерпульского хулигана и задиры Джона.
Двоечник из Ливерпуля и японская аристократка из богатой семьи, обладающая утончённым вкусом и получившая блестящее образование. Что у них могло быть общего? Просто оба имели в себе неугомонный бунтарский дух и жажду экспериментов. Их любовь друг к другу, выходившая за все рамки, ставшая предметом пересудов и осуждения близких друзей, была истинной и глубокой. Ибо любовь не приемлет никаких рамок и стандартов.
Встреча была предопределена самой судьбой. Неугомонному Джону было бесконечно скучно с покорной и доброй Синтией. Йоко была другой: в ней чудесным образом сочетались качества строгой властной учительницы (как у тётушки Джона, Мими, которая его воспитала) и бесшабашной Джулии (матери Джона). Она покорила Леннона, ему было с ней интересно, как никогда и ни с кем до этого.
Джон Леннон с тётей Мими.
Джон Леннон и Йоко Оно.
Джон Леннон и Йоко Оно с их знаменитой постельной забастовкой.
Роман разворачивался бурно и стремительно. Леннон развёлся с женой. Бросил своего сына Джулиана. Так началась в жизни Леннона и Оно авангардистская эпопея их любви. Она была наполнена протестами, скандалами, политикой. Их имена не сходили со страниц газет. Деятельность этой нестандартной пары вполне подпадала под некоторые статьи уголовного кодекса и Великобритании, и США. Но, как известно, со временем, многое может наскучить. Бунтарство стало отходить в прошлое. На место пришла размеренность и благообразность.
Джон Леннон одел смокинг и стал участвовать в благотворительных концертах.
Говорят, однажды побывав во Флориде, Леннон сказал, как она его очаровала и он хотел бы здесь жить. Обилие солнца, океан, мягкий климат — всё это было для Джона, уставшего от холодной Англии, просто раем. Они с Йоко решили купить дом, который стал бы для них семейным гнёздышком. В атмосфере полной секретности, не выехав даже посмотреть этот особняк (Джон и Йоко попросили агента сделать фотографии на полароид), после совета провидцев, пара покупает его.
Поместье «Эль Солано».
Флоридское поместье, называемое «Эль Солано», занимает площадь в пол гектара. Там есть семь спален в главном здании, ещё есть роскошный дом для гостей. Этот особняк был построен в 1925 году, известным архитектором Аддисоном Мизнером. Он сохранил многие свои исторические особенности. Одни из них — это великолепные потолки ручной работы. Дом выполнен в соответствии со средиземноморским и испанским колониальными стилями. Такие здания можно во Флориде часто встретить.
Дом был куплен Ленноном и Оно незадолго до убийства Джона Марком Чепменом в 1980 году. Согласно биографической книге о бывшем «битле», «Человек ниоткуда: последние дни Джона Леннона», икона рок-н-ролла очень любил этот пропитанный солнцем рай земной. После мрачной Дакоты и суровой нью-йоркской зимы, по его словам, он снова смог дышать.
В жаркой и солнечной Флориде Леннон почувствовал, что снова может дышать.
Джон Леннон несмотря на кажущуюся духовность, верующим человеком никогда не был. В своей жизни он всегда полагался на его величество случай. Смерть рок-звезды тем не менее была закономерной. Леннон из бунтаря превратился в мирного семьянина-мультимиллионера. От прежних идеалов не осталось и следа. Чепмен был разочарован. Он считал Леннона богом, хотел во всём быть на него похожим. Даже женился на японке старше себя. Бог предал его. За это Чепмен его убил.
Всё чего хотел теперь Джон Леннон - это спокойная семейная жизнь.
Джон Леннон говорил о себе в то время, что он сыт, доволен и счастлив.
Парадоксально, но благодаря этому несчастному шизофренику, Леннон обрёл истинное бессмертие. Его имя стало легендой. Мученическая смерть завершила совершенный образ «святого» Леннона. О нём не принято говорить неуважительно. Песни, очень часто не блещущие качеством, не принято критиковать. Печально, жизнь кумира миллионов оборвалась так глупо и трагично. Именно такого конца и боялась для своего любимого племянника благообразная и добродетельная тётушка Мими.
С Палм Бич, кроме Джона Леннона, связано весьма много других громких имён. По соседству, например, живёт автор Джеймс Паттерсон. Некоторые даже думают, что их дома объединены. Но это лишь необычная архитектурная особенность данных строений.
Пальмовый пляж имеет типично роскошный вид, хотя Леннон и Йоко, по некоторым сведениям, хотели внести изменения. Но не успели. По всему дому огромные люстры, хотя особой нужды в них нет. Ведь почти в каждой комнате большие окна из которых льются потоки яркого солнечного света. В поместье два бассейна: один перед домом, для использования времени до обеда, а второй сзади, для использования на закате. Также там есть теннисные корты, своя прачечная, беседка на берегу океана.
Дом был невероятно роскошным.
Просторные комнаты заливали солнечные лучи.
В доме много роскошных люстр, в которых совершенно нет нужды, из-за больших окон.
На роскошной террасе мог бы отдыхать Джон со своей семьёй, но жизнь сложилась иначе.
Йоко Оно была проведена реконструкция уже после смерти мужа. После этого в 1986 году она продала это поместье. Сейчас, как поместье бывшего «битла» стоит космических денег, даже несмотря на кризис. Хотя, в целом, цены на недвижимость неуклонно падают.
Мечтам о тихой и спокойной семейной жизни не суждено было исполниться.
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