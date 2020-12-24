Как выглядит внутри вилла Джона Леннона и Йоко Оно, которая скоро будет продана на аукционе

Джон Леннон с тётей Мими.

Джон Леннон и Йоко Оно .

Джон Леннон и Йоко Оно с их знаменитой постельной забастовкой .

Джон Леннон одел смокинг и стал участвовать в благотворительных концертах.

Поместье «Эль Солано».

В жаркой и солнечной Флориде Леннон почувствовал, что снова может дышать.

Всё чего хотел теперь Джон Леннон - это спокойная семейная жизнь.

Джон Леннон говорил о себе в то время, что он сыт, доволен и счастлив.

Дом был невероятно роскошным.

Просторные комнаты заливали солнечные лучи.

В доме много роскошных люстр, в которых совершенно нет нужды, из-за больших окон.

На роскошной террасе мог бы отдыхать Джон со своей семьёй, но жизнь сложилась иначе.

Мечтам о тихой и спокойной семейной жизни не суждено было исполниться.