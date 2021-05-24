Лайфхаки, которые помогут вам создать роскошный интерьер с ограниченным бюджетом

Слово «ремонт» у многих ассоциируется с огромными тратами — как временными, так и денежными. Однако зачастую для того, чтобы освежить интерьер, вовсе не обязательно тратить уйму времени и средств. Иногда достаточно добавить несколько штрихов, и ваш интерьер заиграет новыми красками и будет выглядеть дорого и роскошно.

Мы решили выяснить, с помощью каких хитростей можно придать квартире более изысканный вид, не нанимая дизайнера и не тратя баснословных денег.



1. Живые цветы

2. Одна большая картина

3. Акцентное кресло

4. Шторы в пол и высокие карнизы

5. Металлик

6. Контрастные двери

7. Новая фурнитура и смесители

9. Зеркала

10. Подвесные лампы

11. Оригинальные подушки

12. Большой ковер

Конечно, сегодня есть огромный выбор искусственных цветов. Некоторые из них сделаны очень качественно, и возникает большой соблазн украсить свой интерьер таким «вечным» букетом. Однако дизайнеры не рекомендуют прибегать к такому декору, а советуют обратить внимание на живые цветы и растения, которые мгновенно освежат общий вид.Также цветы наполнят вашу комнату неповторимым ароматом. Кстати, для этого вовсе не обязательно каждый раз покупать свежесрезанные цветы. Подумайте о приобретении сухого букета типа лаванды или эвкалипта — они простоят намного дольше. Также отличное решение — вписать в интерьер орхидею в горшке. Цветы можно размещать не только на столиках, но и в ванной комнате, на комоде, на прикроватной тумбе — в общем, где угодно.Еще один лайфхак: не покупать цветы в магазине, а срезать на улице небольшую ветку дерева — такая зелень тоже мгновенно украсит пространство.Чтобы украсить стену, можно повесить на нее несколько небольших картин и фотографий в рамках. Однако в этом случае есть риск сделать пространство загроможденным и хаотичным. К тому же постеры из сетевых магазинов могут выглядеть слишком просто и дешево. Поэтому дизайнеры советуют украсить стену одной большой картиной. Она будет смотреться гораздо более дорого и мгновенно сделает общий вид упорядоченным и завершенным. Также вы можете проявить свои творческие способности и написать картину самостоятельно, благо сейчас в магазинах художественных товаров огромный выбор холстов, трафаретов и красок.Что касается крупногабаритной мебели, то специалисты советуют остановить свой выбор на нейтральных цветах и классических формах. Такие вещи долго не выходят из моды и прослужат вам долгие годы. Однако вы легко можете изменить внешний вид комнаты, добавив в интерьер акцентное кресло нестандартной формы или яркого цвета. Оно мгновенно придаст пространству особый шик и сделает его более изысканным. Это довольно простой способ добавить контрастности помещению и подчеркнуть его индивидуальность. Обычный мягкий гарнитур, состоящий из дивана и 2 кресел, — практично, но банально. Можно поэкспериментировать и подобрать под диван классической формы или оттенка разные кресла — это довольно смело и неожиданно.Правильные шторы могут тут же добавить сто очков любому помещению. Однако есть одно главное правило от дизайнеров интерьера: никогда не стоит покупать слишком короткие шторы и занавески. Они выглядят дешево и упрощают весь интерьер. Длинные шторы, напротив, выглядят роскошно и изысканно. Ничего страшного, если даже они будут частично лежать на полу. Что касается карнизов, то специалисты рекомендуют выбирать самые простые, которые не отвлекают внимание и не бросаются в глаза.Также стоит обратить внимание на карнизы. Если подвесить карниз как можно ближе к потолку, то можно создать иллюзию более высокого потолка. Также дизайнеры советуют добавить прозрачные занавески, чтобы смягчить проникающий свет и наполнить комнату теплом и уютом.Дизайнеры уверяют, что небольшой акцент в интерьере в виде предмета с металлическим блеском — отличное и простое решение для придания помещению особого шарма. Это может быть латунный подсвечник, ваза, окрашенная «под металлик», зеркальный поднос, настольные часы с матовым блеском, светильники с металлической отделкой — в общем, что угодно. Такие акцентные аксессуары красиво отражают свет и делают пространство более гламурным и изысканным.Высокая контрастность — еще один трюк, который визуально сделает пространство более элегантным и запоминающимся. Например, это отлично работает со стенами или полом. Однако, чтобы приложить минимум усилий и не перекрашивать всю комнату, можно воспользоваться дизайнерской уловкой и сделать контрастной дверь. Специалисты советуют не бояться экспериментов и рекомендуют выкрасить дверь в радикальный цвет, например черный или темно-синий. Такое простое изменение может довольно существенно повлиять на общую атмосферу в вашем доме.Зачастую именно маленькие детали могут сыграть ключевую роль в восприятии помещения целиком. Может показаться, что такие мелочи, как дверные ручки, ручки кухонных шкафов, смесители в ванной и на кухне, — это несущественные вещи, котором не стоит уделять особого внимания. Но это не так. Дизайнеры интерьера отмечают, что именно детали придают вашему дому собственный, уникальный стиль. Поэтому, если вы захотите освежить интерьер, вам достаточно будет просто обновить фурнитуру и заменить старые краны — пространство мгновенно заиграет новыми красками.Например, стандартный кран в ванной смотрится довольно дешево и совсем не оригинально, однако, заменив его на более вычурный и стильный, вы получите заметный результат, все помещение будет выглядеть изысканно. Плюс с помощью таких мелких деталей вы сможете создать ваш индивидуальный стиль в доме.Свечи помогут создать более уютную атмосферу и акцентное освещение, а также подсветить некоторые уголки вашей квартиры. К тому же зажечь ароматическую свечу после тяжелого рабочего дня — это роскошь, доступная каждому. Сегодня в парфюмерных магазинах есть огромный выбор свечей с потрясающими, тонкими ароматами на любой вкус. Такая ароматерапия не станет ударом по вашему бюджету, но принесет массу положительных эмоций. Кстати, одна хитрость от дизайнеров: ставьте свечи в стеклянные подсвечники. Они красиво отражают свет и защитят вашу мебель от воска.Зеркала помогают не только визуально увеличить пространство, но и сделать его более изысканным. Главное — выбрать правильные зеркала и грамотно их разместить. Дизайнеры говорят, что наиболее удачное место для зеркала — напротив окна. Так оно отразит наибольшее количество света. Что касается дизайна, то специалисты советуют присмотреться к зеркалам с широкой рамой или с подсветкой по краям.То, что правильное освещение играет огромную роль в дизайне комнаты, уже давно ни для кого не секрет. В качестве потолочного освещения дизайнеры рекомендуют использовать подвесные лампы. Они позволят грамотно сбалансировать пространство и сфокусируют внимание на определенных зонах. Особенно роскошно и дорого смотрятся одинаковые подвесные светильники над прямоугольным столом, если разместить их в один ряд. Самое главное — проследить, чтобы стиль ваших светильников совпадал со стилем всего помещения, в котором они находятся. Еще один совет — сделать яркость освещения регулируемой. Это позволит настраивать лампы так, чтобы в доме было тепло и уютно.По мнению дизайнеров, один из самых простых и недорогих способов украсить комнату — это положить на кресло или диван яркие подушки помимо тех, что уже шли в комплекте. Причем их необязательно покупать — достаточно сходить в магазин тканей и приобрести остатки различных материалов: мех, шелк, ткани с оригинальным орнаментом. Как правило, оставшиеся куски продают с большой скидкой. Далее вам лишь нужно отнести старые подушки в ателье и попросить сшить на них новые чехлы — вуаля! — роскошная деталь интерьера готова. Также специалисты советуют не убирать плед в комод или шкаф, а небрежно бросить его на диван. Смешение разных фактур придаст комнате более эффектный вид.Маленькие коврики не лучший выбор для комнат. Дизайнеры уверяют, что лучше предпочесть большой и менее дорогой ковер, чем дорогой, но маленький. Небольшой коврик — это слишком просто и обыденно, а с более крупным помещение будет казаться просторнее, а значит, будет выглядеть дорого. К тому же такой ковер позволит «объединить» мебель и создать гармоничный ансамбль. Чтобы эта деталь интерьера не пробила брешь в бюджете, можно присмотреться к джутовым коврам — по ним так приятно ходить.