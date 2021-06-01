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Реальная работа: полицейский рейд в Рио-де-Жанейро

Реальная работа: полицейский рейд в Рио-де-Жанейро

Реальная работа: полицейский рейд в Рио-де-Жанейро

В начале мая прошла операция против наркоторговцев в трущобах Жакарезиньо в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Полиция въехала в трущобы на бронетехнике, а вертолеты передавали видео сверху. Интенсивная перестрелка удерживала жителей в домах.

Чуть меньшей мере 30 человек, включая одного полицейского, были убиты в перестрелке. Еще трое полицейских были ранены, а один скончался в больнице от ранения в голову. В итоге полиция сообщила, что среди убитых в Жакарезиньо были лидеры банды наркоторговцев.

Реальная работа: полицейский рейд в Рио-де-Жанейро
Реальная работа: полицейский рейд в Рио-де-Жанейро
Реальная работа: полицейский рейд в Рио-де-Жанейро
Реальная работа: полицейский рейд в Рио-де-Жанейро
Реальная работа: полицейский рейд в Рио-де-Жанейро
Реальная работа: полицейский рейд в Рио-де-Жанейро
Реальная работа: полицейский рейд в Рио-де-Жанейро
Реальная работа: полицейский рейд в Рио-де-Жанейро
Реальная работа: полицейский рейд в Рио-де-Жанейро
Реальная работа: полицейский рейд в Рио-де-Жанейро
Реальная работа: полицейский рейд в Рио-де-Жанейро
Реальная работа: полицейский рейд в Рио-де-Жанейро
Реальная работа: полицейский рейд в Рио-де-Жанейро
Реальная работа: полицейский рейд в Рио-де-Жанейро
Реальная работа: полицейский рейд в Рио-де-Жанейро
Реальная работа: полицейский рейд в Рио-де-Жанейро
Реальная работа: полицейский рейд в Рио-де-Жанейро
Реальная работа: полицейский рейд в Рио-де-Жанейро
Реальная работа: полицейский рейд в Рио-де-Жанейро

 

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