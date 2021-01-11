24 знаменитости, которые трагически свели счеты со своей жизнью

Прискорбно, но факт – знаменитости, художники, режиссеры, атлеты и выдающиеся общественные деятели часто лишают себя жизни. Самоубийства среди звезд всегда привлекают внимание общественности, ведь нам кажется, что, раз уж они богатые и успешные, то должны быть счастливы. Но, правда в том, что многие из них страдают депрессией или другими душевными расстройствами. В любом случае, эти 24 человека ушли слишком рано, и их фанатам всегда будет их не хватать.
Робин Уильямс – 63 года
Одно из самых шокирующих самоубийств в истории Голливуда произошло в 2014 году, когда повесился актер и комик Робин Уильямс. Позже выяснилось, что актер тайно боролся с болезнью Паркинсона, деменцией и депрессией.
Дейв Мирра – 41 год
Бывший ведущий реалити-шоу «Реальный мир»/«Дорожные правила» и легенда BMX Дейв Мирра покончил с собой выстрелом в голову, сидя в своем грузовике в Северной Каролине. За несколько часов до этого ведущий запостил в соцсети фотографию своей жены Лорен. Помимо жены, он оставил двоих детей.
Сойер Свитен – 19 лет
Свитен прославился еще в детстве благодаря роли в сериале «Все любят Рэймонда». Родные и друзья были шокированы, когда прошлой весной актер покончил с собой выстрелом в голову. Близкие сообщили, что Свитен переживал по поводу денежных проблем, увядающей славы и слухов о его ориентации. Он оставил позади брата-близнеца.
Джиа Аллеманд – 29 лет
Участница реалити-шоу «Холостяк» и модель журнала Maxim попыталась покончить с собой, повесившись на шнуре от пылесоса летом 2013 года. Когда Джию обнаружили, ее тут же отвезли в больницу, но вскоре у нее констатировали смерть мозга, и два дня спустя ее отключили от системы жизнеобеспечения.
Джован Белчер – 25 лет
Об этом профессиональном футболисте без умолку говорили в новостях после того, как он девять раз выстрелил в свою девушку на глазах у собственной матери. Белчер затем приехал на домашний стадион своей команды и застрелился на глазах тренера и менеджера. Вскрытие позже показало, что спортсмен страдал от ХТЭ (хронической травматической энцефалопатии), которую вызвали полученные во время игры в футбол травмы головы.
Лекс МакАллистер – 31 год
Еще одна участница «Холостяка» – что же такое творят с женщинами на этом реалити-шоу? Лекс, участницу 14 сезона, нашли мертвой в январе этого года. Девушка умерла от передозировки лекарств. Один из членов ее семьи сообщил, что Лекс страдала от биполярного расстройства и депрессии.
Мэрилин Монро – 36 лет
Легендарная красотка трагически погибла в результате передозировки барбитуратами. Мэрилин была сексуальной иконой, но близкие сообщили, что звезда испытывала «сильные страхи и частые депрессии», а также «резкие и непредсказуемые скачки настроения». Это говорит о том, что актриса могла страдать от психического заболевания, которое и толкнуло ее на самоубийство.
Минди Маккриди – 37 лет
Маккриди была известной кантри певицей в начале 2000-х. Певица покончила с собой в 2013 в своем доме в Арканзасе, выстрелив себе в голову. Ходили слухи, что до этого Минди дважды предпринимала попытку самоубийства.
Симон Баттл – 25 лет
Симон была американской актрисой, финалисткой шоу «X-фактор и участницей группы G.R.L. Она покончила с собой осе¬¬нью 2014 года, повесившись в своем доме в Калифорнии. После смерти Симон, ее менеджер заявил, что девушка страдала депрессией в связи с ее финансовыми проблемами.
Курт Кобейн – 27 лет
Солист группы Nirvana покончил с собой выстрелом в голову весной 94-го. Кобейн долгое время боролся с наркозависимостью и депрессией. Незадолго до смерти певец лег в реабилитационную клинику в Лос-Анджелес.
Шакир Стюарт – 34 года
Именно этот человек стоял за Young Jeezy, Rick Ross и другими артистами лейбла Def Jam. Стюарт застрелился в ванной в своем доме. Его близкие сообщили, что за пару недель до гибели он начал вести себя странно, но они попросту не успели ничего предпринять.
Уэнди О. Уильямс – 48 лет
Уэнди была солисткой панк-группы Plasmatics, которая пользовалась огромной популярностью в 90-е. Уэнди покончила с собой в 1998 году, выстрелив себе в голову в лесу неподалеку от своего дома в Коннектикуте. Ее близкие и друзья сообщили, что Уильямс было тяжело жить обычной жизнью после пика славы, и долгое время она была безутешной.
Александр МакКуин – 40 лет
Всемирно известный британский модный дизайнер наложил на себя руки в 2010 году, спустя неделю после того, как его мать Джойс умерла от рака. О его самоубийстве много говорили, так как дизайнер, решив «уйти красиво», употребил смертельный коктейль из кокаина, снотворного и транквилизаторов и повесился на любимом ремне
Люси Гордон – 28 лет
Британская актриса известна по фильмам «Интуиция» и «Человек-паук 3». Она повесилась в своей квартире в Париже. Гордон оставила несколько предсмертных записок, в которых подробно описала последние желания. Ее тело обнаружил ее муж, оператор Жером Альмерас.
Ли Томпсон Янг – 29 лет
Ли был звездой канала Disney и в последние годы жизни снимался в сериале «Риццоли и Айлс». В какой-то момент он не явился на съемки эпизода, и полиция обнаружила его тело с огнестрельным ранением в голову. Позднее обнаружилось, что у Янга было биполярное расстройство, и на момент смерти он страдал от тяжелого приступа депрессии.
Джонни Льюис – 26 лет
Льюис наиболее известен по роли Кипа «Омлета» Эппса в сериале «Сыны Анархии». В 2012 году актер спрыгнул с крыши арендованного дома. Перед этим он убил пожилую хозяйку дома и ее кота. Семья актера позже заявила, что тот страдал от травмы головы, которую так и не вылечили, что привело к психическому расстройству.
Крис Лайтли – 44 года
Лайтли был значимой фигурой в музыкальной индустрии. Он основал лейбл Violator и представлял таких крупных музыкантов, как Ja Rule, Мисси Эллиот, 50 Cent и Шон «Дидди» Комбс. К несчастью, дела приняли плохой оборот, и в 2012 его нашли мертвым. До сих пор не до конца понятно, застрелился ли Крис сам, или ему помогли.
Дана Плато – 34 года
Актриса наиболее известна по роли Кимберли Драммонд в популярном ситкоме «Различные ходы». Но после успешного шоу Дану ждали годы бедности и злоупотребления наркотиками. Она умерла от передозировки обезболивающими и мышечными релаксантами весной 1999 года.
Крис Бенойт – 30 лет
Бенойт был известным рестлером WWE. В 2007 году он зверски задушил свою жену и семилетнего сына насмерть, после чего повесился сам. Вскрытие показало, что мозг спортсмена был серьезно поврежден многочисленными травмами и напоминал мозг 85-летнего больного Альцгеймером.
Л’Рен Скотт – 49 лет
Л’Рен была известным модным дизайнером, и долгое время встречалась с солистом Rolling Stones Миком Джаггером. В 2014 году она повесилась на шарфе после продолжительной борьбы с депрессией.
Джуниор Соу – 43 года
Джуниор Соу был одним из лучших игроков NFL. К несчастью, спортсмен застрелился в собственном доме в Калифорнии. Посмертный анализ показал, что футболист страдал от тяжелой хронической травмы мозга.
Аарон Шварц – 26 лет
Интернет-«хактивист», программист и предприниматель Аарон Шварц покончил жизнь самоубийством в 2013 году, когда его обвинили в компьютерном мошенничестве. Ему грозило до 50 лет тюрьмы, и он повесился в своей квартире в Нью-Йорке. Вы наверняка знаете Шварца как одного из создателей Reddit’а.
Терри Кэт – 31 год
Вокалист классической рок-группы Chicago погиб в результате несчастного случая. Он развлекался с 9-миллиметровым полуавтоматическим пистолетом, когда тот случайно выстрелил ему в голову. Он играл с оружием в доме друга и не знал, что пистолет заряжен.
Мэри Кей Бергман – 38 лет
Имя может быть вам незнакомо, но голосом Мэри Кей Бергман разговаривали многие персонажи «Южного Парка». Например, она озвучивала Миссис Картман и Венди. Бергман была замужем 12 лет, и на вид казалась абсолютно счастливой. Только когда она покончила с собой, выстрелив себе в голову, ее близкие узнали, что она долгие годы страдала тяжелой формой депрессии.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии