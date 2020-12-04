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Как красиво упаковать подарки к Новому году

Подготовка подарков, украшение дома, милые мелочи, сделанные своими руками, обладают особым очарованием. А время, которое вы посвятите работе, это и есть праздник!
Как красиво упаковать подарки к Новому году

Что-то особенное 


Выбирая бумагу для подарков, делайте это так, как если бы вы выбирали ткань на новое платье. Представьте, с чем ее можно будет сочетать, какую форму упаковки подобрать. Для украшения отыщите в коробке с елочными игрушками небольшие шарики, еловые шишки и декоративные веточки.

Как красиво упаковать подарки к Новому году

Трубочка с секретом


В форме тубуса можно упаковать небольшие баночки с домашним вареньем или джемом, испеченное специально к празднику печенье, завернуть платок или шарф. Детям можно поручить вырезать из плотной бумаги небольшие веточки, чтобы сделать каждый подарок неповторимым.

Как красиво упаковать подарки к Новому году

Внимание к деталям


А вы храните красивые ленты? По крайней мере, несколько раз в год есть повод отгладить их и применить снова – для подарков. Сделайте оригинальные именные бирки из плотного картона (подойдут старые открытки и цветные папки), напишите на них имена и короткие пожелания. Внимание к деталям в декоре – это то, что делает подарок индивидуальным.

Как красиво упаковать подарки к Новому году

Больше света!


Гирлянд много не бывает, особенно накануне череды зимних праздников. Огни фантастически могут преобразить любую комнату, а не только гостиную, где вы поставите елку.
Присмотритесь на праздничных базарах к различным видам гирлянд и срежиссируйте свое световое шоу для разных уголков дома. 
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