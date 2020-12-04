Как красиво упаковать подарки к Новому году

Подготовка подарков, украшение дома, милые мелочи, сделанные своими руками, обладают особым очарованием. А время, которое вы посвятите работе, это и есть праздник!





Что-то особенное

Трубочка с секретом

Внимание к деталям

Больше света!

Выбирая бумагу для подарков, делайте это так, как если бы вы выбирали ткань на новое платье. Представьте, с чем ее можно будет сочетать, какую форму упаковки подобрать. Для украшения отыщите в коробке с елочными игрушками небольшие шарики, еловые шишки и декоративные веточки.В форме тубуса можно упаковать небольшие баночки с домашним вареньем или джемом, испеченное специально к празднику печенье, завернуть платок или шарф. Детям можно поручить вырезать из плотной бумаги небольшие веточки, чтобы сделать каждый подарок неповторимым.А вы храните красивые ленты? По крайней мере, несколько раз в год есть повод отгладить их и применить снова – для подарков. Сделайте оригинальные именные бирки из плотного картона (подойдут старые открытки и цветные папки), напишите на них имена и короткие пожелания. Внимание к деталям в декоре – это то, что делает подарок индивидуальным.Гирлянд много не бывает, особенно накануне череды зимних праздников. Огни фантастически могут преобразить любую комнату, а не только гостиную, где вы поставите елку.Присмотритесь на праздничных базарах к различным видам гирлянд и срежиссируйте свое световое шоу для разных уголков дома.