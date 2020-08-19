Загадочные «пушистые великаны»

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Среди домашних кошек эта порода является одной из самых крупных в мире. Говорят, что некоторые из них бывают длиной чуть ли не в человеческий рост и съедают в 3-4 раза больше







Знакомьтесь, Мейн-куны — самая большая порода домашних кошек в мире







— Мне всегда очень нравились собаки, особенно служебные. Кошек я никогда особенно не любила, — рассказывает хозяйка казахстанского питомника «VikingCastle» Марина Морева. — Но однажды к нам в гости зашла моя







— В течение двух недель я смотрела различную информацию об этой породе. Меня не останавливала даже достаточно дорогая цена за это животное (700-800 долларов за кошку, и 900-1000 за кота). Вначале хотелось приобрести классического пятнистого кота дикого окраса, но когда я увидела на сайте моего «джентльмена во фраке» — Айриша, я влюбилась, и мне захотелось именно его, даже несмотря на то Мне пришлось лететь в Москву, чтобы встретить его там. Вторую кошечку мы тоже привезли из Москвы. Она была дикого окраса.







Владелица питомника отмечает, что информация о размерах этих кошек является несколько преувеличенной и 20-килограммовых котов не бывает, если они, конечно, не страдают ожирением. Нормальный вес для взрослого кота этой породы 7-9 килограммов. Самый крупный кот в питомнике Айриш весит 8 килограммов, а его длина







— Вспоминается одна забавная история. Когда я поехала в Москву встречать котенка и кошку, в аэропорту я поставила переноску с ними на весы и они показали 14 кг







В этом питомнике кроме породистых Кунов живет и обычный домашний кот — Максик. Большие собратья не задирают его, а принимают за своего и даже дают играть с котятами. Помимо размера одним из основных отличительных признаков породы является особенность их характера: дружелюбие и не конфликтность







— Кошек этой породы называют ласковыми гигантами. К примеру Айриш каждое утро приходит ко мне, залезает на руки, обнимает лапами и может долго так сидеть. Мейн-куны также общительны и разговорчивы







— Куны очень любопытны. Они везде, где что-то происходит. Откроешь шкаф или







У Мейн-кунов, как и у других породистых животных, есть определенные стандарты внешнего облика, по которым их оценивают. Наиболее важными признаками считаются: длинный пушистый хвост







— Кошки этой породы бывают всех допустимых в природе окрасов. Наиболее ценным считается «дикий» окрас: черный-мраморный, черный-тигровый и черный пятнистый. Чем больше животное внешне похоже на диких предков, тем







Несмотря на свой размер и величественный вид, эти кошки не требуют какого-то особенного ухода. Меню у них тоже ничем не отличается от других домашних животных, правда, как настоящие хищники, они все же







Заводчики Мейн-кунов знают до восьми поколений предков своих питомцев. Главным документом у кошки считается ее родословная, в которой прописано вся необходимая информация — имена предков, их титулы, окрасы. Регистрируется родословная в международных филинологических организациях







Удивительно, что для животных такого размера они очень подвижны и игривы в любом возрасте. На наших глазах эти гиганты с легкостью забирались на потолок. Так как питомников Мейн-кунов не очень много, а вязку кошек проводят только раз в году, каждое рождение нового помета котят является большим событием. Интересно







За это время они успели достаточно







На







— Люди узнают об этой породе, придя на выставку или по интернету. Им не важно, в каком питомнике покупать котенка, поэтому берут в том







Для Марины Моревой этот питомник и разведение Мейн-кунов в большей степени хобби, чем бизнес. Она говорит, что при нормальном разведении и работе над породой, а не просто







Кошки этого питомника многократно участвовали в различных кошачьих выставках по международным системам







— Его дети — Бостон и Барселона стали лучшими котятами на последней выставке кошек в Алматы. Участие в







Когда мы уже прощались с гостеприимной хозяйкой, она рассказала нам, почему же все-таки занимается этм делом — Это настоящее увлечение. Это целый мир: определенный круг общения, своя тусовка, поездки, соревнования, гордость от побед своих питомцев. Дети уже выросли, и теперь я могу посвятить свое время этому хобби. Для человека, который любит учиться — это очень интересное занятие







— Все заводчики Мейн-кунов очень дружны между собой. У нас есть общая цель — мы бы хотели, чтобы эксперты с мировым именем говорили







Среди домашних кошек эта порода является одной из самых крупных в мире. Говорят, что некоторые из них бывают длиной чуть ли не в человеческий рост и съедают в 3-4 раза больше , чем обычный домашний кот. Что же это все-таки за загадочные «пушистые великаны»?Знакомьтесь, Мейн-куны — самая большая порода домашних кошек в мире . Нам удалось встретиться с хозяйкой одного из питомников.— Мне всегда очень нравились собаки, особенно служебные. Кошек я никогда особенно не любила, — рассказывает хозяйка казахстанского питомника «VikingCastle» Марина Морева. — Но однажды к нам в гости зашла моя подруга . Она недавно вернулась с выставки и с большим восторгом рассказывала о кошках, которых там видела — Мейн-кунах. Показала мне их фото в интернете. В этот момент я поняла, что хочу себе такую кошку.— В течение двух недель я смотрела различную информацию об этой породе. Меня не останавливала даже достаточно дорогая цена за это животное (700-800 долларов за кошку, и 900-1000 за кота). Вначале хотелось приобрести классического пятнистого кота дикого окраса, но когда я увидела на сайте моего «джентльмена во фраке» — Айриша, я влюбилась, и мне захотелось именно его, даже несмотря на то , что питомник находился в Краснодарском крае и переслать животное не было никакой возможности.Мне пришлось лететь в Москву, чтобы встретить его там. Вторую кошечку мы тоже привезли из Москвы. Она была дикого окраса.Владелица питомника отмечает, что информация о размерах этих кошек является несколько преувеличенной и 20-килограммовых котов не бывает, если они, конечно, не страдают ожирением. Нормальный вес для взрослого кота этой породы 7-9 килограммов. Самый крупный кот в питомнике Айриш весит 8 килограммов, а его длина составляет 115 см от кончика носа до хвоста. Он продолжает расти и еще не достиг максимального размера. Самый крупный из зафиксированных за последнее время котов достиг 126 см в длину и веса 10.5 килограммов— Вспоминается одна забавная история. Когда я поехала в Москву встречать котенка и кошку, в аэропорту я поставила переноску с ними на весы и они показали 14 кг . Работница аэропорта заинтересовалась — не перевозим ли мы собак? Я ответила, что в клетке котенок и молодая кошка. От удивления у нее расширились глаза. Сзади меня стояла молодая пара тоже с переноской. Они поставили свою клетку на весы и стрелка показала вес два килограмма. Работница аэропорта поинтересовалась: «Ой а у вас тоже котенок?» Хозяева ответили, что эта взрослая собака — йоркширский терьерВ этом питомнике кроме породистых Кунов живет и обычный домашний кот — Максик. Большие собратья не задирают его, а принимают за своего и даже дают играть с котятами. Помимо размера одним из основных отличительных признаков породы является особенность их характера: дружелюбие и не конфликтность . Кошки этой породы уживаются со всеми членами семьи и относятся благожелательно к незнакомым людям и животным. Даже с собаками они находят общий язык:— Кошек этой породы называют ласковыми гигантами. К примеру Айриш каждое утро приходит ко мне, залезает на руки, обнимает лапами и может долго так сидеть. Мейн-куны также общительны и разговорчивы . Они обращаются к тебе, когда чего-то хотят и даже спрашивают разрешение, чтобы залезть на диван. Куны не мяучат, а издают звук, характерный и не похожий ни на какое другое животное, что-то вроде «Мря»:— Куны очень любопытны. Они везде, где что-то происходит. Откроешь шкаф или крышку кастрюли и кошка тут же заглянет туда. По характеру они больше похожи на собак, чем на кошек и легко подаются дрессировке. Одной из самых любимых игр наших кошек является «апорт», когда они по команде приносят брошенные предметы.У Мейн-кунов, как и у других породистых животных, есть определенные стандарты внешнего облика, по которым их оценивают. Наиболее важными признаками считаются: длинный пушистый хвост , кисточки на ушах и выразительная коробочка — участок морды, включающий в себя нижнюю и верхнюю челюсть и спинку носа.— Кошки этой породы бывают всех допустимых в природе окрасов. Наиболее ценным считается «дикий» окрас: черный-мраморный, черный-тигровый и черный пятнистый. Чем больше животное внешне похоже на диких предков, тем лучше . Сейчас в разведении Мейн-кунов есть разные направления: кто-то предпочитает заниматься американским типом этой породы, который исторически сложился. Другие экспериментируют, получая в результате селекции более выраженные признаки. Мы решили, что идеал — это золотая середина и содержим у себя как кошек классического типа, так и более колоритных животных.Несмотря на свой размер и величественный вид, эти кошки не требуют какого-то особенного ухода. Меню у них тоже ничем не отличается от других домашних животных, правда, как настоящие хищники, они все же предпочитают сырое мясо. Самым же большим деликатесом, по словам хозяйки, для ее кошек являются морепродукты — креветки и кальмары. Правда, совсем недавно был известен случай, когда в Австрии кота по кличке Купидон воры вначале украли, а затем вернули хозяйке, благодаря его прожорливости. Они поняли, что они не смогут обеспечить кота надлежащим количеством еды.Заводчики Мейн-кунов знают до восьми поколений предков своих питомцев. Главным документом у кошки считается ее родословная, в которой прописано вся необходимая информация — имена предков, их титулы, окрасы. Регистрируется родословная в международных филинологических организациях . На сайтах этих организаций, введя данные кошки, можно узнать ее родословную, вплоть до шестнадцатого колена:Удивительно, что для животных такого размера они очень подвижны и игривы в любом возрасте. На наших глазах эти гиганты с легкостью забирались на потолок. Так как питомников Мейн-кунов не очень много, а вязку кошек проводят только раз в году, каждое рождение нового помета котят является большим событием. Интересно , что всех котят из одного помета называют на одну букву из латинского алфавита, в соответствии с их поколением в питомнике. Это уже четвертое поколение котят, родившихся в «VikingCastle» и соответственно зовут их — Дакота... У котят Мейн Кунов довольно необычное развитие по сравнению с другими породами. Они растут циклами, то прибавляя в весе, то вытягиваясь в длину. В результате на протяжении взросления Мейн-куны внешне достаточно сильно меняются. На этом фото они сняты несколько недель назад:За это время они успели достаточно сильно вытянуться и уже не похожи на пушистые шарики. Отдают котят примерно в возрасте трех месяцев:На котят Мейн-кунов в Алматы достаточно высокий спрос. Люди делают предзаказы за несколько месяцев до их рождения и зачастую хозяевам приходится ждать своих питомцев до полугода.— Люди узнают об этой породе, придя на выставку или по интернету. Им не важно, в каком питомнике покупать котенка, поэтому берут в том , где в даный момент наиболее вероятно их приобрести. За Кунами выстраиваются в очередь, даже несмотря на достаточно высокую цену.Для Марины Моревой этот питомник и разведение Мейн-кунов в большей степени хобби, чем бизнес. Она говорит, что при нормальном разведении и работе над породой, а не просто бесконтрольном размножении и продажи животных, любой подобный питомник окупается с большим трудом. Основной ее работой остается преподавание английского языка.Кошки этого питомника многократно участвовали в различных кошачьих выставках по международным системам FIFe и WCF. — Нашему коту — Айришу осталась одна оценка до звания «гаранд интер чемпиона», которое даст ему право участвовать в выставках в других странах, в классе европейских чемпионов. На одной из последних выставок в Астане он даже завоевал неофициальное звание самого длинного кота выставки:— Его дети — Бостон и Барселона стали лучшими котятами на последней выставке кошек в Алматы. Участие в таких выставках позволяет нам узнать мнение о своих животных как можно большего числа специалистов. Это помогает нам понять в правильном ли направлении мы движемся и дальше развиваться, работать над улучшением породы.Когда мы уже прощались с гостеприимной хозяйкой, она рассказала нам, почему же все-таки занимается этм делом — Это настоящее увлечение. Это целый мир: определенный круг общения, своя тусовка, поездки, соревнования, гордость от побед своих питомцев. Дети уже выросли, и теперь я могу посвятить свое время этому хобби. Для человека, который любит учиться — это очень интересное занятие . Ты постепенно узнаешь все больше и находишь информацию в процессе общения с такими же заводчиками, как и ты:— Все заводчики Мейн-кунов очень дружны между собой. У нас есть общая цель — мы бы хотели, чтобы эксперты с мировым именем говорили , что в Казахстане шикарные животные, и если вы хотите приобрести качественного котенка, то приезжайте к нам. Мы хотим, чтобы Казахстан был в первых рядах стран, где разводят эту породу.

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