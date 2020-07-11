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Чудные рисунки от автора герба России

Многие знали 83-летнего Евгения Ухналёва (к нашему огромному сожалению, он умер 2 сентября 2015 года) как автора современного государственного герба Российской Федерации, знаков президентской власти и высших государственных наград. Однако мы покажем вам иного Ухналёва! Романтического и нежного.

Чудные рисунки от автора герба России

Чудные рисунки от автора герба России

Чудные рисунки от автора герба России

Чудные рисунки от автора герба России

Чудные рисунки от автора герба России

Чудные рисунки от автора герба России

Чудные рисунки от автора герба России

Чудные рисунки от автора герба России

Чудные рисунки от автора герба России

Чудные рисунки от автора герба России

Чудные рисунки от автора герба России

Чудные рисунки от автора герба России

Чудные рисунки от автора герба России

Чудные рисунки от автора герба России

Чудные рисунки от автора герба России

Чудные рисунки от автора герба России

Чудные рисунки от автора герба России

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