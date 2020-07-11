Чудные рисунки от автора герба России

Многие знали 83-летнего Евгения Ухналёва (к нашему огромному сожалению, он умер 2 сентября 2015 года) как автора современного государственного герба Российской Федерации, знаков президентской власти и высших государственных наград. Однако мы покажем вам иного Ухналёва! Романтического и нежного.







































































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