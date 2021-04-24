Почему американские мужчины носят под рубашкой футболку

Многие мужчины в Америке носят под рубашкой футболки. При этом последние выглядывают из-под ворота. Наши соотечественники могут сказать, что принадлежность к этой стране не имеет значения, так как и у нас рубашки надевают поверх нательного белья. И они правы, только большинство наших мужчин отдает предпочтение майкам или футболкам с глубоким вырезом. Вернемся к американцам. Что же стало у них причиной популярности этого стиля в одежде?
Русские мужчины предпочитают надевать майку под рубашку, американские - футболку / Фото: kazanexpress.ru
В одном из интернет-материалов озвучивалось две версии. Первая заключалась в том, чтобы прикрыть верхнюю часть тела. Вторая была связана с тем, что рубашки часто шьются из синтетической ткани, которая вызывает не самые приятные ощущения, поэтому под нее и надевалась футболка из натуральной ткани.
Мужчины в США носят футболки под рубашку отнюдь не из-за желания прикрыть торс / Фото: yandex.ua
Первую версию можно отбросить сразу. Обнаженный мужской торс никогда не считался чем-то неприличным, и цензурой такой внешний вид не запрещен.
Любовь американцев к футболкам не зависит от материала, из которого изготовлена рубашка / Фото: otvet.mail.ru
Вторая версия тоже вызывает сомнения. Популярность синтетики – явление быстро проходящее. Более того, большинство людей отдает предпочтение натуральным материалам, независимо от модных тенденций. Что касается футболок, причем, именно белых, то их сочетают с разными рубашками: синтетическими, хлопковыми.
Американские мужчины предпочитают белые футболки цветным / Фото: yepman.ru
Все началось с армии
В армии США под форму принято надевать футболку белого цвета / Фото: mixedmartialarts.com
В американской армии принята именно такая форма одежды. Такое сочетание предметов гардероба является стандартом в разных войсках.
За время службы американцы настолько привыкают к такому стилю, что потом долго придерживаются его и в гражданской жизни. / Фото: twitter.com
Человек за тот период, что служит в армии, привыкает к такому внешнему виду, а именно к белой футболке под рубашкой, которая видна из-под ворота. Они продолжают так ходить и на гражданке. Что касается остальных, то они просто перенимают такой стиль и сочетают уже в своем образе.
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