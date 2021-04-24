Почему американские мужчины носят под рубашкой футболку

Русские мужчины предпочитают надевать майку под рубашку, американские - футболку / Фото: kazanexpress.ru

Мужчины в США носят футболки под рубашку отнюдь не из-за желания прикрыть торс / Фото: yandex.ua

Любовь американцев к футболкам не зависит от материала, из которого изготовлена рубашка / Фото: otvet.mail.ru

Американские мужчины предпочитают белые футболки цветным / Фото: yepman.ru

Все началось с армии

В армии США под форму принято надевать футболку белого цвета / Фото: mixedmartialarts.com

За время службы американцы настолько привыкают к такому стилю, что потом долго придерживаются его и в гражданской жизни. / Фото: twitter.com