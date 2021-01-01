5 безопасных вариантов, как пожарить шашлык не выходя из квартиры

Зима - не повод отказываться от шашлыка, ведь его можно приготовить даже в квартире
Холодное время года - не повод отказываться от любимого шашлыка. Тем более, что мясо получится пожарить даже в квартире и накормить им всю семью. Нет, это не «мангал на балконе», ведь за него можно получить штраф на кругленькую сумму. Мы подготовили другие способы, которые помогут приготовить шашлык в квартире без нарушения закона и мер безопасности.
1. Аэрогриль
Аэрогриль имитирует приготовление шашлыка на углях / Фото: img.povar.ru
В аэрогриле мясо обдувается горячим воздухом, поэтому такой метод напоминает обжаривание на раскаленных углях. Разложите маринованный продукт на решетку, а снизу подложите фольгу или поставьте поддон. Если хотите усилить вкус шашлыка, добавьте жидкого дыма или древесной стружки. Подойдут опилки ольхи или других фруктовых деревьев. Стружку хвойных лучше не использовать. Он выделяют смолу и придают мясу горьковатый привкус.
Насыпьте древесную стружку прямо на фольгу под мясом или поставьте отдельным поддоном со стружкой. Установите на аэрогриле 175 градусов, время - 15 минут. После истечения срока переверните мясо, добавьте четверть часа. Переверните будущий шашлык в третий раз и выдержите 15 минут. Во время приготовления дополнительно поливайте мясо маринадом, но не часто. В противном случае температура в аэрогриле будет падать, и шашлык получится сухим.
2. Духовка
Шашлык из духовки получится не хуже, чем приготовленный на открытом огне / Фото: a.d-cd.net
Замаринуйте мясо, насадите шашлык на длинные шпажки и выложите на решетку. Под нее предварительно поставьте противень или расстелите фольгу, чтобы стекающий сок не пачкал духовку. Куриное мясо жарится при 200 градусах, говяжье и свиное - при 220. Время приготовления - 20-30 минут.
Чтобы у мяса получился прикопченный аромат, присыпьте противень или фольгу опилками ольхи. Другой вариант - сделайте из алюминиевой бумаги формочку и засыпьте в нее стружку. Так опилки лучше прогреются и напитают шашлык ароматом. Если используете стружку, обязательно пользуйтесь вытяжкой, иначе на кухне будет пахнуть дымом.
3. Банка
Будьте осторожны со стеклянной емкостью и избегайте температурных перепадов / Фото: enciclopediya-geografa.ru
Шашлык в банке - популярный квартирный рецепт. Главное - действовать аккуратно, иначе стеклянная емкость может лопнуть. Замаринуйте мясо и насадите его на шпажки. Возьмите трехлитровую банку, выложите на дно остатки лука (если он был в рецепте) и залейте маринадом. Расположите шашлыки в банке вертикально. Далее закройте горлышко фольгой и проделайте в ней несколько отверстий зубочисткой.
Поставьте банку в холодную духовку и нагрейте печку до 200 градусов. Если пренебречь этим советом, емкость может лопнуть из-за разницы температур. Запекайте шашлык около часа, а за 10 минут до готовности снимите с банки фольгу, чтобы подрумянить мясо. После завершения программы выключите духовку, но не спешите открывать дверцу. Подождите, пока печка остынет, а только потом вынимайте банку, иначе стекло может не выдержать.
4. Гриль
Электрогриль - удобный вариант для приготовления различных мясных блюд / Фото: i.mycdn.me
Функция есть во многих духовых и микроволновых печах, так что готовить можно, где больше нравится. Единственный минус - после гриля вымыть технику очень проблематично. Чтобы упростить задачу, поставьте под жарящееся мясо противень для стекающего жира и сока. Электрический гриль - еще один вариант. Кстати, это отличный подарок для фанатов мясных блюд. Переносной техникой можно пользоваться даже на балконе. В гриле нет открытого огня, так что с точки зрения закона все безопасно. В помещении также допустимо жарить шашлык, но не забудьте открыть окна. Мясо в гриле готовится привычным методом.
5. Кастрюля и сковорода
Если нет ни банки, ни духовки, ни гриля, вооружитесь сковородой и кастрюлей. Нарежьте мясо маленькими кусочками, замаринуйте и насадите на шпажки. Обжарьте заготовку на сковороде до полуготовности. Далее соорудите импровизированную коптильню. Для этого засыпьте дно старой кастрюли опилками, а сверху поставьте сито или решетку, чтобы выложить мясо. Важно, чтобы шашлык не касался древесной стружки. После этого поставьте кастрюлю на средний огонь и 10-12 минут коптите. Шашлык готов! Во время готовки обязательно включите вытяжку и откройте окна, чтобы запах не пропитал всю квартиру.
Рекомендации по подготовке
Нарезайте мясо небольшими кусочками, чтобы оно быстрее прожарилось / Фото: karamellka.ru
1. Нарезайте мясо кусочками не больше 3×3 см. Так оно быстрее прожарится, поместится и в банку, и в духовку.
2. Вместо шампуров пользуйтесь длинными деревянными шпажками. Перед нанизыванием шашлыка намочите их в воде, чтобы предотвратить возгорание.
3. Оставляйте между кусочками мяса расстояние, чтобы они быстрее прожарились. Как и в обычном шашлыке, можно добавить колечки лука, баклажанов, помидоров и других овощей.
Наслаждайтесь шашлыком в любое время года / Фото: i.mycdn.me
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