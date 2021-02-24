Дети известных актерских династий

Дочери и сыновья знаменитых актерских династий порой предпочитают умалчивать о своем происхождении, дабы никто не усомнился в их таланте. Но есть и те, кто открыто воспользовался славой своих родителей и без всяких сложностей и преград пошел по их стопам. Перед вами 15 звезд, о прославленных родителях которых вы, возможно, даже не догадывались.
Дакота Джонсон
Главная героиня фильмом «Пятьдесят оттенков серого» и «На пятьдесят оттенков темнее» родилась в семье актеров Дона Джонсона и Мелани Гриффит, приходится внучкой актрисе Типпи Хедрен. После развода родителей ее отчимом стал Антонио Бандерас.
Маришка Харгитей
Маришка является дочерью легендарной актрисы 1950-х годов Джейн Мэнсфилд и культуриста Микки Харгитея. С 2007 года Хагиртей является самой высокооплачиваемой актрисой в драме на телевидении. Свою первую главную роль она сыграла в телесериале «Закон и порядок: Специальный корпус», за которую получила премии «Золотой глобус» и «Эмми».
Лайза Миннелли
Лайза Миннелли принадлежит к знаменитому артистическому семейству. Ее мать – актриса Джуди Гарленд, сыгравшая в «Волшебнике страны Оз», а отец – режиссер Винсент Миннелли. Лайза сумела добиться не меньшей славы, чем ее родители, и стала обладательницей премии «Оскар» за роль в фильме «Кабаре».
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон родилась в семье певца Билла Хадсона и актрисы Голди Хоун. После расставания родителей ее отчимом стал Курт Рассел. У знаменитости есть брат Оливер, который тоже стал актером.
Рашида Джонс
Рашида известна зрителю по ролям Энн Перкинс в ситкоме «Парки и зоны отдыха» и Энджи Трайбеки в одноименном ситкоме. Она родилась в семье музыкального продюсера Куинси Джонса, лауреата 27 премий «Грэмми», и актрисы Пегги Липтон.
Джош Бролин
Мать этого актера – Камерон Эйджи, отец – известный актер Джеймс Бролин, а мачеха – Барбра Стрейзанд. Джош сыграл в таких фильмах, как «Невидимка» Пола Верховена, «Мелинда и Мелинда» Вуди Аллена, а также в главной роли в оскароносном фильме братьев Коэнов «Старикам здесь не место», а за игру в фильме «Харви Милк» актер был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
Лили Аллен
Певица родилась в семье кинопродюсера Элисон Оуэн и актера и комедианта Кита Аллена. А ее брат Альфи исполнил роль Теона Грейджоя в телесериале «Игра престолов».
Бен Стиллер
Бен родился в семье актеров-комиков Джерри Стиллера и Энн Миры. Актер дебютировал на большом экране в 1987 году в фильме Стивена Спилберга «Империя солнца», и вот уже 30 лет он остается востребованным в своей профессии и занимается режиссурой.
Блейк Лайвли
Будущая актриса и жена Райана Рейнолдса родилась в семье актеров Эрни и Элейн Лайвли. В детстве родители брали Блейк с собой на занятия по актерскому мастерству, так она и начала познавать азы актерского искусства.
Дрю Бэрримор
Родители Дрю – голливудские актеры Джон Дрю Бэрримор и Джейд Бэрримор. По отцу она принадлежит к большому актерскому клану Бэрриморов, дедушка Джон и бабушка Долорес Костелло Бэрримор тоже были актерами. Неудивительно, что ее карьера началась еще в младенчестве.
Кира Найтли
Кира Найтли родилась в семье актеров Уилла Найтли и Шерман Макдональд. Когда Кире исполнилось шесть лет, у нее появился собственный агент, в семь она уже дебютировала в фильме «Royal Celebration». Но мировую славу ей принесла главная женская роль в фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины».
Лив Тайлер
Мать Лив – певица и бывшая модель Биби Бьюэлл, отец – музыкант Стивен Тайлер, лидер рок-группы Aerosmith. В четырнадцать лет Лив начала карьеру с работы моделью, потом снималась в клипах, затем ее стали приглашать на съемки в фильмах. Наибольшую известность Лив принесли роли в фантастическом блокбастере «Армагеддон» и кинотрилогии «Властелин колец» в роли принцессы эльфов Арвен Ундомиэли.
Анджелина Джоли
Анджелина родилась в семье известного американского актера Джона Войта и актрисы Маршелин Бертран. В начале своей карьеры Джоли была моделью, а потом занялась актерством. Ее наиболее успешными фильмами стали «Малефисента», «Мистер и миссис Смит», «Особо опасен», «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Знаменитость является послом доброй воли ООН и активно занимается гуманитарной деятельность.
Дуэйн Джонсон
Отец Дуэйна – известный рестлер Соулмен Рокки Джонсон, а мать – промоутер Ата Майвиа. Дед по материнской линии также был рестлером, а бабушка руководила рестлерским промоушеном. Так что судьба Скалы была предопределена, но он еще и стал успешным актером.
Дженнифер Энистон
Дженнифер родилась в семье актеров Джона Энистона и Нэнси Доу. Крестный отец Энистон – актер Телли Савалас. Наибольшей популярности отец Энистон добился благодаря съемкам в мыльной опере «Дни нашей жизни», в котором снимается с 1985 года по настоящее время.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии