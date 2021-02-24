Дети известных актерских династий

Дочери и сыновья знаменитых актерских династий порой предпочитают умалчивать о своем происхождении, дабы никто не усомнился в их таланте. Но есть и те, кто открыто воспользовался славой своих родителей и без всяких сложностей и преград пошел по их стопам. Перед вами 15 звезд, о прославленных родителях которых вы, возможно, даже не догадывались.



Дакота Джонсон

Маришка Харгитей

Лайза Миннелли

Кейт Хадсон

Рашида Джонс

Джош Бролин

Лили Аллен

Бен Стиллер

Блейк Лайвли

Дрю Бэрримор

Кира Найтли

Лив Тайлер

Анджелина Джоли

Дуэйн Джонсон

Дженнифер Энистон