Палочка-выручалочка в разных ситуациях: 15 способов, где можно применить пищевую пленку

1. Защитить руки при работе с садовыми инструментами

Если черенок инструмента обернуть пленкой, его будет удобнее держать в руках. /Фото: wp.zillowstatic.com

2. Упростить работу с кондитерским мешком

С пищевой пленкой в кондитерском мешке возни с украшением торта будет меньше. /Фото: 3.bp.blogspot.com

3. Сварить яйцо пашот

/Фото: img.wonderhowto.com В мешочке из пленки получается идеальное яйцо пашот./Фото: img.wonderhowto.com

4. Сохранить чистоту пола

Пленка легко заменит бахилы. /Фото: youtube.com/watch?v=VkpIR7PzXHA

5. Сохранить вкус и текстуру мороженого

Герметизация пленкой помогает дольше сохранять качества мороженого. /Фото: static.smalljoys.me

6. Продлить жизнь букета

Срезанные цветы, обернутые влажной тряпкой и пленкой, продержатся дольше. /Фото: difundir.org

7. Смастерить ловушку для дрозофил

Ловушка безопасна, и поможет быстро избавиться от дрозофил на кухне. /Фото: i1.wp.com

8. Сделать стакан-непроливайку

Пленка прекрасно заменит крышку для стакана. /Фото: difundir.org

9. Уберечь кухню от брызг при готовке

Отбивание мяса под пленкой минимизирует разлет брызг. /Фото: i.imgur.com

Обертывание чаши миксера предотвратит беспорядок на кухне. /Фото: itsalwayssomeonesbirthday.com

10. Сохранить гаджеты в чистоте

Если что-то прольется или просыплется в процессе готовки – клавиатура останется чистой. /Фото: 3.bp.blogspot.com

11. Предотвратить протечку жидкостей из флаконов и прочих емкостей

Кусочек пленки на горловине флаконов позволит не переживать о протечках. /Фото: difundir.org

12. Облегчить покрасочные работы

Пленка обеспечит герметичность банки с краской. /Фото: static.smalljoys.me

Пленка на валике какое-то время не даст ему засохнуть. /Фото: static.smalljoys.me

13. Упаковать украшения в дорогу

Липкий материал хорошо удерживает украшения, и они не перепутаются. /Фото: youtube.com/watch?v=-6Epy48Quvk

14. Создать микроклимат для семян

Пленка – самый простой способ сделать мини-тепличку. /Фото: allezadenkopen.nl

15. Заменить буксировочный трос

В безвыходной ситуации пленка может заменить буксировочный трос. /Фото: youtube.com/watch?v=VkpIR7PzXHA