Палочка-выручалочка в разных ситуациях: 15 способов, где можно применить пищевую пленку

Пищевая пленка валяется в шкафчике у любой хозяйки. И как можно понять из названия, она предназначена для заворачивания продуктов. Однако смекалистые люди быстро подметили, что потенциал пленки гораздо шире и придумали массу способов ее нетрадиционного использования. Редакция Novate.ru рассказывает, что еще интересного можно сделать с помощью пищевой пленки.
1. Защитить руки при работе с садовыми инструментами
Если черенок инструмента обернуть пленкой, его будет удобнее держать в руках. /Фото: wp.zillowstatic.com
Если предстоит интенсивная работа с граблями или лопатой, но под рукой нет садовых перчаток, выручит пищевая пленка. Ею в несколько слоев оборачивают рукоять инструмента: это уменьшает его скольжение в руках и уберегает кожу от заноз и мозолей.
2. Упростить работу с кондитерским мешком
С пищевой пленкой в кондитерском мешке возни с украшением торта будет меньше. /Фото: 3.bp.blogspot.com
Если торт украшается разными видами крема, приходится возиться с промыванием кондитерского мешка от остатков предыдущей порции. Дело пойдет гораздо веселее, если крем закладывать в кулечек из пищевой пленки и в таком виде вставлять в кондитерский мешок.
3. Сварить яйцо пашот
В мешочке из пленки получается идеальное яйцо пашот. /Фото: img.wonderhowto.com
Чтобы получить яйцо пашот в кастрюле закручивают воронку воды, куда выливают сырое яйцо. Сделать это аккуратно и красиво не всегда удается, но есть более простой способ. В чашку выкладывают кусок пищевой пленки и смазывают его растительным маслом. Затем выливают яйцо, края связывают так, чтобы получился мешочек и опускают его в кипящую воду на 4-5 минут.
4. Сохранить чистоту пола
Пленка легко заменит бахилы. /Фото: youtube.com/watch?v=VkpIR7PzXHA
Рулон пленки будет полезно хранить в прихожей. Она пригодится обернуть обувь в случаях, если кому-то понадобится войти в дом не разуваясь. Это простая альтернатива бахилам, когда приходят ремонтники и другие мастера: пленка хорошо держится на ботинках, а пол остается чистым.
5. Сохранить вкус и текстуру мороженого
Герметизация пленкой помогает дольше сохранять качества мороженого. /Фото: static.smalljoys.me
Хранение мороженого в морозилке – обычное дело. Но чтобы десерт длительное время сохранял свои качества, необходима герметичность емкости. При закрывании ведерка верх сначала обтягивают пищевой пленкой, а затем закрывают крышкой.
6. Продлить жизнь букета
Срезанные цветы, обернутые влажной тряпкой и пленкой, продержатся дольше. /Фото: difundir.org
При перевозке срезанных цветов на дальнее расстояние, будет полезно концы стеблей обернуть влажной тряпкой, а затем обмотать пленкой. Так букет лучше перенесет путешествие и дольше сохранит свежий вид.
Полезный совет от Novate.ru: Если рулон пленки «не идет на контакт»: электризуется и плохо разматывается, поместите его в морозилку за 10-15 минут до использования. Низкая температура сделает полимерный материал более податливым и с пленкой станет легче управляться.
7. Смастерить ловушку для дрозофил
Ловушка безопасна, и поможет быстро избавиться от дрозофил на кухне. /Фото: i1.wp.com
Лето – это время изобилия фруктов, но нередко на кухне их сопровождают плодовые мошки. Избавиться от них поможет простая ловушка: в баночку кладут что-то сладкое (перезрелый фрукт, варенье и т.п.), затягивают горлышко пищевой пленкой, проделывают в ней отверстия зубочисткой и ставят емкость в месте, где летают дрозофилы. Привлеченные запахом приманки мошки пролезут в сосуд, но выбраться уже не смогут.
8. Сделать стакан-непроливайку
Пленка прекрасно заменит крышку для стакана. /Фото: difundir.org
Спокойно наслаждаться напитком в дороге можно, плотно обернув верх стакана пищевой пленкой и вставив в нее коктейльную трубочку. Теперь жидкость не прольется, даже если перевернуть емкость, а содержимое к тому же защищено от пыли и насекомых.
9. Уберечь кухню от брызг при готовке
Отбивание мяса под пленкой минимизирует разлет брызг. /Фото: i.imgur.com
При смешивании ингредиентов погружным блендером или миксером в незакрытой чаше содержимое разбрызгивается, пачкая прилежащие поверхности. Если же емкость обернуть пищевой пленкой, оставив только небольшой проем для насадок, порядок на кухне будет гарантирован. Аналогично можно поступить при приготовлении отбивных: накрыть мясо слоем пленки. Это защитит столешницу и стены от брызг при отбивании молотком.
Обертывание чаши миксера предотвратит беспорядок на кухне. /Фото: itsalwayssomeonesbirthday.com
10. Сохранить гаджеты в чистоте
Если что-то прольется или просыплется в процессе готовки – клавиатура останется чистой. /Фото: 3.bp.blogspot.com
Любителям поесть за клавиатурой и страстным кулинарам, готовящим по рецептам с YouTube, пищевая пленка поможет защитить гаджеты от загрязнения жидкостями и крошками продуктов. Она бережно закроет дисплей и клавиатуру, не влияя на чувствительность сенсора и не мешая смотреть контент.
11. Предотвратить протечку жидкостей из флаконов и прочих емкостей
Кусочек пленки на горловине флаконов позволит не переживать о протечках. /Фото: difundir.org
Плотность прилегания крышек у контейнеров оставляет желать лучшего и даже завинчивающиеся колпачки флаконов не всегда спасают положение. А в результате приходится отмывать сумку и вещи от просочившихся шампуней или соуса из ланч-бокса. Если взять за правило сначала плотно оборачивать горловину емкость пленкой, а затем закрывать крышкой – протечек больше не будет.
12. Облегчить покрасочные работы
Пленка обеспечит герметичность банки с краской. /Фото: static.smalljoys.me
Пищевая пленка настоящая палочка-выручалочка при покрасочных работах. Прежде чем закрыть емкость с краской горловину накрывают пленкой. Это уберегает содержимое от высыхания, и облегчает открывание крышки. Пленка также пригодится для обертывания валиков и кисточек, чтобы они не засохли во время длительного перерыва на отдых. Помимо этого, можно обернуть пленкой лоток, прежде чем наливать в него краску, тогда емкость останется чистой по завершении работы.
Пленка на валике какое-то время не даст ему засохнуть. /Фото: static.smalljoys.me
13. Упаковать украшения в дорогу
Липкий материал хорошо удерживает украшения, и они не перепутаются. /Фото: youtube.com/watch?v=-6Epy48Quvk
Брать в дорогу украшения в футляре – это увеличивать объем багажа, а если ссыпать кучкой в какой-то пакетик, то они перепутаются и придется тратить время, разъединяя цепочки и браслеты. Всех этих проблем можно избежать, поместив украшения между двумя слоями пищевой пленки. Теперь их можно собрать в пакетик, и они не перепутаются.
14. Создать микроклимат для семян
Пленка – самый простой способ сделать мини-тепличку. /Фото: allezadenkopen.nl
Затянув пищевой пленкой горшок с семенами, можно получить мини-тепличку. Прозрачный купол не мешает проникновению света и защищает землю от чрезмерного испарения влаги, что создает благоприятный микроклимат для рассады. В теплой почве ростки быстрее всходят, а корни скорее развиваются.
15. Заменить буксировочный трос
В безвыходной ситуации пленка может заменить буксировочный трос. /Фото: youtube.com/watch?v=VkpIR7PzXHA
Рулон полиэтиленового материала выручит и в ситуации, когда нет буксировочного троса. Для намотки используют зеркала автомобилей, зацепив конец пленки за одно из них. Разматывают как можно больше материала, а затем скручивают, формируя трос. После этого его снимают с зеркал и прикрепляют к буксирной проушине. Трос из пленки получается достаточно прочный и эластичный, амортизирующий рывки при буксировании.
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