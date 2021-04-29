Усы Гитлера, маски для волос Саддама Хусейна и другие забавные странности диктаторов

Иосиф Сталин – несостоявшийся ковбой

Молодой Сталин.

Его стихи отличаются лиричностью.

С легкой руки Сталина: советские байкеры.

Гитлер и его усы

Трансформация усов Гитлера.

Современные технологии позволяют побрить Гитлера без бритвы.

Саддам Хусейн: стильный и модный до последнего

Саддам себя любил, холил и лелеял.

Он так и не склонил головы, не отвел взгляда.

Мао Цзэдун: тигр с нечищеными зубами

Любитель девственниц и старых вещей.

Женщины отвечали ему взаимностью.

Фидель Кастро и его любовь к коровам

Похоже секрет высоких удоев был во внимании и заботе.

Ким Чен Ир и его невероятные возможности

Отказать себе в женщинах он тоже не мог.

В связях он себя тоже не ограничивал.