Самые красивые актеры по мнению пластических хирургов

Как вы думаете, кто может точно сказать, кто из знаменитых актеров самый красивый в мире? Конечно же, пластические хирурги. Ведь для них мерилом красоты является золотое сечение, а не какая-то там харизма и обаяние. Для точности своих утверждений, а в Центре косметической и пластической хирургии других утверждений просто не делают, исследователи измерили у знаменитостей длину и ширину лица, а также все отрезки между глазами, носом, губами, бровями и подбородком. По результатам измерений делали выводы и, соответственно, распределяли места в десятке красавцев. Вот, к примеру, несколько формул, по которым определяется пропорциональность лица, если а уха = а носа, b глаза = S между глазами, то вы - близки к эталону, согласно золотому сечению (а-длина, b -ширина, S -расстояние). Согласитесь вы с таким распределением или нет, наверное зависит от того, попал ли ваш любимый актер в лидеры. 10 место: Райан Гослинг 87,48% красоты
9 место: Канье Уэст 87,94% красоты
8 место: Идрис Эльба 88,01% красоты
7 место: Дэвид Бекхэм 88,96% красоты 6 место: Хью Джекман 89,64% красоты 5 место: Джордж Клуни 98,91% красоты 4 место: Брэд Питт 90,51% 3 место: Брэдли Купер 91,08% красоты 2 место: Генри Кавилл 91,64% красоты 1 место: Роберт Паттинсон 92,15% красоты
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