7 незаменимых советов для хозяек на кухне, которые упрощают готовку и уборку

Чтобы стать мастером на своей кухне, недостаточно выучить несколько стандартных рецептов и готовить их изо дня в день. Нужно оптимизировать место для готовки, разложить все продукты и гаджеты по своим местам, а также взять на заметку лайфхаки, которые ускорят и упростят процесс. Novate.ru делится несколькими советами, которые может применить каждая хозяйка.
Совет 1: Найдите место для крышек
Крышки удобно хранить на внутренней стороне дверцы. / Фото: evrookna-mos.ru
Вопрос хранения крышек всегда вызывает у хозяек головную боль. Выделить для них целый ящик обычно нет возможности, особенно на крохотных кухнях в хрущевках, складывать на полку неудобно, так как они постоянно падают, а если попробовать хранить в паре с кастрюлями, то посуда не помещается в шкафчик.
Решить извечную проблему можно несколькими способами. Если у в посудном ящике есть вешалки для полотенец, поместите туда крышки, чтобы зафиксировать их. Таких вешалок нет? Тогда воспользуйтесь помощью обычных крючков для полотенец – они прекрасно клеятся к поверхности и стоят недорого. Второй вариант будет даже лучше – крючки можно подогнать по размеру крышек.
Также можете установить на стене или внутренних фасадах шкафчиков рейлинги. Они помогут компактно и удобно расположить крышки, чтобы те всегда были под рукой, освободить ящики и столешницу. Только учтите, что поверхность под ними должна быть устойчива к механическим воздействиям.
Совет 2: Быстро и легко натрите сыр
Сыр должен быть мягким, а не замороженным. / Фото: legkovmeste.ru
Говорят, что некоторые продукты легче натираются на терке, когда они замороженные. Однако к сыру это не относится. Заранее выньте продукт из холодильника и оставьте его лежать на столе при комнатной температуре около часа. По истечению времени сыр станет мягче, а значит, не будет крошиться и ломаться в процессе измельчения.
Совет 3: Налейте тесто для блинов в бутылку
Из бутылки удобно наливать тесто на сковороду. / Фото: comfortclub.ru
Часто в процессе приготовления блинов на плите оказывается очень много капель, и потом приходится тратить огромное количество времени на то, чтобы привести ее в порядок. Однако этого можно избежать. Чтобы у вас не разбрызгивалось блинное тесто по плите, а также удобно было наливать необходимое количество на сковороду, просто залейте его в пустую пластиковую или бутылку из-под кетчупа. Результат вам понравится.
Совет 4: Приготовьте однородное пюре
Пюре лучше готовить толкушкой, а не блендером
Несмотря на то, что пюре является весьма популярным блюдом у российских хозяек, далеко не всегда оно получается вкусным с первого раза. Если при разминании картофеля, консистенция получилась неоднородной, с комочками, значит, вы не до конца слили воду после отваривания. Очень важно, чтобы в кастрюле с картофелем не оставалось даже грамма жидкости. Чтобы этого добиться, можно воспользоваться одним из двух способов: либо накиньте на кастрюлю полотенце минут на десять, чтобы ткань впитала влагу, либо просушите картофель на сухой сковороде. Далее тщательно разомните его и только после этого добавьте сливочное масло, сливки или молоко. После таких манипуляций пюре должно получится однородным и воздушным. Главное – не используйте для его измельчения блендер, иначе на выходе образуется клейкая масса.
Совет 5: Приготовьте замороженный кофе
Замороженный кофе можно использовать для приготовления коктейлей. / Фото: sm-news.ru
Чашка ароматного горячего кофе делает утро просто восхитительным, но иногда душа требует ледяного напитка, особенно когда на улице жарко. Приготовить такой кофе очень легко. Остудите напиток, залейте его в формочки для льда и поставьте в морозилку. Далее добавьте несколько кубиков в стакан, залейте их молоком, сливками или любыми другими компонентами по желанию. Так у вас получится вкусный ледяной напиток, а не остывшее водянистое нечто.
Обратите внимание: Кофейный лед также можно использовать для приготовления различных коктейлей.
Совет 6: Наточите ножи
Ножи можно наточить об обычную газету. / Фото: popgun.ru
А как насчет того, чтобы сделать лезвие кухонного ножа острее при помощи обычной газеты? Да-да, вы все правильно прочитали. Дело в том, что одной из составляющих типографских красок является графит, который и гарантирует эффект затачивания.
Все, что от вас требуется – положить газету на стол и провести ножом по странице сначала одной стороной лезвия, а затем другой, и так несколько раз. После того, как вы закончите, хорошо помойте ножи под проточной водой с применением моющего средства для посуды.
Совет 7: Запеките сочную куриную грудку
Сочная курица получается в фольге. / Фото: ona-znaet.ru
Куриное мясо является очень популярным среди людей, которые сидят на диетах или придерживаются правильного питания, так как оно низкокалорийное. Однако каждый день есть отварную грудку никому не хочется, поэтому хозяйки прибегают ко второму способу приготовления – запеканию. Но если не знать некоторых кулинарных нюансов, то блюдо из духовки получается жестким и сухим.
В частности, главным «врагом» курицы является температура. Если запекать ее при 180 градусах, то соки, которые содержатся в мясе, успевают вытечь, пока сверху появляется хрустящая корочка. Чтобы такого не произошло, воспользуйтесь следующим советом: предварительно разогрейте духовку, установите температуру 240 градусов и готовьте филе примерно 20 минут. Затем запечатайте мясо фольгой и поместите его в духовку еще на 10-15 минут, предварительно отключив прибор. Это нужно для того, чтобы курица дошла.
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