7 незаменимых советов для хозяек на кухне, которые упрощают готовку и уборку

Совет 1: Найдите место для крышек

Крышки удобно хранить на внутренней стороне дверцы. / Фото: evrookna-mos.ru

Совет 2: Быстро и легко натрите сыр

Сыр должен быть мягким, а не замороженным. / Фото: legkovmeste.ru

Совет 3: Налейте тесто для блинов в бутылку

Из бутылки удобно наливать тесто на сковороду. / Фото: comfortclub.ru

Совет 4: Приготовьте однородное пюре

Пюре лучше готовить толкушкой, а не блендером

Совет 5: Приготовьте замороженный кофе

Замороженный кофе можно использовать для приготовления коктейлей. / Фото: sm-news.ru

Совет 6: Наточите ножи

Ножи можно наточить об обычную газету. / Фото: popgun.ru

Совет 7: Запеките сочную куриную грудку

Сочная курица получается в фольге. / Фото: ona-znaet.ru