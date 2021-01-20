Ни для кого не секрет, что многие актеры сколачивают целые состояния благодаря съемкам в телевизионных сериалах. Более того, гонорары зарубежных сериальных актеров растут год от года. Зачастую продюсеры даже обязывают актеров держать в тайне от коллег свои заработки. А иначе не миновать скандала.
Однако по гонорару «за эпизод», который получают эти актеры, можно сказать: для продюсеров и телеканалов они более чем ценны!
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30 самых высокооплачиваемых сериальных актеров
Ни для кого не секрет, что многие актеры сколачивают целые состояния благодаря съемкам в телевизионных сериалах. Более того, гонорары зарубежных сериальных актеров растут год от года. Зачастую продюсеры даже обязывают актеров держать в тайне от коллег свои заработки. А иначе не миновать скандала.
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