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30 самых высокооплачиваемых сериальных актеров

Ни для кого не секрет, что многие актеры сколачивают целые состояния благодаря съемкам в телевизионных сериалах. Более того, гонорары зарубежных сериальных актеров растут год от года. Зачастую продюсеры даже обязывают актеров держать в тайне от коллег свои заработки. А иначе не миновать скандала.

Однако по гонорару «за эпизод», который получают эти актеры, можно сказать: для продюсеров и телеканалов они более чем ценны!

30 самых высокооплачиваемых сериальных актеров


30 самых высокооплачиваемых сериальных актеров

30 самых высокооплачиваемых сериальных актеров

30 самых высокооплачиваемых сериальных актеров

30 самых высокооплачиваемых сериальных актеров

30 самых высокооплачиваемых сериальных актеров

30 самых высокооплачиваемых сериальных актеров

30 самых высокооплачиваемых сериальных актеров

30 самых высокооплачиваемых сериальных актеров

30 самых высокооплачиваемых сериальных актеров

30 самых высокооплачиваемых сериальных актеров

30 самых высокооплачиваемых сериальных актеров

30 самых высокооплачиваемых сериальных актеров

30 самых высокооплачиваемых сериальных актеров

30 самых высокооплачиваемых сериальных актеров

30 самых высокооплачиваемых сериальных актеров

30 самых высокооплачиваемых сериальных актеров

30 самых высокооплачиваемых сериальных актеров

30 самых высокооплачиваемых сериальных актеров

30 самых высокооплачиваемых сериальных актеров

30 самых высокооплачиваемых сериальных актеров

30 самых высокооплачиваемых сериальных актеров

30 самых высокооплачиваемых сериальных актеров

30 самых высокооплачиваемых сериальных актеров

30 самых высокооплачиваемых сериальных актеров

30 самых высокооплачиваемых сериальных актеров

30 самых высокооплачиваемых сериальных актеров

30 самых высокооплачиваемых сериальных актеров

30 самых высокооплачиваемых сериальных актеров

30 самых высокооплачиваемых сериальных актеров

30 самых высокооплачиваемых сериальных актеров

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