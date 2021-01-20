Кондиционер для стиральной машины за копейки

Если до сих пор не используешь кондиционер во время стирки, тогда спешим сообщить, что многое теряешь! Обычно смятое, жалкого вида белье после такой обработки имеет совсем другой вид. Мягкое, без сильного порошкового запаха, сохраняет свой цвет. В общем, кондиционер для стиральной машины «решает».





Возможно, ты из тех людей, кто не доверяет современной химической промышленности. А может, тебя не совсем удовлетворяет ценник — зачем тратить столько денег на непонятный эффект? Именно в этот момент на сцене появляемся мы. И не просто так!



КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Кондиционер для стиральной машины

Солевой кондиционер

Кондиционер из соли и мыла

Мы предлагаем использовать кондиционер собственного производства, который легко можно воссоздать в домашних условиях. Это не потребует от тебя серьезных затрат и, что важно, не причинит никакого вреда. В то время как некоторые люди жалуются на то, что из-за магазинных кондиционеров у них возникают проблемы. Вот наши рецептики.500 мл воды100 мл столового уксуса2 ст. л. соды5 капель любого эфирного маслаВ чем здесь смысл? Одна часть этой смеси станет смягчать белье, а другая выступит в качестве ароматизатора или, как говорят, отдушки. Смешай все ингредиенты в последовательности вода, уксус, сода, эфирное масло, но не спеши, чтобы не было сильной реакции.Можно заливать в отсек для кондиционера. Полученного количества должно хватить раза на два.500 мл воды150 мл столового уксуса5 капель любого эфирного маслаУксус сам по себе хорошо смягчает белье, особенно это можно заметить по полотенцам. Такой вариант кондиционера использует наша бабушка: просто смешала и сразу же в стирку. Всегда добавляет, когда стирает постельное.2–3 ст. л. соли5 капель любого эфирного маслаПросто смешай всё вместе в одной небольшой емкости и добавь эту смесь прямиком в барабан стиральной машины. Как известно, соль поможет сохранить цвет белья, а заодно и немного его смягчит. Кажется, это прекрасный вариант!4 л воды100 г хозяйственного мыла100 г кальцинированной содыТут придется немного попотеть, гель сам по себе не получится. Сначала натри на терке хозяйственное мыло, раствори его в литре кипящей воды. В свою очередь в трех литрах кипятка раствори соду. Смешай обе жидкости и дай остыть. По мере остывания жидкость будет принимать форму желе. Получившийся гель можно пробить миксером и сложить в тару для хранения. Добавлять примерно по 200 граммов.Вот сколько всего полезного! Кондиционер для стиральной машины получается копеечный, можно пользоваться годами.