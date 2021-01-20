Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили19 января, 15:28
    Любопытно,что в течение многих столетий медики верили в существование истерии и «лечили» ее массажем гениталий, в том...Шокирующая правда...
  • Александр К18 января, 18:01
    Господа, а где тут собственно эротические снимки?Скандальные эроти...
  • Alexander Gall18 января, 12:38
    дебильный информационный мусорКак высокородные ...

Кондиционер для стиральной машины за копейки

Если до сих пор не используешь кондиционер во время стирки, тогда спешим сообщить, что многое теряешь! Обычно смятое, жалкого вида белье после такой обработки имеет совсем другой вид. Мягкое, без сильного порошкового запаха, сохраняет свой цвет. В общем, кондиционер для стиральной машины «решает».

Кондиционер для стиральной машиныза копейки
Возможно, ты из тех людей, кто не доверяет современной химической промышленности. А может, тебя не совсем удовлетворяет ценник — зачем тратить столько денег на непонятный эффект? Именно в этот момент на сцене появляемся мы. И не просто так!

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ


Мы предлагаем использовать кондиционер собственного производства, который легко можно воссоздать в домашних условиях. Это не потребует от тебя серьезных затрат и, что важно, не причинит никакого вреда. В то время как некоторые люди жалуются на то, что из-за магазинных кондиционеров у них возникают проблемы. Вот наши рецептики.

Кондиционер для стиральной машины


Кондиционер для стиральной машиныза копейки

500 мл воды
100 мл столового уксуса
2 ст. л. соды
5 капель любого эфирного масла

В чем здесь смысл? Одна часть этой смеси станет смягчать белье, а другая выступит в качестве ароматизатора или, как говорят, отдушки. Смешай все ингредиенты в последовательности вода, уксус, сода, эфирное масло, но не спеши, чтобы не было сильной реакции.
Можно заливать в отсек для кондиционера. Полученного количества должно хватить раза на два.

Кондиционер для стиральной машиныза копейки

500 мл воды
150 мл столового уксуса
5 капель любого эфирного масла
Уксус сам по себе хорошо смягчает белье, особенно это можно заметить по полотенцам. Такой вариант кондиционера использует наша бабушка: просто смешала и сразу же в стирку. Всегда добавляет, когда стирает постельное.

Солевой кондиционер


Кондиционер для стиральной машиныза копейки

2–3 ст. л. соли
5 капель любого эфирного масла
Просто смешай всё вместе в одной небольшой емкости и добавь эту смесь прямиком в барабан стиральной машины. Как известно, соль поможет сохранить цвет белья, а заодно и немного его смягчит. Кажется, это прекрасный вариант!

Кондиционер из соли и мыла


Кондиционер для стиральной машиныза копейки

4 л воды
100 г хозяйственного мыла
100 г кальцинированной соды

Тут придется немного попотеть, гель сам по себе не получится. Сначала натри на терке хозяйственное мыло, раствори его в литре кипящей воды. В свою очередь в трех литрах кипятка раствори соду. Смешай обе жидкости и дай остыть. По мере остывания жидкость будет принимать форму желе. Получившийся гель можно пробить миксером и сложить в тару для хранения. Добавлять примерно по 200 граммов.

Кондиционер для стиральной машиныза копейки
Вот сколько всего полезного! Кондиционер для стиральной машины получается копеечный, можно пользоваться годами.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
кондиционерБельё
Обсудить

Картина дня

наверх