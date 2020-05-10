Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Viktor Naumov
    Это еще раз показывает,что США главный враг человечества.Как проходили исп...
  • Отари Хидирбегишвили
    Если верить львовской газете «Экспресс»,то Миклухо-Маклай был украинцем, поскольку едва ступив на берег Новой Гвинеи,...«Лунный человек» ...
  • Pciha Ivanova
    Многие факты сомнительны.45 откровенных фа...

ОЗОН - всё как обычно, продолжает воровать деньги, как может

Положительный тест на ковид. Ну что ж делать, случается.


Иду на ОЗОН с целью купить масок - ну мало ли, вдруг это слегка поможет приходящим врачам.

И тут чудо-расчудесное, некто ИП Кобзев Павел Николаевич продает по более-менее разумной цене:

ОЗОН - всё как обычно, продолжает воровать деньги, как может Ozon, Жалоба, Мошенничество, Медицинские маски, Длиннопост, Коронавирус, Негатив

Прекрасно, беру две и жду. А сам радуюсь - какие молодцы, небось наладили производство и продают без жлобских накруток.

 

Ан нет. Проходит несколько дней и ценник на сайте меняется:

ОЗОН - всё как обычно, продолжает воровать деньги, как может Ozon, Жалоба, Мошенничество, Медицинские маски, Длиннопост, Коронавирус, Негатив

Ну да, уже ясно, что сейчас начнется какая-то чудесная история, но пока неясно - какая.

 

Проходит еще пару дней и...

 

Приходит упаковка с 20 масками. Внешняя упаковка запаяна, внутренние - негерметичные пакетики по 5 штук.

 

Ок, пишу в поддержку ОЗОНа - так и так, мол, вскрыл упаковку, там недосдача, внутренние упаковки негерметичны, возвращать не хочу по понятным причинам, я заразен. Давайте оформим пересчет и возврат 80% стоимости, согласно реальному количеству масок.

 

И тут началось юление, ну прямо ужи на сковородке

 

Вначале 478 рублей вернем

ОЗОН - всё как обычно, продолжает воровать деньги, как может Ozon, Жалоба, Мошенничество, Медицинские маски, Длиннопост, Коронавирус, Негатив

Потом предлагают оформить возврат, их не смущает даже наличие у меня вируса. Ну и что, отряхнем и перепродадим еще кому-нибудь

ОЗОН - всё как обычно, продолжает воровать деньги, как может Ozon, Жалоба, Мошенничество, Медицинские маски, Длиннопост, Коронавирус, Негатив

Потом мы начинаем в арифметику и сумма внезапно уменьшается до 359 рублей:

ОЗОН - всё как обычно, продолжает воровать деньги, как может Ozon, Жалоба, Мошенничество, Медицинские маски, Длиннопост, Коронавирус, Негатив
ОЗОН - всё как обычно, продолжает воровать деньги, как может Ozon, Жалоба, Мошенничество, Медицинские маски, Длиннопост, Коронавирус, Негатив

Приятно ощущать, что я достаточно обеспечен и могу позволить себе то, что не может ОЗОН - жить по совести, не рискуя ничьим здоровьем.

Ну и "ИП Кобзев Павел Николаевич" явно резервирует себе место в одном из кругов ада.

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх