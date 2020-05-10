ОЗОН - всё как обычно, продолжает воровать деньги, как может



Иду на ОЗОН с целью купить масок - ну мало ли, вдруг это слегка поможет приходящим врачам.



И тут чудо-расчудесное, некто ИП Кобзев Павел Николаевич продает по более-менее разумной цене:

Прекрасно, беру две и жду. А сам радуюсь - какие молодцы, небось наладили производство и продают без жлобских накруток. Ан нет. Проходит несколько дней и ценник на сайте меняется:

Ну да, уже ясно, что сейчас начнется какая-то чудесная история, но пока неясно - какая. Проходит еще пару дней и... Приходит упаковка с 20 масками. Внешняя упаковка запаяна, внутренние - негерметичные пакетики по 5 штук. Ок, пишу в поддержку ОЗОНа - так и так, мол, вскрыл упаковку, там недосдача, внутренние упаковки негерметичны, возвращать не хочу по понятным причинам, я заразен. Давайте оформим пересчет и возврат 80% стоимости, согласно реальному количеству масок. И тут началось юление, ну прямо ужи на сковородке Вначале 478 рублей вернем

Потом предлагают оформить возврат, их не смущает даже наличие у меня вируса. Ну и что, отряхнем и перепродадим еще кому-нибудь

Потом мы начинаем в арифметику и сумма внезапно уменьшается до 359 рублей: