ОЗОН - всё как обычно, продолжает воровать деньги, как может

Положительный тест на ковид. Ну что ж делать, случается.
Иду на ОЗОН с целью купить масок - ну мало ли, вдруг это слегка поможет приходящим врачам.
И тут чудо-расчудесное, некто ИП Кобзев Павел Николаевич продает по более-менее разумной цене:
Прекрасно, беру две и жду. А сам радуюсь - какие молодцы, небось наладили производство и продают без жлобских накруток.
Ан нет. Проходит несколько дней и ценник на сайте меняется:
Ну да, уже ясно, что сейчас начнется какая-то чудесная история, но пока неясно - какая.
Проходит еще пару дней и...
Приходит упаковка с 20 масками. Внешняя упаковка запаяна, внутренние - негерметичные пакетики по 5 штук.
Ок, пишу в поддержку ОЗОНа - так и так, мол, вскрыл упаковку, там недосдача, внутренние упаковки негерметичны, возвращать не хочу по понятным причинам, я заразен. Давайте оформим пересчет и возврат 80% стоимости, согласно реальному количеству масок.
И тут началось юление, ну прямо ужи на сковородке
Вначале 478 рублей вернем
Потом предлагают оформить возврат, их не смущает даже наличие у меня вируса. Ну и что, отряхнем и перепродадим еще кому-нибудь
Потом мы начинаем в арифметику и сумма внезапно уменьшается до 359 рублей:
Приятно ощущать, что я достаточно обеспечен и могу позволить себе то, что не может ОЗОН - жить по совести, не рискуя ничьим здоровьем.Ну и "ИП Кобзев Павел Николаевич" явно резервирует себе место в одном из кругов ада.
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