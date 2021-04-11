Простейший ингредиент, который сделает котлеты сочными и мягкими

Существует много разнообразных рецептов котлет, однако далеко не все они одинаково хороши на практике. Очень часто котлеты получаются слишком сухими и не вкусными. Для того, чтобы не допустить подобного развития событий, необходимо правильно выдержать рецептуру во время готовки и использовать строго определенные продукты. Благо один из лучших среди них легко доступен.
Готовка котлет - дело серьезное. /Фото: drive2.ru.
Котлеты получились слишком тяжелыми? Слишком сухими? Слишком жесткими? Все потому, что в них скорее всего отсутствует один очень важный ингредиент, который позволяет делать мясное изделие действительно сочным, душистым и еще более вкусным. Поразителен тот факт, что добавить данный продукт многие почему-то и не додумываются, хотя ответ лежит буквально на поверхности. Самое главное, что достать чудо-ингредиент совсем не сложно.
Сделать сочными будет не просто. /Фото: yandex.by.
Что нужно для создания идеальных котлет? Во-первых, правильное мясо. Лучше всего выбрать для приготовления свиной фарш. Во-вторых, следует использовать правильные добавки. В обязательном порядке в сырье для котлет следует добавить куриное яйцо, лук репчатый, соль и перец (последние два по вкусу). В-третьих, для того, чтобы котлета вышла сочной и мягкой, необходимо добавлять в нее кабачок.
Добавляем кабачок. /Фото: m.123ru.net.
Важно отметить, что перед тем, как дополнить фарш кабачком, первоначально нужно извлечь из овоща все семечки. Лучше всего использовать для реализации данной операции обычную чайную ложку. Сразу после этого секретный ингредиент отправляется на среднюю терку и превращается в пюре. Только после этого он добавляется в фарш по принципу 3 части мяса на 1 часть кабачка. Все остальное – по вкусу и ситуации. Сухари и молоко в котлеты не добавляем.
Потерев его на среднюю терку. /Фото: m.123ru.net.
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