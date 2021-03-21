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Нестандартный трюк, как порезать лук так, чтобы не проронить ни слезинки


Нестандартный трюк, как порезать лук так, чтобы не проронить ни слезинки

Сложно порезать лук так, чтобы не заплакать. Об этом хорошо знает каждая хозяйка и особенно – каждый мужчина, которому приходилось чистить и крошить лук. При затянувшейся готовке слезы начинают буквально течь ручьями. Приятного в этом мало. Однако, существует один проверенный и хорошо действующий способ, который позволит защититься от негативного воздействия корнеплода.

Почему текут слезки


Всему виной слезоточивые пары. |Фото: yandex.ru.

Всему виной слезоточивые пары. |Фото: yandex.ru.

 

Перед тем, как бороться с луковыми слезами, неплохо было бы разобраться в том, почему люди в принципе плачут, когда начинают резать лук. Как это странно не прозвучит, но все потому, что в луке имеются отравляющие вещества. Нет, для человека конкретно они безвредны (и даже полезны), однако факт остается фактом. Дело в том, что в луке содержится в большом количестве лакриматор – слезоточивое вещество на основе сульфоновой кислоты.
На самом деле не так уж отличается от боевой химии. |Фото: twitter.com.

На самом деле не так уж отличается от боевой химии. |Фото: twitter.com.

 

Когда человек начинает резать корнеплод, кислота выделяется в большом количестве и смешивается с белками в результате разрушения молекул. При контакте белков и кислоты запускается химическая реакция, продуктом которой и становится выделение слезоточивых паров. Легкий газ быстро поднимается вверх и попадает на слизистую оболочку глаз человека, вызывает раздражение и слезотечение.
Данный естественный механизм нужен в луке для защиты от вредителей, правда защищает он корнеплод в первую очередь от насекомых.

Простой метод защиты


Секрет нарезки очень прост. |Фото: 100noticias.com.ni.

Секрет нарезки очень прост. |Фото: 100noticias.com.ni.

 

Теперь, что касается защиты. Сегодня в интернете можно найти множество советов и рекомендаций по поводу того, как уберечься от слезоточивых паров лука. Кто-то предлагает использовать воду, другие и вовсе советуют надевать маску для плаванья. Странно, что люди не пошли дальше и не предлагают использовать во время чистки и нарезки лука противогаз, а еще лучше комплект ОЗК! На самом деле все куда проще.
Достаточно дышать носом. |Фото: myseldon.com.

Достаточно дышать носом. |Фото: myseldon.com.

 

Для некоторых это прозвучит странно, однако помочь может дыхание. Так, во время нарезки лука достаточно правильно дышать. И йога тут вовсе не причем. Для защиты глаз нужно сделать несколько вещей. Во-первых, исключить разговоры во время работы с луком. Во-вторых, закрыть рот и держать его на замке. В-третьих, глубоко дышать во время работы строго через нос. Благодаря этому большая часть слезоточивых веществ будет оставаться в защитной системе носоглотки. Глаза будут под защитой. Поверить на слово в данную методику сложно, поэтому лучше взять луковицу и попробовать самим, она действительно работает!
И маска не нужна. | Фото: expert-byt.ru.

И маска не нужна. | Фото: expert-byt.ru.

 

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Нестандартный трюк, как порезать лук так, чтобы не проронить ни слезинки

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Нестандартный трюк, как порезать лук так, чтобы не проронить ни слезинкиПодписаться на мой Instagram
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