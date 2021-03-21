Нестандартный трюк, как порезать лук так, чтобы не проронить ни слезинки

Почему текут слезки

Всему виной слезоточивые пары. |Фото: yandex.ru.

На самом деле не так уж отличается от боевой химии. |Фото: twitter.com.

Простой метод защиты

Секрет нарезки очень прост. |Фото: 100noticias.com.ni.

Достаточно дышать носом. |Фото: myseldon.com.

И маска не нужна. | Фото: expert-byt.ru.