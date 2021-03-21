Нестандартный трюк, как порезать лук так, чтобы не проронить ни слезинки

Сложно порезать лук так, чтобы не заплакать. Об этом хорошо знает каждая хозяйка и особенно – каждый мужчина, которому приходилось чистить и крошить лук. При затянувшейся готовке слезы начинают буквально течь ручьями. Приятного в этом мало. Однако, существует один проверенный и хорошо действующий способ, который позволит защититься от негативного воздействия корнеплода.
Почему текут слезки
Всему виной слезоточивые пары. |Фото: yandex.ru.
Перед тем, как бороться с луковыми слезами, неплохо было бы разобраться в том, почему люди в принципе плачут, когда начинают резать лук. Как это странно не прозвучит, но все потому, что в луке имеются отравляющие вещества. Нет, для человека конкретно они безвредны (и даже полезны), однако факт остается фактом. Дело в том, что в луке содержится в большом количестве лакриматор – слезоточивое вещество на основе сульфоновой кислоты.
На самом деле не так уж отличается от боевой химии. |Фото: twitter.com.
Когда человек начинает резать корнеплод, кислота выделяется в большом количестве и смешивается с белками в результате разрушения молекул. При контакте белков и кислоты запускается химическая реакция, продуктом которой и становится выделение слезоточивых паров. Легкий газ быстро поднимается вверх и попадает на слизистую оболочку глаз человека, вызывает раздражение и слезотечение. Данный естественный механизм нужен в луке для защиты от вредителей, правда защищает он корнеплод в первую очередь от насекомых.
Простой метод защиты
Секрет нарезки очень прост. |Фото: 100noticias.com.ni.
Теперь, что касается защиты. Сегодня в интернете можно найти множество советов и рекомендаций по поводу того, как уберечься от слезоточивых паров лука. Кто-то предлагает использовать воду, другие и вовсе советуют надевать маску для плаванья. Странно, что люди не пошли дальше и не предлагают использовать во время чистки и нарезки лука противогаз, а еще лучше комплект ОЗК! На самом деле все куда проще.
Достаточно дышать носом. |Фото: myseldon.com.
Для некоторых это прозвучит странно, однако помочь может дыхание. Так, во время нарезки лука достаточно правильно дышать. И йога тут вовсе не причем. Для защиты глаз нужно сделать несколько вещей. Во-первых, исключить разговоры во время работы с луком. Во-вторых, закрыть рот и держать его на замке. В-третьих, глубоко дышать во время работы строго через нос. Благодаря этому большая часть слезоточивых веществ будет оставаться в защитной системе носоглотки. Глаза будут под защитой. Поверить на слово в данную методику сложно, поэтому лучше взять луковицу и попробовать самим, она действительно работает!
И маска не нужна. | Фото: expert-byt.ru.
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