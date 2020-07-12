Лобода пожаловалась на тяжелый труд артиста, чем возмутила пользователей соцсетей

Певица в соцсетях запостила фото своих ног с мозолями и пожаловалась на напряженный график работы. "Вам еще кажется профессия артиста привлекательно-легкой?" - прокомментировала она снимок. "Шахтерам и спасателям покажите, они оценят", - посоветовали подписчики артистки.



Светлана Лобода наверняка ожидала другой реакции, размещая на своей страничке в Инстаграм фото мозолей на стопе. Певица пожаловалась на тяжелый труд, в котором нет места отдыха: 17-часовой перелет, репетиции, примерки костюмов, снова репетиции. "Вам еще кажется профессия артиста привлекательно-легкой?" - спросила она своих подписчиков. Ответы на этот провокационный вопрос были разными, и помимо сочувствия от своих поклонниц, певица дождалась и вполне справедливой критики. "Примерка платьев - как это тяжело! Можно, конечно, устать. Сочувствую. За такие деньги, я думаю, каждый так пахал бы как Вы". "На стройке не работали - там мозоли побольше". "Укладчики асфальта пашут, учителя пашут и т.д. и т.п., но, увы, бабла у них нет!! Так что не надо говорить о том, как тяжело живется нашему шоу бизнесу! За такое бабло можно и попахать, и мозоли натереть! Заживет, ниче страшного!" Ну, Светлане можно, конечно, и посочувствовать, но если ей так тяжело, может, сменить сферу деятельности?

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