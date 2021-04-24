Места в доме, о которых во время уборки обычно все забывают

Все мы любим, чтобы дом сиял чистотой и порядком. Но какими бы аккуратными мы не были, есть предметы и места, до которых мало у кого доходят руки.



1. Ключи

2. Лампочки

3. Включатели

4. Колёсики стула

5. Плинтуса

6. Внутренняя часть батареи

7. Внутренняя часть оконной рамы

8. Матрас

9. Растения

10. Чемодан

Редко кто заботится о чистоте ключей. А ведь это предмет, который мы берем каждый день грязными после улицы руками. Избавиться от риска инфекций поможет протирание антибактериальными салфетками или специальный дезинфицирующий спрей.Пыль, копоть и следы насекомых постепенно оседают на поверхности лампочек. Старайтесь регулярно очищать их с помощью салфетки, смоченной в моющем средстве. Перед уборкой убедитесь, что лампочки остыли.Выключателями мы пользуемся десятки раз в течение дня, не особо заботясь предварительно о чистоте рук. Старайтесь не доводить их до запущенного состояния, протирайте как можно часто влажной тряпкой. Иначе придется обесточивать помещение и разбирать пластиковые конструкции для глобальной чистки.Кресла на колесиках – мебель, которая пользуется популярностью не только в офисах. Но покрытие пола дома не такое вандалоустойчивое. Чтобы колесики ломались как можно реже, регулярно очищайте их от пыли и волос с помощью щетки.Заботясь о чистоте полов, мы нередко забываем об их ближайших соседях, плинтусах.Регулярно протирайте их салфеткой или губкой, смоченной в моющем средстве.Грязь внутри батареи совсем не заметна, но скапливается там в критических количествах и может вызвать коррозию. Чередуйте влажную и сухую уборку внутри радиатора, используя щетки или губки с длинной ручкой.Своевременно удаляйте пыль с потайных частей оконных стеклопакетов – в стыках образуются самые сложные загрязнения.Время от времени очищайте матрас от пыли. Затем рассыпьте пачку соды и соберите ее через сутки с помощью пылесоса.Комнатные цветы нужно не только поливать, но и «купать». Регулярно убирайте влажным способом пыль, оседающую на стеблях и листьях.Наш верный друг по странствиям редко удостаивается влажной уборки. Обычно это происходит только накануне поездки. А ведь пыль и грязь находят там надежное убежище все остальное время. Доставайте чемодан с антресолей почаще, возможно, это и на количество путешествий повлияет.Из-за чрезвычайной занятости вряд ли получится уделять внимание этим вещам каждый день. Но чем чаще вы будете о них вспоминать, тем чище и безопаснее будет ваш дом.