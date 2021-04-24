Места в доме, о которых во время уборки обычно все забывают

Все мы любим, чтобы дом сиял чистотой и порядком. Но какими бы аккуратными мы не были, есть предметы и места, до которых мало у кого доходят руки.
1. Ключи
Редко кто заботится о чистоте ключей. А ведь это предмет, который мы берем каждый день грязными после улицы руками. Избавиться от риска инфекций поможет протирание антибактериальными салфетками или специальный дезинфицирующий спрей.
2. Лампочки
Пыль, копоть и следы насекомых постепенно оседают на поверхности лампочек. Старайтесь регулярно очищать их с помощью салфетки, смоченной в моющем средстве. Перед уборкой убедитесь, что лампочки остыли.
3. Включатели
Выключателями мы пользуемся десятки раз в течение дня, не особо заботясь предварительно о чистоте рук. Старайтесь не доводить их до запущенного состояния, протирайте как можно часто влажной тряпкой. Иначе придется обесточивать помещение и разбирать пластиковые конструкции для глобальной чистки.
4. Колёсики стула
Кресла на колесиках – мебель, которая пользуется популярностью не только в офисах. Но покрытие пола дома не такое вандалоустойчивое. Чтобы колесики ломались как можно реже, регулярно очищайте их от пыли и волос с помощью щетки.
5. Плинтуса
Заботясь о чистоте полов, мы нередко забываем об их ближайших соседях, плинтусах. Регулярно протирайте их салфеткой или губкой, смоченной в моющем средстве.
6. Внутренняя часть батареи
Грязь внутри батареи совсем не заметна, но скапливается там в критических количествах и может вызвать коррозию. Чередуйте влажную и сухую уборку внутри радиатора, используя щетки или губки с длинной ручкой.
7. Внутренняя часть оконной рамы
Своевременно удаляйте пыль с потайных частей оконных стеклопакетов – в стыках образуются самые сложные загрязнения.
8. Матрас
Время от времени очищайте матрас от пыли. Затем рассыпьте пачку соды и соберите ее через сутки с помощью пылесоса.
9. Растения
Комнатные цветы нужно не только поливать, но и «купать». Регулярно убирайте влажным способом пыль, оседающую на стеблях и листьях.
10. Чемодан
Наш верный друг по странствиям редко удостаивается влажной уборки. Обычно это происходит только накануне поездки. А ведь пыль и грязь находят там надежное убежище все остальное время. Доставайте чемодан с антресолей почаще, возможно, это и на количество путешествий повлияет.
Из-за чрезвычайной занятости вряд ли получится уделять внимание этим вещам каждый день. Но чем чаще вы будете о них вспоминать, тем чище и безопаснее будет ваш дом.
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