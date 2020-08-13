Для чего нужна «труба» на хвосте реактивного самолета

Многие сограждане должны были обращать внимание на то, что у многих пассажирских самолетов наверху фюзеляжа в самом хвосте лежит какая-то здоровенная труба. Можно предположить, что она как-то связана с двигателем машины. Некоторые также должны помнить, что именно через эту трубу на фюзеляж самолета выбирался герой советского фильма «Экипаж». Отсюда второй вопрос: можно ли провернуть такой трюк на практике?













Те, кто смотрел советский фильм «Экипаж» 1979 года, должны помнить о том, как во время полета у самолета был поврежден фюзеляж. В результате чего один из главных героев выбирался за борт самолета через загадочную трубу в хвостовой части машины и пытался заделать трещину ударами молотка. Само собой, вся сцена является исключительно авторской фантазией и ничего общего с реальным миром не имеет (хотя в момент выхода фильм выглядело круто и драматично). Самое главное в том, что попасть из салона или багажного отсека самолета в трубу никак нельзя.







Почему? Да потому, что это элемент конструкции реактивного двигателя самолета – воздухозаборник. Необходим он для поддержания устойчивой работы газотурбинного двигателя. Воздухозаборник тормозит воздух перед тем, как тот попадет в компрессор, где он в последствии сжимается в результате чего образуется реактивная тяга реактивная тяга, приводящая самолет в движение.

В зависимости от модели и серии самолеты могут быть оборудованы в хвостовой части одним, двумя или тремя воздухозаборниками . Также встречаются модели, которые вообще не имеют таковых в виду отсутствия в том месте газотурбинного двигателя. Более того, воздухозаборник имеется на каждом двигателе на крыле самолета. Просто в виду ряда особенностей конструкции выглядят они менее внушительно.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: