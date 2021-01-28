Бояться по-настоящему: 17 жутчайших мест на Земле

Сцены из любого фильма ужасов меркнут на фоне этих реально существующих мест, которые можно посетить, осмелившись купить билет на самолёт, а не в кинотеатр.







Гипсовые скульптуры художника Якубы Хадравы (Jakub Hadrava) в заброшенной Церкви святого Георгия в Чехии. Скульптуры были установлены в 2014 году в память о живших в этих краях судетских немцах. В этом году церковь посетили около 2500 туристов со всего мира.







Во время раскопок на кладбище Чаучия в пустыне Сечура в Перу были найдены останки людей, живших примерно в 1000 году нашей эры.







Костница в Седлеце – готический костёл, интерьер которого отделан костями около 40 тысяч человек.







Заброшенное детское отделение психиатрической лечебницы Rockland Psychiatric Center в Оринджберге, Нью-Йорк. Здание больницы было построено в 1930-х годах и принимало около 9 тысяч стационарных пациентов.







Висячие гробы в Сагаде на Филиппинах. В доколониальную эпоху местные племена соблюдали этот ритуал, потому что верили, что чем выше они повесят гроб, тем ближе усопший будет к небесам.







В Катакомбах капуцинов в Палермо хранятся мумифицированные тела людей, умерших в 16-м столетии.







Город-призрак Припять в Киевской области, покинутый после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

На рынке Акодессева в Того можно купить части тела людей и животных, которые используются в колдовских ритуалах.С 1950-х годов в лесу Аокигахара у подножья горы Фудзи в Японии совершили самоубийство около 500 человек.На Горе Крестов в Литве, которая является местом паломничества, насчитывается около 100 тысяч распятий , установленных верующими.Колманскоп – город-призрак, расположенный в пустыне Намиб. Город был покинут в 1940-х годах, и сейчас его дома уже практически полностью погребены под песком. Тюрьма штата Западной Виргинии (West Virginia State Penitentiary) в Маундсвилле, в которой было осуществлено около 100 казней. Тюрьма закрыта с 1995 года.На первый взгляд остров Кеймада-Гранди в Бразилии кажется райским уголком, но на самом деле он включён в список самых опасных мест на Земле. На Кеймаде-Гранди обитают островные ботропсы, которые считаются одним из самых опасных видов змей на планете, чей укус вызывает быстрое омертвение и разложение тканей. После того, как последние жители острова погибли от укусов змей , он был закрыт властями Бразилии.Католическая церковь Capela dos Ossos («Часовня костей») в Португалии, внутренние стены которой отделаны костями более 5 тысяч монахов.Военный госпиталь Белиц-Хайльштеттен, изначально построенный в 1898 году для лечения больных туберкулёзом. В своё время его пациентом был и Адольф Гитлер.В Музее мумий в городе Гуанахуато в Мексике хранятся тела людей, умерших во время вспышки эпидемии холеры в 1833 году.Старое еврейское кладбище в Праге, существующее с 1478 года. На кладбище захоронены не менее 100 тысяч евреев. К настоящему времени сохранилось лишь около 12 тысяч надгробных камней . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)