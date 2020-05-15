10 самых потрясающих официальных королевских резиденций в мире





10 самых потрясающих королевских официальных резиденций в мире



С самого детства все знают, что короли живут во дворцах, поражающих своей роскошью. Чуть позже ещё приходит понимание, что они там работают. Это официальные резиденции, символизирующие их статус и власть. Предлагаем обзор самых поразительных королевских дворцов современных монархов.