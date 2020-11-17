Первый муж Марины Влади и герой Анжелики: Абрахам Оссейнофф

Знаменитый французский актер и режиссер Робер Оссейн прославился благодаря серии культовых фильмов про Анжелику и стал настоящим героем для миллионов женщин во всем мире. Однако мало кто знает, что для «настоящего французского графа» с детства родным был русский язык, ведь именно на нем разговаривали в интернациональной семье эмигрантов из России с азербайджанскими и еврейскими корнями.
Абрахам Оссейнофф родился в 1927 году в Париже. Его родители, бежавшие во Францию от революции, представляли собой необычную пару. Отец - скрипач и композитор Андре Оссейн (Амин Гусейнов) был родом из Самарканда. Иранские и азербайджанские корни знаменитый актер чувствовал всю жизнь, ведь с детства он впитал тоску по давно потерянной родине, которая так ярко звучала в музыке его отца. В Иране, кстати, Аминуллу Андре Оссейна до сих пор считают «своим» - пишут о нем книги и снимают фильмы, а во Франции его относят к ста лучшим кинокомпозиторам XX века и называют предшественником Эннио Морриконе. Мать Анна Марковна Минковская, воспитанница Смольного института, тоже была творческой натурой - актрисой и прекрасной пианисткой. В смешанной еврейско-азербайджанской семье говорили по-русски, именно этот язык стал для маленького Абрахама родным, и вырос он на музыке русских композиторов.
Робер Оссейн с родителями, Андре Оссейном (Андреем Гуссейновым) и Анной Миневской
Жила семья на грани нищеты: две крохотные комнатушки в полуподвале на улице Вожирар, складной стол, печка и пианино. Успех к Андре Оссейну придет только много лет спустя, когда его выросший сын, став режиссером, предложит отцу писать музыку для фильмов. А в 30-е годы русские эмигранты еле-еле сводили концы с концами. Маленького Абрахама пришлось отдать в интернат в надежде на строгий контроль и дисциплину, так как со школой у него совсем не ладилось, однако в 15 лет мальчик все-таки бросил учебу и пошел подрабатывать где придется. К счастью, среди его случайных знакомых оказался скандальный и склонный к авантюрам режиссер Жан Жене. Он заметил яркого юношу и предложил ему роль в своей театральной постановке. Мальчишке в первом выходе на большую сцену не пришлось сильно перевоплощаться, так как его героем был дворовый бандит. Однако эксперимент оказался удачным, и так Робер Оссейн (он сменил имя на более благозвучное), стал актером.
Робер Оссейн в молодости
С семьей Марины Влади Оссейны дружили давно. Однако чувство к давней знакомой вспыхнуло в молодом актере, когда сестры Поляковы однажды зашла к нему в гримерку после спектакля. Несмотря на то, что он был на десять лет старше, Марина уже была восходящей звездой, а Робер все еще считался начинающим актером, пробовал себя в режиссуре. Спустя много лет он напишет об этом моменте:
«Марине было тогда 16 лет, и я так в неё влюбился! Скупил в городе журналы с её фотографиями, размышлял, чем бы её покорить. И придумал! Пригласил её сыграть в моём фильме. Это было абсолютное нахальство, потому что Марина была звездой, а я только начинал. Тем не менее она согласилась.»
Юная звезда долго не воспринимала это чувство всерьез, говорила: «Выйду за тебя, если вычерпаешь чайной ложкой море!», однако в 1955 году Робер Оссейн и Марина Влади поженились. Двое сыновей Игорь и Петр, совместные фильмы - например, французская адаптация «Преступления и наказания» 1956 года, где он играл «французского Родиона Раскольникова» — Рене Брюнеля, а Влади — «французскую Соню Мармеладову» — Лили Марселен… Однако многие вокруг считали, что этот брак обречен. И действительно, пара рассталась, не прожив и пяти лет. Как ни банально это звучит, но молодую актерскую семью «заел быт»:
«Марине не хотелось расставаться с сёстрами, родителями, с этим привычным укладом. А я больше не мог жить в колхозе! Мне порой казалось, что я женат сразу на всех четырёх сёстрах. Ссоры, скандалы...» - рассказывал об этом периоде жизни Робер.
Молодожены Робер Оссейн и Марина Влади
Всего знаменитый актер был женат трижды. Один раз ему пришлось потерять свою любовь при очень трагических обстоятельствах.Тогда с ним произошел случай, который Робер, не отличающийся суеверностью, объясняет только тем, что он повторил судьбу своего героя. Графа де Пейрак сожгли на Гревской площади, и абсолютно все были уверены в его гибели (вплоть до второй серии фильма), а Робера Оссейна пресса и поклонники «похоронили» летом 1974 года. Актер вместе со своей невестой актрисой Мишель Вотрин отправились на автомобиле в романтическое путешествие, но попали в аварию, машина загорелась. Оссейн очнулся через несколько дней в больнице и узнал, что невесту уже похоронили, и, по какой-то нелепой случайности, посчитали погибшим и его. Родители девушки для них даже заказали двойное надгробие. Газеты затем еще долго печатали некрологи.
Была среди его сердечных привязанностей и та, за которую 33-летнего актера все осуждали, ведь он связался с 15-летней девушкой и даже женился на ней (с разрешения родителей). Каролин Эльяшев тогда еще училась в колледже, и Робер отпрашивался пораньше со съемок, чтобы «забрать жену из школы». Он получал пачки писем от возмущенной публики, слышал за спиной слова «извращенец» и предсказания, что его кинокарьере придет конец, однако не обращал на них внимания. Буквально через несколько лет эта же публика будет засыпать его посланиями, полными любви и восхищения, ведь после долгой череды ролей гангстеров и бандитов Оссейну повезет впервые сыграть роль героя-любовника, и в этом образе он покорит весь мир. Брак с Каролин, кстати, оказался достаточно долговечным – он длился 15 лет и в нем у актера родился третий сын Николя.
Робер Оссейн и Каролин Эльяшев
Режиссер Бернара Бордери сразу видел в роли мужа Анжелики только Оссейна. Для экранизации образ французского аристократа несколько изменили – он стал моложе и не так обезображен, как в романах. Гримеры добавили Роберу только шрамы на лице, которые, как известно, украшают мужчину. После премьеры «Анжелики, маркизы ангелов» в 1964 году жизнь французского актера кардинально изменилась. Для армии поклонниц он превратился в Жофрея, и спустя почти шестьдесят лет ситуация не сильно изменилась.
«И началось безумие! В Париже после премьеры женщины усыпали розами весь кинотеатр, итальянки кидались ко мне на улице, пытаясь поцеловать ботинки, более зрелые дамы рыдали у меня на груди…» - подобная ситуация, конечно, сначала льстила актеру, затем много лет вызывала раздражение, но потом он, как признавался журналистам, просто смирился и стал относиться к своей славе с иронией.
Робер Оссейн в роли Жофрея де Пейрак
После звездного шествия «Анжелик» Робер Оссейн пережил тяжелейший творческий кризис, когда понял, что работа в кино не дает возможности реализовать себя в полной мере – его актерский талант всегда был глубже и позволял играть не только гангстеров и героев-любовников. В начале семидесятых, на пике популярности, Оссейн уехал в провинцию и возглавил драматический театр. Через несколько лет он вернулся в Париж, но уже совсем в другом качестве, как художественный руководитель и режиссер театра «Мариньи». В 1975-м французская публика с восторгом встречала его новую постановку «Преступления и наказания». В роли сестры Раскольникова, Дуни, выступала молодая актриса Кандис Пату. Она стала третьей женой Робера Оссейна, и эта пара до сих пор вместе.
90-летний Робер Оссейн на Каннском фестивале в 2018 году
Сегодня знаменитому французскому актеру уже 92 года, однако он прекрасно себя чувствует, не пропускает кинофестивали и воспитывает четвертого сына Жюльена. За последние годы Оссейн написал две книги мемуаров, мечтал поставить «Войну и мир», но эти планы остались только в проекте. Робер несколько раз приезжал в Россию и на родину предков, в Азербайджан. Актер признается, что до сих пор любит русскую кухню, вспоминает, как готовила его мама, и иногда радует домашних борщом собственного приготовления. Когда в прессе его в очередной раз по ошибке «хоронят» - так после 1974 года случалось еще не один раз, он с улыбкой отмечает: «Мне все еще удается возрождаться из пепла».
Советские женщины не стали исключением, и за жизненными перипетиями любвеобильной, но очень верной Анжелики следили точно с таким же волнением, как и поклонницы фильма во всем мире. Маркиза ангелов в Стране Советов вызвала бурю негодования и волну обожания.
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