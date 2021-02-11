8 знаменитостей, которых на улице можно перепутать с бездомными: Киану Ривз, Джонни Депп и др

Мы привыкли, что на светских мероприятиях звезды всегда выглядят безупречно, демонстрируя роскошную жизнь, и, кажется, что и в обычной жизни они всегда одеты с иголочки. Но на самом деле многие из них в повседневности, наоборот, стараются слиться с толпой, выбирая наряды, не соответствующие их статусу. Возможно, делают они так для того, чтобы избавиться от назойливого внимания папарацци и фанатов. Или же, устав от света софитов, делают выбор в пользу комфорта. Тем не менее, в очередной раз встретив на улице «бездомного», приглядитесь. Возможно, под маской неопрятного человека скрывается звезда мирового масштаба.
Киану Ривз
Киану Ривз
Пожалуй, актер с мировым именем является самой скромной звездой Голливуда. Несмотря на славу, баснословные гонорары, возможность приобрести все, чего душа желает, он так и остался скромным парнем. Киану ведет обычный образ жизни, и у него до сих пор нет даже собственного дома. К тому же и передвигается Ривз не на собственном автомобиле, а предпочитает ездить на общественном транспорте, не ужинает в ресторанах и вообще ведет себя не так, как подобает звезде его уровня. Естественно, и вещи он выбирает не от именитых брендов, а носит одну и ту же одежду. Поэтому в толпе в босоногом человеке в лохмотьях сложно узнать голливудскую звезду.
Однажды даже произошел курьезный случай. Несколько лет назад актер, несмотря на холодный дождь, простоял 20 минут в очереди в клуб, в котором должна была состояться вечеринка в честь фильма «Дочь Бога». Примечательно, что в этой картине Ривз… сыграл главную роль. Но когда он дошел до входа, охранники не пустили его потому, что не узнали.
К деньгам звезда тоже относится соответствующе. Известно, что почти весь гонорар за фильм «Матрица» Киану отдал на благотворительность, а то, что осталось, раздал гримерам, костюмерам, коллегам и другим членам съемочной группы потому, что ему показалось, что им недостаточно заплатили. К тому же известно, что Ривз часто помогает различным фондам по борьбе с онкологическими заболеваниями и детским больницам. Поэтому совсем непафосного актера обожают поклонники во всем мире.
Микки Рурк
Микки Рурк
В начале 90-х актер считался одним из самых привлекательных мужчин планеты. Да, в такого красавца невозможно было не влюбиться: высокий, статный, пронзительный взгляд… Мечта, а не мужчина. Но все изменилось в один миг.
Известно, что Микки не только актер, но и боксер. Поэтому однажды он решил возобновить спортивную карьеру. Но полученные травмы не прошли без следа, а красивое лицо его украсили шрамы (впрочем, в этом случае не украсили вовсе). Желая вернуть былую привлекательность, Рурк решился на пластические операции. Но результат оставил желать лучшего. Плюс к этому прибавились проблемы с алкоголем и наркотиками.
Все это привело к тому, что в неопрятном мужчине в растянутой одежде, с опухшим лицом и засаленными волосами мало кто сейчас может признать одну из самых ярких звезд Голливуда 90-х.
Мадонна
Мадонна
Одна из самых ярких поп-икон современности долго шла к славе. Когда-то Мадонна Луиза Чикконе (настоящее имя певицы) приехала в Нью-Йорк, не имея в кармане ни гроша, и была вынуждена работать официанткой, гардеробщицей и натурщицей. Но, как вы знаете, упорство и труд помогли девушке добиться грандиозных успехов.
Но, несмотря на статус звезды первой величины, в обычной жизни Мадонна старается не привлекать к себе внимания. Хотя это у нее плохо получается: спортивные брюки не по размеру, заношенные кроссовки, огромные толстовки, объемные пуховики и шляпа, наоборот, притягивают внимание прохожих. Поэтому как бы не конспирировалась знаменитость, она все равно остается узнаваемой.
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Благодаря сериалу «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер стала звездой, а ее героиня Кэрри Брэдшоу стала считаться иконой стиля. Но на улице актрису вы вряд ли узнаете. Потому что в отличие от своего экранного образа актриса старается не выделяться и не гонится за брендовой одеждой.
Как признается сама знаменитость, она выросла в очень бедной семье, и когда у нее появились деньги, она не стала стремиться к роскоши. Наоборот, Сара начала экономить и копить средства. Актриса часто одевается в секонд-хэндах, и даже детям одежду покупает оттуда. А для съемок в сериале «Развод» она собирала вещи из подержанных вещей на различных сайтах.
Хелена Бонэм Картер
Хелена Бонэм Картер
В 2009 году британская актриса вошла в ТОП-50 самых горячих кинозвезд всех времен, оставив позади таких звезд, как Мэрилин Монро, Монику Белуччи и других красоток. К тому же Хелена выпускает свою линию одежду. Но, увидев ее однажды в реальной жизни, вы наверняка подумаете, что это очередной сумасшедший городской фрик.
А это действительно зрелище не для слабонервных, ведь складывается ощущение, что актриса надевает все, что попадается на глаза. Поэтому в ее гардеробе частенько соседствуют пышные яркие юбки-пачки, спортивные костюмы, уродливые поношенные кроссовки или унты, кислотные растянутые кофточки. Прибавьте к этому сальные лохматые волосы с сединой и отсутствие даже намека на макияж и получите повседневный образ звезды.
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
Кристен – одна из тех актрис, которая не придает значения общественному мнению. Она известна своими экстравагантными поступками, многочисленными романами как с мужчинами, так и с женщинами, экспериментами со стилем и прическами. Кажется, что все уже привыкли к тому, что она может расстаться с длинными волосами и перекрасить их в безумный цвет или же пройтись по ковровой дорожке босиком.
Но в обычной жизни девушка удивляет еще больше. Мы не говорим о том, что она частенько щеголяет в нарядах, будто позаимствованных на свалке. Но Стюарт частенько пренебрегает даже элементарными правилами гигиены. Поэтому ее нередко можно увидеть с растрепанными и грязными волосами.
Джонни Депп
Джонни Депп
Актер много лет поддерживает образ эдакого странного типа, которому неважно, как он выглядит. И, если до поры до времени, в странных нарядах он смотрелся гармонично, то в последнее время, он, похоже, действительно наплевал на то, как он выглядит.
Многие отмечают, что сейчас актер кажется очень болезненным и исхудавшим. Возможно, связано это с тем, что уже несколько лет Джонни испытывает трудности как в личной жизни, так и в финансовом плане. В разводе с Эмбер Херд до сих пор не поставлена окончательная точка, и теперь уже экс-супруги судятся, кто кого оклеветал. К тому же, Депп из-за нечестных агентов чуть было не лишился всего имущества. Поэтому сейчас звезда старается вообще не привлекать к себе внимания, чаще всего выглядя так, как его персонаж из «Алисы в Стране чудес».
Джаред Лето
Джаред Лето
Кажется, что актер и по совместительству певец всегда на своей волне. Мало того, что он вообще, кажется не стареет, даже с бородой оставаясь красавчиком, но и на свой внешний вид не обращает особого внимания.
Посудите сами, смогли бы вы гулять по улицам в растянутом свитере с дырками, коротких шортах и безразмерной шапке? Согласитесь, решились бы все. А вот Джаред может. Но ему все позволено, ведь, похоже, он из другой планеты.
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