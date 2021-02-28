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Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

Специально ко Дню святого Валентина крупнейший в мире веб-сайт о кино IMDb представил рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа. В лучшую десятку вошли ленты о самых разных историях любви.

10 место


Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

«Дурная слава» (1946).

9 место


Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

«Хорошо быть тихоней» (2012).

8 место


Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

«Энни Холл» (1977).

7 место


Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

«Унесенные ветром» (1939). (Кадр из фильма)

6 место


Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

«Квартира» (1960). (Кадр из фильма)

5 место


Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

«Поющие под дождём» (1952). (Кадр из фильма)

4 место


Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

«Вечное сияние чистого разума» (2004). (Кадр из фильма)

3 место


Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

«Головокружение» (1958). (Кадр из фильма)

2 место


Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

«Амели» (2001). (Кадр из фильма)

1 место


Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

«Касабланка» (1942).

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