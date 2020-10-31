Эта девушка доказала, что человек намного сильнее, чем кажется

Мы часто жалуемся на маленькие неудачи, которые случаются каждый день. Неприятности на работе или в личной жизни, ошибки в прошлом или страх перед будущим портят настроение и не дают наслаждаться настоящим моментом. Но мы уверены: иногда нужно просто поблагодарить судьбу за то, что у нас уже есть.

В инстаграме Паолы много жизнеутверждающих фотографий, которые не оставляют сомнений в том, что жизнь девушки полна яркими событиями.

Паола не теряет физической формы и занимается танцами и фитнесом, катается на скейтборде и на лошадях, а также много путешествует.

Несмотря ни на что эта сильная и смелая девушка продолжает карьеру модели, активно участвует в телешоу, заключает контракты с крупными бьюти-фирмами и документирует свои модные образы.