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Эта девушка доказала, что человек намного сильнее, чем кажется

Эта девушка доказала, что человек намного сильнее, чем кажется

Несколько лет назад, всего за пару дней до Рождества, жизнь бразильской модели Паолы Антонини изменилась навсегда. Во время прогулки девушку сбила машина, и врачам пришлось ампутировать ей ногу. Казалось бы, несчастный случай мог сломить Паолу, но она доказала всему миру, что человек в силах побороть любые трудности и жить яркой, полной эмоций и счастливых моментов жизнью.

Эта девушка доказала, что человек намного сильнее, чем кажется

Эта девушка доказала, что человек намного сильнее, чем кажется

Мы часто жалуемся на маленькие неудачи, которые случаются каждый день. Неприятности на работе или в личной жизни, ошибки в прошлом или страх перед будущим портят настроение и не дают наслаждаться настоящим моментом. Но мы уверены: иногда нужно просто поблагодарить судьбу за то, что у нас уже есть.

 

Эта девушка доказала, что человек намного сильнее, чем кажется

В инстаграме Паолы много жизнеутверждающих фотографий, которые не оставляют сомнений в том, что жизнь девушки полна яркими событиями.

Эта девушка доказала, что человек намного сильнее, чем кажется

Паола не теряет физической формы и занимается танцами и фитнесом, катается на скейтборде и на лошадях, а также много путешествует.

Эта девушка доказала, что человек намного сильнее, чем кажетсяЭта девушка доказала, что человек намного сильнее, чем кажетсяЭта девушка доказала, что человек намного сильнее, чем кажетсяЭта девушка доказала, что человек намного сильнее, чем кажетсяЭта девушка доказала, что человек намного сильнее, чем кажетсяЭта девушка доказала, что человек намного сильнее, чем кажется
Эта девушка доказала, что человек намного сильнее, чем кажется

Несмотря ни на что эта сильная и смелая девушка продолжает карьеру модели, активно участвует в телешоу, заключает контракты с крупными бьюти-фирмами и документирует свои модные образы.

Эта девушка доказала, что человек намного сильнее, чем кажетсяЭта девушка доказала, что человек намного сильнее, чем кажется
Эта девушка доказала, что человек намного сильнее, чем кажется

Помимо того что Паола участвует в модных съемках, ведет собственный блог и канал на YouTube, она еще помогает другим людям с ограниченными возможностями поверить в себя и никогда не сдаваться.

Эта девушка доказала, что человек намного сильнее, чем кажется

 

Эта девушка доказала, что человек намного сильнее, чем кажется

 

 

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