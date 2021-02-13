Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che12 февраля, 13:59
    "...Взять, к примеру, хе из судака. Что это? В основном сырая рыба со специями!..." © - аффтор своих читателей не лю...8 вкуснейших фирм...
  • Николай Парасочко11 февраля, 4:48
    А когда Французы сыпали бомбы на Ближнем Востоке где гибло гражданское население А ведь предупреждали что ответка при...Почему после пожа...
  • graffx Опаньки10 февраля, 3:27
    Хорошие фотографии. Но сама подборка... странная, просто куча фото. Название статьи вообще "мимо"…Сильные женщины, ...

Путешествия в СССР: самолеты

В СССР туризм активно поощрялся, пропагандировался и развивался. Кто-то колесил на поездах и машинах, был популярен автостоп. Перелет на самолете обходился, конечно, дороже, зато был шанс случайно попасть в самый настоящий первый класс «Аэрофлота» с кроватями и премиум-обедом. Изначально такой сервис был предназначен для богатых иностранцев, но иногда в первый класс попадали обычные граждане. О том, как летали на пассажирском самолете во времена СССР, смотрите в нашем фотопроекте.

Путешествия в СССР: самолеты

Обед на борту советского лайнера.

Путешествия в СССР: самолеты

Первый класс.

Путешествия в СССР: самолеты

Обед на борту советского лайнера.

Путешествия в СССР: самолеты

На фото слева: чтение в полете. На фото справа: спальное место пассажира в Ту-114.

Путешествия в СССР: самолеты

Салон.

Путешествия в СССР: самолеты

Обед на борту советского лайнера.

Путешествия в СССР: самолеты

Обед на борту советского лайнера.

Путешествия в СССР: самолеты

Первый класс ТУ-104.

Путешествия в СССР: самолеты

Рекламные фотографии сотрудников авиакомпании Аэрофлот.

Путешествия в СССР: самолеты

Обед на борту советского лайнера.

Путешествия в СССР: самолеты

На борту советского лайнера.

Путешествия в СССР: самолеты

На борту советского лайнера.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх