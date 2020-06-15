Незабываемый полет в роскошном лайнере из ОАЭ

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Дизайнеры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) знают толк в роскоши. Они не только преуспели в обустройстве дворцов или фешенебельных отелей. Совсем недавно мир увидел ультрасовременный двухпалубный реактивный авиалайнер



Двухпалубный реактивный авиалайнер А-380 авиакомпании Etihad Airways (ОАЭ). | Фото: yana.kiev.ua. Самый роскошный и комфортабельный самолет мира был создан для авиакомпании Etihad Airways из ОАЭ. Им стал двухпалубный реактивный Обеспечивают комфортный перелет пассажирам класса «Резиденция» личные дворецкие, которые прошли обучение в лондонском отеле Савой. | Фото: deadbees.net/ etihad.com. Люксовые апартаменты только одни, но они включают сразу 3 комнаты – это первая воздушная резиденция, в полной мере обеспечивающая роскошь и конфиденциальность пассажирам, которые в состоянии оплатить столь комфортабельный перелет. Несмотря на то, что общая площадь резиденции составляет всего лишь 12 кв. м, в ней есть гостиная-столовая с Зал ожидания в аэровокзалах для пассажиров класса «Резиденция». | Фото: etihad.com. В «Резиденции» есть собственная спальня (аэробус А-380). | Фото: yana.kiev.ua/ etihad.com. Но к услугам VIP-гостей будет собственная эксклюзивная зона отдыха, где можно отдохнуть и расслабиться перед полетом без лишних глаз. На борт самолета их тоже доставят спецтраспортом. Зал для отдыха и одна из кабин с пассажирами первого класса (аэробус А-380). | Фото: top.funnyreps.club/ etihad.com. При желании эта перегородка легко поднимается или опускается. Перед и Бизнес-класс занимает три четверти верхней палубы авиалайнера А-380. | Фото: joker.ykt.ru. Условия для пассажиров бизнес-класса еще более скромнее, но все же намного комфортней, чем в обычных самолетах. Для каждого путешествующего создан отдельный модуль. Кресло также легко трансформируется в К услугам пассажирам бизнес-класса не только дорожные наборы, но и небольшой бар (аэробус А-380). | Фото: joker.ykt.ru. Приятный бонус для Наборы для развлечения малышей. | Фото: top.funnyreps.club. Для путешествующих эконом-классом конечно же никаких роскошных бонусов нет и комфорт совсем другой, но стоимость билетов намного ниже. Хотя салон тоже довольно прилично выглядит и кресла удобные, также и без бонусов не обошлось. Для самых маленьких



Дизайнеры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) знают толк в роскоши. Они не только преуспели в обустройстве дворцов или фешенебельных отелей. Совсем недавно мир увидел ультрасовременный двухпалубный реактивный авиалайнер , созданный компанией Etihad Airways. Помимо инновационных технических характеристик он успел прославиться необыкновенным интерьером роскошного салона и единственной в мире трехкомнатной резиденцией небе. Двухпалубный реактивный авиалайнер А-380 авиакомпании Etihad Airways (ОАЭ). | Фото: yana.kiev.ua. Самый роскошный и комфортабельный самолет мира был создан для авиакомпании Etihad Airways из ОАЭ. Им стал двухпалубный реактивный авиалайнер А-380, в салоне которого помещается 525 пассажиров. Чтобы удовлетворить потребности пассажиров, имеющих разные финансовые возможности, обустроили зоны, соответствующие сразу 4 классам обслуживания: эконом, бизнес, первый и резиденция (люкс). Естественно, в салоне самолета во всех зонах есть все необходимое для полноценного и комфортного перелета.Обеспечивают комфортный перелет пассажирам класса «Резиденция» личные дворецкие, которые прошли обучение в лондонском отеле Савой. | Фото: deadbees.net/ etihad.com. Люксовые апартаменты только одни, но они включают сразу 3 комнаты – это первая воздушная резиденция, в полной мере обеспечивающая роскошь и конфиденциальность пассажирам, которые в состоянии оплатить столь комфортабельный перелет.Несмотря на то, что общая площадь резиденции составляет всего лишь 12 кв. м, в ней есть гостиная-столовая с медиацентром , спальня с полноразмерной кроватью и ванная комната с душевой кабиной и санузлом. Все эти удобства рассчитаны максимум на 2 человека.Зал ожидания в аэровокзалах для пассажиров класса «Резиденция». | Фото: etihad.com. Пассажиров класса «Резиденция» доставят к авиалайнеру на спецтранспорте. | Фото: etihad.com. Интересный факт: Задолго до того, как гости класса «Резиденция» поднимутся на борт авиалайнера, начинается их незабываемое путешествие. Помимо того, что личный дворецкий для VIP-гостей позаботится о каждой детали во время самого перелета, также можно воспользоваться премиальной услугой «Персональный шофер Etihad», который сможет забрать гостей прямо на пороге своего дома и доставить в аэропорт . И если пассажиры не захотят привлекать к себе внимание в самом аэровокзале, то их специальным коридором проведут в зал ожидания, рассчитанный только на путешествующих классом «Резиденция». Этот зал находится в зоне ожидания первого класса обслуживания, в котором есть спа-центр и ресторан.В «Резиденции» есть собственная спальня (аэробус А-380). | Фото: yana.kiev.ua/ etihad.com. Но к услугам VIP-гостей будет собственная эксклюзивная зона отдыха, где можно отдохнуть и расслабиться перед полетом без лишних глаз. На борт самолета их тоже доставят спецтраспортом. В аэробусе А-380 есть индивидуальная гостиная-столовая и ванная комната. | Фото: etihad.com. За такой комфорт придется выложить кругленькую сумму, например, если лететь из Абу-Даби в Лондон, то стоимость пакета услуг будет в пределах 21 тыс. дол. Казалось бы цена довольно внушительная, но желающих хоть отбавляй. По сведениям редакции Novate.Ru, билеты для перелета классом «Резиденция» раскуплены практически на год вперед. Пассажиры первого класса могут тоже путешествовать уединенно (аэробус А-380). | Фото: joker.ykt.ru. Для пассажиров, путешествующих первым классом, перелет на вышеупомянутом аэробусе обойдется в 8-9 тыс. дол., но и условия будут проще. Для комфортного перелета на каждого путешествующего этим классов предусмотрено 5 кв.м. К услугам пассажира - свой мини-холодильник с прохладительными напитками, телевизор, наушники, кресло, которое легко превращается в удобную полноразмерную кровать и специальная перегородка, отделяющая от других пассажиров.Зал для отдыха и одна из кабин с пассажирами первого класса (аэробус А-380). | Фото: top.funnyreps.club/ etihad.com. При желании эта перегородка легко поднимается или опускается. Перед и после сна можно принять душ.Бизнес-класс занимает три четверти верхней палубы авиалайнера А-380. | Фото: joker.ykt.ru. Условия для пассажиров бизнес-класса еще более скромнее, но все же намного комфортней, чем в обычных самолетах. Для каждого путешествующего создан отдельный модуль. Кресло также легко трансформируется в кровать . В этом классе дорожный набор также есть. В него входят различные мелочи: все те же носки, зубная щетка, беруши, наушники, салфетки, бумажные платки и расческа.К услугам пассажирам бизнес-класса не только дорожные наборы, но и небольшой бар (аэробус А-380). | Фото: joker.ykt.ru. Приятный бонус для пассажиров бизнес-класса – специальная комната отдыха, находящаяся на верхнем ярусе. Именно там они могут отдохнуть на удобных диванах, пообщаться, выпить вина или чего покрепче. Эконом- класс в аэробусе А-380 top. | Фото: funnyreps.club.Наборы для развлечения малышей. | Фото: top.funnyreps.club. Для путешествующих эконом-классом конечно же никаких роскошных бонусов нет и комфорт совсем другой, но стоимость билетов намного ниже. Хотя салон тоже довольно прилично выглядит и кресла удобные, также и без бонусов не обошлось. Для самых маленьких пассажиров предусмотрены развлекательные наборы. Кабина пилотов аэробуса А-380. | Фото: joker.ykt.ru.

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