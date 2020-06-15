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Незабываемый полет в роскошном лайнере из ОАЭ



Незабываемый полет в роскошном лайнере из ОАЭ Дизайнеры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) знают толк в роскоши. Они не только преуспели в обустройстве дворцов или фешенебельных отелей. Совсем недавно мир увидел ультрасовременный двухпалубный реактивный авиалайнер, созданный компанией Etihad Airways. Помимо инновационных технических характеристик он успел прославиться необыкновенным интерьером роскошного салона и единственной в мире трехкомнатной резиденцией небе.

Незабываемый полет в роскошном лайнере из ОАЭ Двухпалубный реактивный авиалайнер А-380 авиакомпании Etihad Airways (ОАЭ). | Фото: yana.kiev.ua. Самый роскошный и комфортабельный самолет мира был создан для авиакомпании Etihad Airways из ОАЭ. Им стал двухпалубный реактивный авиалайнер А-380, в салоне которого помещается 525 пассажиров. Чтобы удовлетворить потребности пассажиров, имеющих разные финансовые возможности, обустроили зоны, соответствующие сразу 4 классам обслуживания: эконом, бизнес, первый и резиденция (люкс). Естественно, в салоне самолета во всех зонах есть все необходимое для полноценного и комфортного перелета. Незабываемый полет в роскошном лайнере из ОАЭ Обеспечивают комфортный перелет пассажирам класса «Резиденция» личные дворецкие, которые прошли обучение в лондонском отеле Савой. | Фото: deadbees.net/ etihad.com. Люксовые апартаменты только одни, но они включают сразу 3 комнаты – это первая воздушная резиденция, в полной мере обеспечивающая роскошь и конфиденциальность пассажирам, которые в состоянии оплатить столь комфортабельный перелет.
Несмотря на то, что общая площадь резиденции составляет всего лишь 12 кв. м, в ней есть гостиная-столовая с медиацентром, спальня с полноразмерной кроватью и ванная комната с душевой кабиной и санузлом. Все эти удобства рассчитаны максимум на 2 человека. Незабываемый полет в роскошном лайнере из ОАЭ Зал ожидания в аэровокзалах для пассажиров класса «Резиденция». | Фото: etihad.com. Незабываемый полет в роскошном лайнере из ОАЭ Пассажиров класса «Резиденция» доставят к авиалайнеру на спецтранспорте. | Фото: etihad.com. Интересный факт: Задолго до того, как гости класса «Резиденция» поднимутся на борт авиалайнера, начинается их незабываемое путешествие. Помимо того, что личный дворецкий для VIP-гостей позаботится о каждой детали во время самого перелета, также можно воспользоваться премиальной услугой «Персональный шофер Etihad», который сможет забрать гостей прямо на пороге своего дома и доставить в аэропорт. И если пассажиры не захотят привлекать к себе внимание в самом аэровокзале, то их специальным коридором проведут в зал ожидания, рассчитанный только на путешествующих классом «Резиденция». Этот зал находится в зоне ожидания первого класса обслуживания, в котором есть спа-центр и ресторан. Незабываемый полет в роскошном лайнере из ОАЭ В «Резиденции» есть собственная спальня (аэробус А-380). | Фото: yana.kiev.ua/ etihad.com. Но к услугам VIP-гостей будет собственная эксклюзивная зона отдыха, где можно отдохнуть и расслабиться перед полетом без лишних глаз. На борт самолета их тоже доставят спецтраспортом. Незабываемый полет в роскошном лайнере из ОАЭ В аэробусе А-380 есть индивидуальная гостиная-столовая и ванная комната. | Фото: etihad.com. За такой комфорт придется выложить кругленькую сумму, например, если лететь из Абу-Даби в Лондон, то стоимость пакета услуг будет в пределах 21 тыс. дол. Казалось бы цена довольно внушительная, но желающих хоть отбавляй. По сведениям редакции Novate.Ru, билеты для перелета классом «Резиденция» раскуплены практически на год вперед. Незабываемый полет в роскошном лайнере из ОАЭ Пассажиры первого класса могут тоже путешествовать уединенно (аэробус А-380). | Фото: joker.ykt.ru. Для пассажиров, путешествующих первым классом, перелет на вышеупомянутом аэробусе обойдется в 8-9 тыс. дол., но и условия будут проще. Для комфортного перелета на каждого путешествующего этим классов предусмотрено 5 кв.м. К услугам пассажира - свой мини-холодильник с прохладительными напитками, телевизор, наушники, кресло, которое легко превращается в удобную полноразмерную кровать и специальная перегородка, отделяющая от других пассажиров. Незабываемый полет в роскошном лайнере из ОАЭ Зал для отдыха и одна из кабин с пассажирами первого класса (аэробус А-380). | Фото: top.funnyreps.club/ etihad.com. При желании эта перегородка легко поднимается или опускается. Перед и после сна можно принять душ. Незабываемый полет в роскошном лайнере из ОАЭ Бизнес-класс занимает три четверти верхней палубы авиалайнера А-380. | Фото: joker.ykt.ru. Условия для пассажиров бизнес-класса еще более скромнее, но все же намного комфортней, чем в обычных самолетах. Для каждого путешествующего создан отдельный модуль. Кресло также легко трансформируется в кровать. В этом классе дорожный набор также есть. В него входят различные мелочи: все те же носки, зубная щетка, беруши, наушники, салфетки, бумажные платки и расческа. Незабываемый полет в роскошном лайнере из ОАЭ К услугам пассажирам бизнес-класса не только дорожные наборы, но и небольшой бар (аэробус А-380). | Фото: joker.ykt.ru. Приятный бонус для пассажиров бизнес-класса – специальная комната отдыха, находящаяся на верхнем ярусе. Именно там они могут отдохнуть на удобных диванах, пообщаться, выпить вина или чего покрепче. Незабываемый полет в роскошном лайнере из ОАЭ Эконом-класс в аэробусе А-380 top. | Фото: funnyreps.club. Незабываемый полет в роскошном лайнере из ОАЭ Наборы для развлечения малышей. | Фото: top.funnyreps.club. Для путешествующих эконом-классом конечно же никаких роскошных бонусов нет и комфорт совсем другой, но стоимость билетов намного ниже. Хотя салон тоже довольно прилично выглядит и кресла удобные, также и без бонусов не обошлось. Для самых маленьких пассажиров предусмотрены развлекательные наборы. Незабываемый полет в роскошном лайнере из ОАЭ Кабина пилотов аэробуса А-380. | Фото: joker.ykt.ru.


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Незабываемый полет в роскошном лайнере из ОАЭ
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