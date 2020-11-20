В Шотландии найдено тайное убежище, где герой Гибсона из «Храброго сердца» прятался 700 лет назад

Так выглядит это скрытое лесной чащей место.

«Дом Уоллеса» на карте Первого издания Обзора таинств за 1857 год.

Что сделало Уоллеса тем, кем он стал

Портрет Уильяма Уоллеса.

Килт Уильям не носил и двуручный меч тоже не использовал.

Переломное сражение на Стерлингском мосту

Кадр из фильма «Храброе сердце».

Битва при Фолкерке

Смерть человека и рождение легенды

Статуя Уоллеса в Шотландской Национальной портретной галерее, Эдинбург.

Монумент Уильяму Уоллесу в Абердине.

Мэл Гибсон в роли Уильяма Уоллеса .