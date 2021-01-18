Польза от употребления шоколада, которая облегчит вашу вину

Шоколад является, пожалуй, самым популярным удовольствием в мире, и, скорее всего, вы тоже любите это сладкое лакомство. Все мы знаем, что употребление в пищу большого количества шоколада вредно для здоровья, однако обычно нам бывает трудно сопротивляться, и мы едим его не переставая.



Чтобы помочь вам преодолеть это ужасное чувство вины после того, как вы поддались соблазну, предлагаем вам узнать о некоторых хороших и полезных для здоровья свойствах шоколада и познакомиться со списком из 25 видов благотворного влияния шоколада, которое вы получаете, употребляя в пищу это вкусное лакомство.



Возможно, вы уже знаете, что съедаемый в достаточном количестве шоколад благоприятно воздействует на сердце и функции мозга, но мы уверены, что существуют другие виды благотворного влияния, о которых вы ранее не знали.



От положительного воздействия на нашу кожу и зрение до способности предотвращать диабет и болезнь Альцгеймера, узнайте, как можно оправдать свою страсть к шоколаду, благодаря этим 25 видам пользы от употребления шоколада, которые облегчат вашу вину.



P.S. Большинство из этих полезностей относится только к тёмному шоколаду. Извините, любители белого и молочного шоколада!





25. Шоколад является прекрасным источником энергии.

Например, только один ломтик шоколада способен обеспечить вас достаточной энергией, чтобы пройти 46 метров.24. В шоколаде содержится фенилэтиламин, природная аминокислота, которая, как полагают, обладает афродизиакальным эффектом и даже, говорят, может вылечить похмелье 23. Тёмный шоколад, как полагают, повышает способность человека видеть в условиях низкой контрастности, например, при плохой погоде.22. В шоколаде содержится триптофан, помогающий в создании серотонина , нейромедиатора, который, как полагают, вызывает ощущение благополучия и счастья; его так и называют «гормон счастья» или «гормон хорошего настроения».21. Шоколад улучшает кровоснабжение мозга и расширяет кровеносные сосуды, что нам и нужно перед любой умственной деятельностью.20. Согласно новым научным исследованиям, употребление шоколада может предотвратить проблемы, связанные с беременностью. Теобромин, обнаруженный в шоколаде, может уменьшить преэклампсию (форму позднего токсикоза беременности ), значительное осложнение беременности.19. Шоколад полон антиоксидантов, особенно тёмный шоколад, который богат флавоноидами, антиоксидантами, помогающими предотвратить сердечные заболевания.18. Последние научные исследования также выяснили, что флавоноиды, содержащиеся в тёмном шоколаде, могут помочь защитить вас от солнечных ожогов . 17. Тёмный шоколад помогает восстановить эластичность артерий, в то же время предотвращая белые кровяные тельца (лейкоциты) от прилипания к стенкам кровеносных сосудов — и то, и другое является распространённой причиной закупорки артерий.16. В 100-граммовой плитке тёмного шоколада (70-85% какао) содержится 98% рекомендуемой суточной нормы потребления марганца, 67% рекомендуемой суточной нормы потребления железа и 58% рекомендуемой суточной нормы потребления магния.15. Согласно данным исследования, опубликованного в «Журнале психофармакологии» (Journal of Psychopharmacology), люди, потребляющие больше шоколада, как сообщается, чувствуют себя спокойнее, чем остальные. Так что теперь это признано официально: шоколад является средством для снятия стресса.14. Сосудорасширяющие свойства шоколада помогают снизить кровяное давление.13. Ещё одним важным свойством, приписываемым фенилэтиламину, химическому веществу, содержащемуся в тёмном шоколаде, является способность производить чувство влюблённости.12. Тёмный шоколад может значительно улучшить когнитивные функции у пожилых людей со снижением умственной деятельности. Он также улучшает беглость речи . 11. Флавоноиды в шоколаде, как полагают, имеют антивирусные, противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Таким образом, они могут помочь сократить частоту простудных заболеваний и повысить иммунитет.10. Как бы удивительно это ни звучало, но шоколад может защитить наши зубы. Какао-масло покрывает зубы тонкой защитной плёнкой, которая препятствует росту бактерий . 9. Ещё более поразительно, что шоколад действительно может предотвратить развитие сахарного диабета. Какао, как известно, повышает чувствительность к инсулину, что означает, что тёмный шоколад может отсрочить или предотвратить развитие диабета.8. Шоколад также может помочь поддерживать вес. Научное исследование показало, что те, кто ел шоколад регулярно, имели более низкий индекс массы тела, чем остальные. Это, как полагают, вызвано тем, что калории в шоколаде повышают скорость обмена веществ (метаболизм) в организме.7. Шоколад является хорошим источником некоторых важных витаминов, таких как B1, B2, B3 и E.6. Одно исследование показало, что теобромин, содержащийся в шоколаде, успокаивает кашель почти так же, как кодеин. Более того, шоколад, в отличие от кодеина, не вызывает никаких негативных побочных эффектов, и по вкусу он несравненно лучше . 5. Одно научное исследование показало, что регулярное употребление шоколада снижает риск инсульта и инфаркта на целых 17%.4. Тёмный шоколад оказывает положительное воздействие на кожу. Он повышает её упругость и увлажнение.3. Одно финское исследование показало, что шоколад снижает стресс у будущих матерей, а дети таких женщин улыбаются чаще, чем дети, матери которых не ели шоколад.2. Исследование, проведённое Гарвардом, показало, что суточная доза шоколада может помочь предотвратить болезнь Альцгеймера . 1. Тёмный шоколад содержит определённые соединения, которые могут быть полезны при лечении мигрени . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)