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Польза от употребления шоколада, которая облегчит вашу вину

Шоколад является, пожалуй, самым популярным удовольствием в мире, и, скорее всего, вы тоже любите это сладкое лакомство. Все мы знаем, что употребление в пищу большого количества шоколада вредно для здоровья, однако обычно нам бывает трудно сопротивляться, и мы едим его не переставая.

Чтобы помочь вам преодолеть это ужасное чувство вины после того, как вы поддались соблазну, предлагаем вам узнать о некоторых хороших и полезных для здоровья свойствах шоколада и познакомиться со списком из 25 видов благотворного влияния шоколада, которое вы получаете, употребляя в пищу это вкусное лакомство.

Возможно, вы уже знаете, что съедаемый в достаточном количестве шоколад благоприятно воздействует на сердце и функции мозга, но мы уверены, что существуют другие виды благотворного влияния, о которых вы ранее не знали.

От положительного воздействия на нашу кожу и зрение до способности предотвращать диабет и болезнь Альцгеймера, узнайте, как можно оправдать свою страсть к шоколаду, благодаря этим 25 видам пользы от употребления шоколада, которые облегчат вашу вину.

P.S. Большинство из этих полезностей относится только к тёмному шоколаду. Извините, любители белого и молочного шоколада!

Польза от употребления шоколада, которая облегчит вашу вину
25. Шоколад является прекрасным источником энергии.

Например, только один ломтик шоколада способен обеспечить вас достаточной энергией, чтобы пройти 46 метров.

Польза от употребления шоколада, которая облегчит вашу вину
24. В шоколаде содержится фенилэтиламин, природная аминокислота, которая, как полагают, обладает афродизиакальным эффектом и даже, говорят, может вылечить похмелье.

Польза от употребления шоколада, которая облегчит вашу вину
23. Тёмный шоколад, как полагают, повышает способность человека видеть в условиях низкой контрастности, например, при плохой погоде.

Польза от употребления шоколада, которая облегчит вашу вину
22. В шоколаде содержится триптофан, помогающий в создании серотонина, нейромедиатора, который, как полагают, вызывает ощущение благополучия и счастья; его так и называют «гормон счастья» или «гормон хорошего настроения».

Польза от употребления шоколада, которая облегчит вашу вину

21. Шоколад улучшает кровоснабжение мозга и расширяет кровеносные сосуды, что нам и нужно перед любой умственной деятельностью.

Польза от употребления шоколада, которая облегчит вашу вину
20. Согласно новым научным исследованиям, употребление шоколада может предотвратить проблемы, связанные с беременностью. Теобромин, обнаруженный в шоколаде, может уменьшить преэклампсию (форму позднего токсикоза беременности), значительное осложнение беременности.

Польза от употребления шоколада, которая облегчит вашу вину
19. Шоколад полон антиоксидантов, особенно тёмный шоколад, который богат флавоноидами, антиоксидантами, помогающими предотвратить сердечные заболевания.

Польза от употребления шоколада, которая облегчит вашу вину
18. Последние научные исследования также выяснили, что флавоноиды, содержащиеся в тёмном шоколаде, могут помочь защитить вас от солнечных ожогов.

Польза от употребления шоколада, которая облегчит вашу вину
17. Тёмный шоколад помогает восстановить эластичность артерий, в то же время предотвращая белые кровяные тельца (лейкоциты) от прилипания к стенкам кровеносных сосудов — и то, и другое является распространённой причиной закупорки артерий.

Польза от употребления шоколада, которая облегчит вашу вину
16. В 100-граммовой плитке тёмного шоколада (70-85% какао) содержится 98% рекомендуемой суточной нормы потребления марганца, 67% рекомендуемой суточной нормы потребления железа и 58% рекомендуемой суточной нормы потребления магния.

Польза от употребления шоколада, которая облегчит вашу вину
15. Согласно данным исследования, опубликованного в «Журнале психофармакологии» (Journal of Psychopharmacology), люди, потребляющие больше шоколада, как сообщается, чувствуют себя спокойнее, чем остальные. Так что теперь это признано официально: шоколад является средством для снятия стресса.

Польза от употребления шоколада, которая облегчит вашу вину
14. Сосудорасширяющие свойства шоколада помогают снизить кровяное давление.

Польза от употребления шоколада, которая облегчит вашу вину
13. Ещё одним важным свойством, приписываемым фенилэтиламину, химическому веществу, содержащемуся в тёмном шоколаде, является способность производить чувство влюблённости.

Польза от употребления шоколада, которая облегчит вашу вину

12. Тёмный шоколад может значительно улучшить когнитивные функции у пожилых людей со снижением умственной деятельности. Он также улучшает беглость речи.

Польза от употребления шоколада, которая облегчит вашу вину
11. Флавоноиды в шоколаде, как полагают, имеют антивирусные, противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Таким образом, они могут помочь сократить частоту простудных заболеваний и повысить иммунитет.

Польза от употребления шоколада, которая облегчит вашу вину
10. Как бы удивительно это ни звучало, но шоколад может защитить наши зубы. Какао-масло покрывает зубы тонкой защитной плёнкой, которая препятствует росту бактерий.

Польза от употребления шоколада, которая облегчит вашу вину
9. Ещё более поразительно, что шоколад действительно может предотвратить развитие сахарного диабета. Какао, как известно, повышает чувствительность к инсулину, что означает, что тёмный шоколад может отсрочить или предотвратить развитие диабета.

Польза от употребления шоколада, которая облегчит вашу вину
8. Шоколад также может помочь поддерживать вес. Научное исследование показало, что те, кто ел шоколад регулярно, имели более низкий индекс массы тела, чем остальные. Это, как полагают, вызвано тем, что калории в шоколаде повышают скорость обмена веществ (метаболизм) в организме.

Польза от употребления шоколада, которая облегчит вашу вину
7. Шоколад является хорошим источником некоторых важных витаминов, таких как B1, B2, B3 и E.

Польза от употребления шоколада, которая облегчит вашу вину
6. Одно исследование показало, что теобромин, содержащийся в шоколаде, успокаивает кашель почти так же, как кодеин. Более того, шоколад, в отличие от кодеина, не вызывает никаких негативных побочных эффектов, и по вкусу он несравненно лучше.

Польза от употребления шоколада, которая облегчит вашу вину
5. Одно научное исследование показало, что регулярное употребление шоколада снижает риск инсульта и инфаркта на целых 17%.

Польза от употребления шоколада, которая облегчит вашу вину
4. Тёмный шоколад оказывает положительное воздействие на кожу. Он повышает её упругость и увлажнение.

Польза от употребления шоколада, которая облегчит вашу вину
3. Одно финское исследование показало, что шоколад снижает стресс у будущих матерей, а дети таких женщин улыбаются чаще, чем дети, матери которых не ели шоколад.

Польза от употребления шоколада, которая облегчит вашу вину

2. Исследование, проведённое Гарвардом, показало, что суточная доза шоколада может помочь предотвратить болезнь Альцгеймера.

Польза от употребления шоколада, которая облегчит вашу вину
1. Тёмный шоколад содержит определённые соединения, которые могут быть полезны при лечении мигрени.

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